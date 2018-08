Von: Redaktion DER FARANG | 23.08.18

Löws Neustart mit Nationalteam beginnt am 3. September in München

MÜNCHEN (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw wird die deutsche Fußball- Nationalmannschaft nach dem historischen WM-Desaster in Russland erstmals am 3. September in München versammeln.

An diesem Montag beginnt in der bayerischen Landeshauptstadt die Vorbereitung auf das erste Länderspiel im Rahmen der neuen Nations League am 6. September in der Allianz Arena gegen Weltmeister Frankreich. Drei Tage später folgt in Sinsheim ein Freundschaftsspiel gegen Peru. Den Kader für die ersten Länderspiele nach dem Vorrunden-Aus bei der WM wird Löw am kommenden Mittwoch ebenfalls in München bekanntgeben.

Schmadtke kritisiert DFB-Struktur und Verbandschef Grindel

WOLFSBURG (dpa) - Bundesliga-Manager Jörg Schmadtke stellt die Struktur des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) angesichts der aktuellen Krise infrage.

«Das ist ein Wirtschaftsunternehmen, was im übrigen auch für die Nationalmannschaft gilt. Ich glaube nicht, dass man das ehrenamtlich nach 18.00 Uhr mit zwei Stunden Telefonieren regeln kann», sagte der Sportchef des VfL Wolfsburg der Deutschen Presse-Agentur. Das Krisentreffen am Dienstag mit den Bundesligavertretern und Bundestrainer Joachim Löw sowie Nationalmannschafts-Manager Oliver Bierhoff bewertete Schmadtke als im «Grundsatz gut».

Zweite Klage wegen 50+1-Regelung wird im Herbst eingereicht

HANNOVER (dpa) - Clubchef Martin Kind vom Fußball-Bundesligisten Hannover 96 will in diesem Herbst eine zweite Klage wegen der abgelehnten Ausnahmegenehmigung für die 50+1-Regel vor dem Landgericht Frankfurt einreichen.

In dieser Klage soll die Regelung, die besagt, dass ein Stammverein in den ausgegliederten Kapitalgesellschaften der Proficlubs die Stimmenmehrheit behalten muss, kartell- und wettbewerbsrechtlich überprüft werden. Das berichtet das Wirtschaftsmagazin «Capital» in seiner am Donnerstag erscheinenden Ausgabe.

Hammerwerferin Heidler erhält nachträglich Olympia-Silber

FRANKFURT (dpa) - Hammerwerferin Betty Heidler erhält statt der Bronzemedaille nachträglich die Silbermedaille der Olympischen Spiele 2012 in London.

Hintergrund ist die nun rechtskräftige Disqualifikation der russischen Olympiasiegerin Tatjana Lyssenko wegen eines Dopingvergehens, das bei Nachkontrollen eingelagerter Proben auf das anabole Steroid Turinabol erkannt worden war. Dies teilte der Deutsche Olympische Sportbund am Mittwoch mit. Die in London zunächst zweitplatzierte Polin Anita Wlodarczyk rückte auf Rang eins vor.

Einführung des Videobeweises in der Champions League möglich

BERLIN (dpa) - Der Videobeweis könnte ab dem Viertelfinale bereits in dieser Saison auch in der Champions League eingesetzt werden.

Über entsprechende Pläne berichtete die englische Tageszeitung «The Times» am Mittwoch. Die Europäische Fußball-Union solle die Umsetzung bei einem Treffen in der kommenden Woche in Monaco auf den Weg bringen, das Exekutivkomitee könnte demnach Ende September endgültig grünes Licht für die Einführung des Video Assistant Referee (VAR) geben.

Söder verleiht Bayerischen Verdienstorden an Schweinsteiger

MÜNCHEN (dpa) - Der langjährige Fußball-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger wird von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet.

Die Ehrung des 34-Jährigen, der in Kolbermoor im Landkreis Rosenheim geboren ist, findet am kommenden Montag im Marmorsaal des Prinz-Carl-Palais in München statt. «Bastian Schweinsteiger ist ein Ausnahmesportler, eine echte bayerische Persönlichkeit und Vorbild», begründete Söder am Mittwoch die Auszeichnung des Fußball-Profis.

RB Leipzig ohne Augustin, Kampl und Sabitzer nach Luhansk

LEIPZIG (dpa) - RB Leipzig muss im Europa-League-Playoff-Hinspiel bei FK Sorja Luhansk auf die Offensivkräfte Jean-Kevin Augustin und Marcel Sabitzer verzichten.

Augustin laboriert an einem Magen-Darm-Virus, Sabitzer hat seine Adduktorenprobleme noch nicht vollständig auskuriert. Kurzfristig ausfallen wird Kevin Kampl. Laut Sportdirektor und Cheftrainer Ralf Rangnick erlitt er im Abschlusstraining am Mittwoch eine Muskelverletzung. Dafür steht erstmals in diesem Sommer Nationalstürmer Timo Werner wieder im Kader des Bundesligisten. Die Begegnung in Saporischschja findet am Donnerstag (20.30/MDR und DAZN) statt.

