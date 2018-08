Von: Redaktion DER FARANG | 23.08.18

Wohl kein Rudy-Wechsel zu RB Leipzig

LEIPZIG/MÜNCHEN (dpa) - Ein Wechsel von Bayern Münchens Nationalspieler Sebastian Rudy zum Bundesliga-Rivalen RB Leipzig scheint vom Tisch.



Wie der «Kicker» (Donnerstag) meldete, sei es am Dienstag zu einem weiteren Treffen zwischen den Sachsen und dem deutschen Fußball-Rekordmeister gekommen. Dabei hätten die Münchner eine Ablösesumme von rund 20 Millionen Euro oder eine Ausleihe des 28 Jahre alten Mittelfeldspielers mit einer Kaufverpflichtung zur kommenden Saison gefordert, wie das Fachmagazin berichtete. Von beiden Optionen hätten die Sachsen aber Abstand genommen.

Polizei-Gewerkschaft fordert Fußball-Profis zu mehr Fairness auf

HANNOVER (dpa) - Der stellvertretende Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei hat «das teils an schlechtes Boulevard-Theater erinnernde Verhalten mancher Spieler» in der Fußball-Bundesliga kritisiert.



Nach Ansicht des GdP-Vorsitzenden Jörg Radek schüren die Fußballer damit Aggressionen auf den Rängen. «Wer sich als unverdienter Verlierer sieht, will womöglich seine angestaute Wut an anderer Stelle loswerden - auch gegenüber der Polizei», sagte Radek am Donnerstag in Hannover und rief zu mehr Fairness aus dem Platz auf.

Russin Sabelinskaja darf Nationalität vorerst nicht wechseln

LAUSANNE (dpa) - Die russische Radsportlerin Olga Sabelinskaja darf vorerst nicht ihre sportliche Nationalität wechseln.



Das entschied der Internationale Sportgerichtshof CAS am Donnerstag am Rande der Asienspiele. Die 38-Jährige, die bei den Olympischen Sommerspielen 2012 und 2016 insgesamt drei Medaillen einfuhr, wollte am Freitag bei der Veranstaltung im Zeitfahren für den usbekischen Verband antreten. Sabelinskaja will die Nationalität auch wechseln, um ihre Teilnahme an den Spielen in Tokio zu sichern. Als Russin sei das für sie nach dem Dopingskandal schwer vorstellbar, hatte sie vor kurzem gesagt.

Freiburg-Trainer Streich wegen Rückenschmerzen nicht beim Training

FREIBURG (dpa) - Trainer Christian Streich ist vor dem Bundesligastart des SC Freiburg gegen Pokalsieger Eintracht Frankfurt an diesem Samstag gesundheitlich angeschlagen.



Der 53 Jahre alte Fußball-Lehrer konnte am Donnerstag wegen starker Rückenschmerzen nicht das Training leiten und musste sich auch bei der Pressekonferenz von Co-Trainer Lars Voßler vertreten lassen. Am Samstag soll Streich aber auf der Bank sitzen.

Kind kritisiert Bundesliga: «Zu uns kommt Ronaldo eben nicht»

HANNOVER (dpa) - Kurz vor dem Start der neuen Saison hat Clubboss Martin Kind von Hannover 96 die fehlende Anziehungskraft und das sportliche Niveau der Fußball-Bundesliga kritisiert.



«Der immer schneller rasende Fußball-Zug rauscht an Deutschland vorbei», sagte der 74-Jährige in einem Interview der «Bild»-Zeitung (Donnerstag). «England, Spanien und Italien sind längst an uns vorbeigezogen, Frankreich hängt uns ebenfalls ab. Die großen Pokale werden woanders in den Himmel gereckt. Die letzte Trumpfkarte der Bundesliga ist Bayern. Ich fürchte, dass es noch schlimmer wird.»

Ex-Profi Fiél neuer Interims-Coach von Dynamo Dresden

DRESDEN (dpa) - Ex-Profi Cristian Fiél übernimmt interimsweise das Traineramt beim Fußball-Zweitligisten SG Dynamo Dresden.



Wie die Sachsen am Donnerstag bekanntgaben, folgt der 38-Jährige bis auf Weiteres auf Uwe Neuhaus, der am Mittwochabend nach durchwachsenem Saisonstart entlassen worden war. Der Deutsch-Spanier wird am Donnerstagnachmittag die erste Trainingseinheit der Profis leiten.

Spanische Profis wehren sich gegen Liga-Spiele in USA: Streikdrohung

MADRID (dpa) - Die Fußballprofis der spanischen Primera División wehren sich gegen die Pläne zur Durchführung von Liga-Spielen in den USA.



Nach einem Treffen mit Kapitänen von Erstligavereinen am späten Mittwochabend in Madrid bezeichnete der Präsident der spanischen Spielergewerkschaft AFE, David Aganzo, die Pläne der LaLiga als «verrückt». Er drohte mit einem Streik, falls die Liga ihre Pläne weiter verfolgt. Am Treffen nahmen unter anderen die Nationalspieler Sergio Ramos von Champions-League-Sieger Real Madrid und Sergio Busquets von Landesmeister FC Barcelona teil.

Uruguays Nationalspieler begrüßen FIFA-Maßnahmen

MONTEVIDEO (dpa) - Die Spieler der uruguayischen Nationalmannschaft haben die jüngsten Anti-Korruptionsmaßnahmen des Fußball-Weltverbands FIFA begrüßt.



«Wir unterstützen die Maßnahme ausdrücklich», schrieb Diego Godín, Kapitän der Nationalmannschaft, im Namen der Spieler in einer Nachricht bei Twitter. Diese sei notwendig, da sich der uruguayische Fußballverband AUF und seine aktuellen Mitglieder jahrelang wiederholt geweigert hätten, die notwendigen Reformen durchzuführen. Die FIFA hatte am Dienstag mitgeteilt, dass eine fünfköpfige Regulierungskommission den AUF bis Ende Februar 2019 führen solle.