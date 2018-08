Von: Redaktion DER FARANG | 20.08.18

Gladbach mit Rekordsieg in zweite Pokalrunde - RB Leipzig mit Mühe

BERLIN (dpa) - Borussia Mönchengladbach hat mit einem Kantersieg die zweite Runde im DFB-Pokal erreicht.



Beim Bremer Oberligisten BSC Hastedt setzte sich der Fußball-Bundesligist am Sonntag mit 11:1 (6:0) durch und feierte den höchsten Erfolg seiner Pokalgeschichte. RB Leipzig und FC Augsburg haben erst nach Anlaufschwierigkeiten die zweite Runde erreicht. RB gewann beim Regionalligisten Viktoria Köln 3:1, Augsburg beim TSV Steinbach 2:1. Hannover 96 und Fortuna Düsseldorf dagegen lösten ihre Aufgaben ohne Mühe. Die Fortuna setzte sich bei Rot-Weiß Koblenz 5:0 durch, Hannover beim Drittligisten Karlsruher SC 6:0. Erstliga-Absteiger Köln gewann beim BFC Dynamo in Berlin 9:1.

1. FC Nürnberg verpflichtet japanischen Nationalspieler Kubo

NÜRNBERG (dpa) - Der 1. FC Nürnberg hat den japanischen Offensivspieler Yuya Kubo verpflichtet.



Wie der fränkische Bundesligarückkehrer am Sonntag mitteilte, wurde der 24 Jahre alte Nationalspieler für eine Saison vom belgischen Fußball-Erstligisten KAA Gent ausgeliehen. Der «Club» besitzt anschließend eine Kaufoption auf Kubo, der nicht zum Kader seines Heimatlandes bei der Fußball-WM in Russland zählte. Der Japaner ist ein Ersatz für den im Sommer zu Werder Bremen gewechselten Kevin Möhwald.

Ex-Schalker Höwedes feiert bei Debüt mit Moskau knappen Sieg

MOSKAU (dpa) - Der frühere Bundesliga-Profi Benedikt Höwedes hat bei seinem Debüt für seinen neuen Club Lokomotive Moskau einen knappen Sieg gefeiert.



Der 30 Jahre alte Abwehrspieler wurde beim 1:0 (1:0) seines Clubs bei Krylja Sowjetow Samara am Samstag in der 81. Minute eingewechselt. Der polnische Fußball-Nationalspieler Grzegorz Krychowiak erzielte den Siegtreffer für Moskau (37. Minute). Für den russischen Meister war es im vierten Saisonspiel der erste Sieg. Höwedes war nach einem Jahr bei Juventus Turin Ende Juli vom FC Schalke nach Moskau gewechselt.

Manchester City deklassiert Huddersfield 6:1 - Man United verliert

MANCHESTER (dpa) - Der englische Fußballmeister Manchester City hat sich am zweiten Spieltag der englischen Premier League schon wieder in meisterlicher Form präsentiert.



Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola siegte am Sonntag vor eigenem Publikum 6:1 (3:1) gegen Huddersfield Town mit dem deutschen Coach David Wagner. Rekordmeister Manchester United kassierte eine überraschende Auswärtsniederlage. Die Red Devils um den französischen Weltmeister Paul Pogba unterlagen bei Brighton & Hove Albion mit 2:3 (1:3).

Julia Görges erreicht zweite Runde in New Haven

NEW HAVEN (dpa) - Tennisspielerin Julia Görges hat beim WTA-Turnier in New Haven problemlos die zweite Runde erreicht.



Die an Nummer fünf gesetzte Wimbledon-Halbfinalisten setzte sich am Sonntag gegen Dominika Cibulkova aus der Slowakei mit 6:3, 6:1 durch. Das Turnier im US-Bundesstaat Connecticut ist die Generalprobe für die US Open, die am 27. August in New York beginnen. Görges hatte in der Vorwoche beim Turnier in Cincinnati wegen einer Wadenverletzung aufgeben müssen.

Flensburg und Löwen im Achtelfinale des DHB-Pokals

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Meister SG Flensburg-Handewitt und Cup-Verteidiger Rhein-Neckar Löwen sind ins Achtelfinale des DHB-Pokals eingezogen.



Flensburg gewann am Sonntag nach schwacher erster Hälfte gegen den Handball-Zweitligisten TuS Ferndorf mit 30:22 (14:12). Die Löwen setzten sich gegen Bundesliga-Absteiger TV 05/07 Hüttenberg mit 38:29 (20:10) durch. Den höchsten Tagessieg landete die MT Melsungen mit einem 37:19 (19:7) gegen den ThSV Eisenach. Nach dem TVB Stuttgart und den Eulen Ludwigshafen scheiterte am Sonntag ein dritter Bundesligist. Aufsteiger SG BBM Bietigheim war gegen den Ligarivalen HC Erlangen beim 20:34 (11:22) chancenlos.

Golfprofi Kieffer starker Dritter in Schweden - Kaymer schwach

GÖTEBORG (dpa) - Der deutsche Golfprofi Maximilian Kieffer hat seinen Premierensieg auf der European Tour ganz knapp verfehlt.



Der 28-Jährige aus Düsseldorf hatte am Sonntag beim Turnier im schwedischen Göteborg als Dritter nur einen Schlag Rückstand auf den Sieger Paul Waring. Der 33-jährige Engländer setzte sich am Finaltag im Stechen am ersten Extra-Loch gegen den Südafrikaner Thomas Aiken durch. Deutschlands Top-Golfer Martin Kaymer (282) beendete das mit 1,5 Millionen Euro dotierte Turnier, wie auch der Dillinger Sebastian Heisele, nur auf dem geteilten 61. Rang.

Radprofi Viviani gewinnt erneut Hamburger Cyclassics - Degenkolb 4.

HAMBURG (dpa) - Radprofi Elia Viviani hat die 23. Auflage der Hamburger Cyclassics gewonnen.



Der italienische Vorjahressieger setzte sich auch am Sonntag nach 216,4 Kilometern im Sprint durch. Er siegte vor dem Franzosen Arnaud Démare und dem Norweger Alexander Kristoff. Bester Deutscher war John Degenkolb als Vierter. Letzter deutscher Sieger in der Hansestadt bleibt somit André Greipel, der zuletzt im Jahr 2015 in Hamburg triumphierte. Vor ihm konnten sich Jan Ullrich (1997), Erik Zabel (2001) und Degenkolb (2013) in der Siegerliste des deutschen WorldTour-Rennens verewigen.

Agatha/Duda gewinnen Welltour-Finale - Laboureur/Sude Fünfte

HAMBURG (dpa) - Das brasilianische Ausnahmeduo Agatha/Duda hat das Welttour-Finale der Beachvolleyballer in Hamburg gewonnen.



Die Olympia-Zweite Agatha entschied am Sonntag in Hamburg mit ihrer Partnerin Duda das Endspiel gegen die Tschechinnen Barbora Hermannova und Marketa Slukova mit 2:0 (21:15, 21:19) zu ihren Gunsten. 150.000 Dollar Siegprämie sind die Belohnung. Julia Sude und Chantal Laboureur (Stuttgart/Friedrichshafen) waren im Viertelfinale an den späteren Siegerinnen Agatha/Duda gescheitert und belegten am Ende Rang fünf.