Von: Redaktion DER FARANG | 21.08.18

Dortmund wendet Pokal-Blamage ab - Auch Freiburg und Hertha weiter

BERLIN (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat eine Pokal-Blamage gerade noch abgewendet.



Im ersten Pflichtspiel mit dem neuen Trainer Lucien Favre zitterte sich der BVB am Montag beim Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth mit einem 2:1 (1:1, 0:0)-Sieg nach Verlängerung in Runde zwei. Weiter im Wettbewerb sind auch der SC Freiburg und Hertha BSC, die am Montag ebenfalls mit viel Mühe weiterkamen. Freiburg setzte sich erst mit 5:3 im Elfmeterschießen bei Drittligist Energie Cottbus durch, nach 120 Minuten hatte es 2:2 (1:1, 0:0) gestanden. Hertha BSC siegte nach hartem Kampf bei Angstgegner Eintracht Braunschweig 2:1 (1:0). Im Duell zweier Zweitligisten setzte sich der SC Paderborn gegen den FC Ingolstadt mit 2:1 (2:0) durch.

Zweiter Saisonsieg für Jürgen Klopps FC Liverpool

LONDON (dpa) - Trainer Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool auch das zweite Saisonspiel in der englischen Premier League gewonnen.



Dank eines Elfmetertreffers von Mittelfeldspieler James Milner kurz vor der Pause und eines späten Tores von Sadio Mané (90.+3) fuhren die Reds am Montag einen schmucklosen 2:0 (1:0)-Sieg bei Crystal Palace ein. Damit rangiert der Champions-League-Finalist in Englands Fußball-Oberhaus nun auf Platz zwei hinter dem punktgleichen Tabellenführer Manchester City.

Eintracht Frankfurt leiht Kostic vom Hamburger SV aus

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Pokalsieger Eintracht Frankfurt hat auf die sportlichen Pleiten im Supercup und der 1. Runde des DFB-Pokals reagiert und kurz vor dem Bundesliga-Auftakt Filip Kostic vom Zweitligisten Hamburger SV verpflichtet.



Der 25 Jahre alte Serbe kommt zunächst für zwei Jahre auf Leihbasis zu den Hessen, die sich zudem eine Kaufoption sicherten.

Formel-1-Team Red Bull verpflichtet Gasly als Stammpilot für 2019

BERLIN (dpa) - Das Formel-1-Team Red Bull befördert den Franzosen Pierre Gasly in der kommenden Saison zum Stammpiloten.



Der 22-Jährige, der in diesem Jahr noch für das kleinere Schwesterteam Toro Rosso fährt, tritt damit die Nachfolge des Australiers Daniel Ricciardo an, wie der Rennstall am Montag mitteilte. Gasly wird Teamkollege des Niederländers Max Verstappen, den Red Bull bereits langfristig gebunden hatte. Ricciardos Vertrag läuft hingegen am Saisonende aus, er entschied sich für einen Wechsel zum Rivalen Renault.

Para-EM: Kugelstoßer Kappel verliert Duell um Gold und Weltrekord

BERLIN (dpa) - Kugelstoßer Niko Kappel hat bei den Leichtathletik-Europameisterschaften der Behinderten das Duell um Gold gegen seinen polnischen Konkurrenten Bartosz Tyskowski verloren.



Der kleinwüchsige Paralympics-Sieger von Rio de Janeiro holte am Montag in Berlin mit lediglich 12,60 Meter die Silbermedaille. Tyszkowski verbesserte den von Kappel gehaltenen Weltrekord um zwei Zentimeter auf 14,04 Meter. Der Leverkusener Johannes Bessell hatte zuvor in 4:23,98 Minuten als Dritter über 1500 Meter die erste Medaille für das deutsche Team bei der Para-EM geholt.

Laura Siegemund bei Tennisturnier in New Haven früh raus

NEW HAVEN (dpa) - Tennisprofi Laura Siegemund ist beim WTA-Turnier in New Haven schon in der ersten Runde gescheitert.



Die 30 Jahre alte Schwäbin unterlag am Montag der Britin Johanna Konta nach 1:45 Stunden 2:6, 5:7. Konta trifft nun auf die Spanierin Carla Suárez Navarro. Das Turnier im US-Bundesstaat Connecticut ist die Generalprobe für die US Open, die am 27. August in New York beginnen. Julia Görges hat bei der Hartplatzveranstaltung die zweite Runde erreicht.