Silber für Weitspringerin Müller-Rottgardt

BERLIN (dpa) - Katrin Müller-Rottgardt hat bei den Leichtathletik- Europameisterschaften der Behinderten in Berlin ihre zweite Medaille gewonnen.

Im Weitsprung belegte die stark sehbehinderte Wattenscheiderin am Mittwoch mit 5,06 Metern den zweiten Platz hinter der Spanierin Sara Martinez (5,42). Am Dienstag hatte Müller-Rottgardt mit Begleitläufer Alexander Kosenkow Gold über 100 Meter geholt. Die 36-Jährige tritt bei den bis Sonntag dauernden Titelkämpfen noch über 200 und 400 Meter an.

Deutsche Basketballer mit Schröder und Kleber in WM-Qualifikation

BERLIN (dpa) - Die NBA-Profis Dennis Schröder (Oklahoma City Thunder) und Maximilian Kleber (Dallas Mavericks) führen das deutsche Aufgebot für die WM-Qualifikationsspiele gegen Estland und Israel im September an.

Insgesamt nominierte Bundestrainer Henrik Rödl am Mittwoch zunächst 16 Profis für die anstehenden Länderspiele. Bevor es am 13. September in Tallinn gegen die Esten und drei Tage später in Leipzig gegen Israel im Kampf um die Teilnahme an der WM 2019 in China ernst wird, trifft die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes am 7. September in Hamburg auf die Türkei.

DOSB nominiert 75 Athleten für Olympische Jugendspiele

FRANKFURT/MAIN (dpa) - 75 Athleten hat der Deutsche Olympische Sportbund für die 3. Olympischen Jugendspiele vom 6. bis 18. Oktober in Buenos Aires nominiert.

Damit hat der DOSB alle zur Verfügung stehenden Quotenplätze besetzt, teilte der Dachverband am Mittwoch mit. «Die Olympischen Jugendspiele sind für die Athleten ein wichtiges Zwischenziel, um ihrem olympischen Traum ein Stück näher zu kommen», sagte Ole Bischof, DOSB-Vizepräsident Leistungssport. «Wir würden uns sehr freuen, wenn wir einige in zwei Jahren in Tokio wiedersehen.»

Frühes Aus für Tennisspielerin Lisicki in US-Open-Qualifikation

NEW YORK (dpa) - Tennisspielerin Sabine Lisicki ist wie in Wimbledon auch bei den US Open in der ersten Runde der Qualifikation gescheitert.

Die Berlinerin verlor am Dienstag (Ortszeit) 4:6, 5:7 gegen Olga Goworzowa. Die Weißrussin, einst die Nummer 35, steht momentan nur auf Rang 766 der Welt. Die 28 Jahre alte Lisicki wurde von mehreren Verletzungen zurückgeworfen und erreicht seit langem nicht mehr ihre einstige Form. Die Wimbledon-Finalistin von 2013 ist in der Weltrangliste inzwischen auf Platz 221 abgerutscht.

Alexander Zverev arbeitet in Zukunft mit Lendl zusammen

BERLIN (dpa) - Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev arbeitet jetzt auch mit dem achtmaligen Grand-Slam-Turniersieger Ivan Lendl zusammen.

«Willkommen im Team, Ivan Lendl», schrieb der Weltranglistenvierte wenige Tage vor Beginn der US Open auf seinem Instagram-Account. Sein Manager Patricio Apey bestätigte am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur, dass Lendl nun zum Team des 21-jährigen Hamburgers gehöre und eine langfristige Vereinbarung getroffen sei. Zverev wurde zuletzt ausschließlich von seinem Vater trainiert.

Torhüter-Urgestein Coltorti beendet Karriere bei RB Leipzig

LEIPZIG (dpa) - Torhüter Fabio Coltorti beendet mit sofortiger Wirkung seine Karriere bei Fußball-Bundesligist RB Leipzig.

Der 37-Jährige teilte RB-Sportdirektor und Cheftrainer Ralf Rangnick mit, dass er nach reiflicher Überlegung zu dem Schluss gekommen sei, dass ihn seine Familie jetzt dringender benötige. Der Schweizer war 2012 nach Sachsen gekommen und hatte mit RB den steilen Aufstieg von der Regionalliga Nordost bis in die Champions League geschafft. Dabei war er über die meiste Zeit die Nummer eins im RB-Tor gewesen, ehe der Ungar Peter Gulacsi ihn 2016 in einer Verletzungspause ablöste.

Erweiterter BDR-WM-Kader mit angeschlagenem Martin

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der deutsche Ex-Meister Emanuel Buchmann, Newcomer Maximilian Schachmann und der noch angeschlagene Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin stehen an der Spitze des erweiterten BDR-Kaders für die Straßen-WM vom 23. bis 30. September in Innsbruck.

Der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) nominierte zunächst zwölf Fahrer. Im Straßenrennen am Finaltag dürfen für den BDR sechs Fahrer starten, im Zeitfahren zwei. Der Weltmeisterschafts-Kurs in Tirol gilt als sehr bergig und anspruchsvoll. So kam eine Nominierung der deutschen Topsprinter Marcel Kittel, André Greipel, Pascal Ackermann oder Tour-Etappensieger John Degenkolb nicht in Frage.