Written by: Redaktion DER FARANG | 21/08/2018

Kroos als bester Mittelfeldspieler der Champions League nominiert

NYON (dpa) - Toni Kroos ist von der UEFA als einer von drei Kandidaten für die Wahl zum besten Mittelfeldspieler der vergangenen Champions-League-Saison nominiert worden.

Die verbliebenen Konkurrenten des deutschen Nationalspielers von Real Madrid sind dessen Teamkollege und Vize-Weltmeister Luka Modric aus Kroatien sowie der Belgier Kevin De Bruyne von Manchester City. Die Auszeichnung verleiht die UEFA am 30. August in Monte Carlo. Gekürt wird dann auch Europas Fußballer des Jahres 2018. In die Endausscheidung schafften es Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah und Modric.

Medien: HSV-Profi Kostic vor Wechsel zu Eintracht Frankfurt

HAMBURG (dpa) - Fußball-Profi Filip Kostic steht vor dem Wechsel vom Hamburger SV zu Eintracht Frankfurt.

Wie Hamburger Zeitungen berichten, soll der Serbe am Montag zum Gesundheitscheck beim hessischen Bundesligisten eingetroffen sein. Im Gespräch ist eine zweijährige Leihe. Kostic hatte nach dem Abstieg des HSV beteuert, weiterhin bei einem Erstligisten spielen zu wollen. Bundesligist VfL Wolfsburg und der englische Premier-League-Verein FC Burnley waren interessiert, holten sich jedoch Absagen ab.

RB Leipzig spielt Europa-League-Playoff-Partie in Saporischschja

LEIPZIG (dpa) - RB Leipzig trägt sein Hinspiel in den Playoffs der Europa League gegen FK Sorja Luhansk in Saporischschja aus.

Das gab RB am Montag bekannt. Wegen der militärischen Krise im Grenzgebiet zwischen der Ukraine und Russland, zu dem auch Luhansk gehört, spielt der frühere sowjetische Meister im rund 400 Kilometer entfernten Saporischschja. Anstoß im 11.000 Zuschauer fassenden Slavutych-Stadion ist 20.30 Uhr MESZ. Vor einem Jahr hatte Luhansk seine Gruppenspiele der Europa League - unter anderen auch gegen Hertha BSC - im Westen des Landes in Lwiw ausgetragen.

Ex-DTM-Pilot Wickens bei IndyCar-Rennen schwer verletzt

LONG POND (dpa) - Der ehemalige DTM-Pilot Robert Wickens hat sich bei einem Unfall in der amerikanischen IndyCar-Rennserie in Pocono schwere Verletzungen zugezogen.

Bei hoher Geschwindigkeit kollidierte der Kanadier am Sonntag (Ortszeit) mit einem anderen Auto, sein Wagen wurde dabei anschließend in die Fangzäune katapultiert und bei dem Unfall völlig zerstört. Das Rennen musste daraufhin lange unterbrochen werden.

Wimbledonsieger Djokovic schlägt Federer im Finale von Cincinnati

CINCINNATI (dpa) - Wimbledonsieger Novak Djokovic hat zum ersten Mal in seiner Karriere das Masters-Tennis-Turnier in Cincinnati gewonnen und damit als erster Spieler überhaupt jedes der neun ATP-Masters- Turniere für sich entschieden.

Der 31-jährige Serbe besiegte am Sonntag (Ortszeit) im Finale den Weltranglisten-Zweiten Roger Federer glatt in zwei Sätzen mit 6:4, 6:4. Den Punkt zum Matchgewinn verwandelte der Weltranglisten-Zehnte nach nur etwas mehr als 1:24 Stunden.

Görges in Tennis-Weltrangliste erstmals Nummer neun

NEW HAVEN (dpa) - Wimbledon-Halbfinalistin Julia Görges steht in der Tennis-Weltrangliste so gut da wie nie zuvor.

Die 29-Jährige aus Bad Oldesloe verbesserte sich um einen Platz und ist erstmals die Nummer neun der Welt, wie aus der am Montag veröffentlichten Rangliste hervorgeht. In New Haven steht für Görges in dieser Woche die Generalprobe für die US Open an, bereits am Sonntag hatte sie problemlos die zweite Runde erreicht. Wimbledonsiegerin Angelique Kerber, weiterhin Nummer vier der Welt, bestreitet vor der am nächsten Montag beginnenden Grand-Slam-Veranstaltung in New York kein Turnier mehr.