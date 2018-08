Von: Redaktion DER FARANG | 22.08.18

Bundesliga gibt Löw und Bierhoff Rückendeckung für Neubeginn

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw und Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff können beim Neubeginn nach dem WM-Debakel auf die Rückendeckung der Bundesliga setzen.



«Wir haben Joachim Löw und Oliver Bierhoff das Vertrauen ausgesprochen», sagte Liga-Präsident Reinhard Rauball nach dem Gipfeltreffen von DFB und DFL am Dienstag in Frankfurt. Alle Beteiligten an dem Treffen waren sich darin einig, dass künftig die Trainerausbildung, die Nachwuchsleistungszentren und alle Nachwuchsmannschaften unterhalb der erfolgreichen U21 gestärkt werden müssen. Dies habe Löw in seinem dezidierten Vortrag deutlich gemacht.

Salzburg droht Gruppenphase der Champions League erneut zu verpassen

BELGRAD (dpa) - Österreichs ambitionierter Fußball-Meister Red Bull Salzburg droht auch im elften Anlauf die Gruppenphase der Champions League zu verpassen.



Die Mannschaft des deutschen Trainers Marco Rose kam im Playoff-Hinspiel bei Serbiens Champion Roter Stern Belgrad am Dienstagabend nicht über ein 0:0 hinaus. Das entscheidende Rückspiel in der letzten Qualifikationsphase findet am nächsten Mittwoch in Salzburg statt.

Kerber und Alexander Zverev bei US Open an Nummer vier gesetzt

NEW YORK (dpa) - Wimbledonsiegerin Angelique Kerber und die deutsche Herren-Tennis-Hoffnung Alexander Zverev gehen jeweils als Nummer vier der Setzliste in die US Open.



Das geht aus dem Ranking hervor, das die Organisatoren des abschließenden Grand-Slam-Turniers der Saison am Dienstag veröffentlichten. Bei den Damen ist Julia Görges zudem an Nummer neun gesetzt. Routinier Philipp Kohlschreiber verpasste bei den Herren als 33. der Weltrangliste knapp den Sprung in die Setzliste und könnte damit in New York gleich zum Auftakt auf einen schweren Gegner treffen.

DFB und DFL bedauern Ende des Dialogs mit Fanszenen

FRANKFURT/MAIN (dpa) - DFB und DFL haben mit Bedauern auf die Ankündigung der Fanszenen in Deutschland reagiert, den bisherigen Dialog zu beenden.



Der Deutsche Fußball-Bund und die Deutsche Fußball Liga verwiesen am Dienstag in ihren Erklärungen jeweils darauf, dass bei zwei Treffen wegweisende Veränderungen angestoßen worden seien. Dazu zählten unter anderem die Aussetzung der Kollektivstrafen für Vereine bei Verstößen von Fans und das Bekenntnis zum Erhalt der Stehplätze. Ungeachtet der Ankündigung würden DFB und DFL die Kommunikation mit den Fans auf verschiedenen Ebenen fortsetzen.

Sportförderung: Bob- und Schlittenverband in PotAS-Analyse vorn

POTSDAM (dpa) - Der Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) hat bei der Analyse der Wintersportverbände am besten abgeschnitten.



Das ist das Ergebnis nach Auswertung des Potenzialanalysesystems (PotAS), das im Zuge der Spitzensport-Reform neu eingeführt worden war. Mit dem komplexen, wissenschaftlichen System sollen die Potenziale von Spitzenverbänden, Sportarten und Disziplinen für die kommenden Jahre berechnet werden. Für die Vergabe der künftigen Fördergelder des Bundes an die einzelnen Fachverbände spielen die ausgewerteten Daten eine entscheidende Rolle. So liegt der BSD in der Rangfolge mit dem höchsten relativen PotAS-Gesamtwert vor dem Deutschen Eishockey-Bund (DEB) und dem Deutschen Skiverband.

Para-EM: Weitspringer Popow beendet Karriere mit Silber

BERLIN (dpa) - Weitspringer Heinrich Popow hat zum Abschluss seiner Laufbahn die Silbermedaille bei den Europameisterschaften der Behindertensportler in Berlin gewonnen.



Der zweimalige Paralympics-Sieger und Weltrekordhalter aus Leverkusen sprang am Dienstag mit 6,24 Metern persönliche Saisonbestleistung. In dem vierköpfigen Feld setzte sich der Däne Daniel Wagner mit 6,72 Metern durch. Der 35-jährige gebürtige Kasache Popow, dem im Alter von neun Jahren das linke Bein wegen einer Krebserkrankung abgenommen werden musste, war auch durch seine Teilnahme an der RTL-Show «Let's dance» bekannt geworden.

Thomas Doll nicht mehr Trainer von Ferencváros Budapest

BUDAPEST (dpa) - Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Thomas Doll ist nicht mehr Trainer des ungarischen Erstligisten Ferencváros Budapest.



Man habe sich im gegenseitigen Einvernehmen getrennt, teilte der Club am Dienstag auf seiner Homepage mit. Gründe für die Trennung wurden nicht genannt. Allerdings war Doll mit dem aktuellen Tabellenführer der ungarischen Liga Mitte Juli schon in der ersten Qualifikationsrunde zur Europa League an Maccabi Tel Aviv aus Israel gescheitert. Der frühere Profi des Hamburger SV war seit 2013 in der ungarischen Hauptstadt engagiert und hatte Ferencváros 2016 zum Titelgewinn geführt.