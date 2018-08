Von: Redaktion DER FARANG | 19.08.18

Hoeneß: Löw muss bis zur EM 2020 liefern - Nationalelf aus DFB lösen

MÜNCHEN (dpa) - Bayern Münchens Präsident Uli Hoeneß hat nach dem Desaster der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM klare Erwartungen an Bundestrainer Joachim Löw und den DFB geäußert.



Das Vorrunden-Aus sei «ein Alarmzeichen» gewesen. «Es muss sich etwas ändern», forderte der Präsident des FC Bayern München am Sonntag in der Sendung «Wontorra - der Fußball-Talk» des TV-Senders Sky Sport News HD. Ein zentraler Vorschlag von Hoeneß lautet, die Nationalmannschaft aus dem Deutschen Fußball-Bund herauszulösen und mit einem «professionellen Management» auszustatten.

Hoeneß: Boateng nur zu PSG - 15 Millionen für Rudy «reichen nicht»

MÜNCHEN (dpa) - Bayern Münchens Präsident Uli Hoeneß hat klare Bedingungen für einen Vereinswechsel der Nationalspieler Jérôme Boateng und Sebastian Rudy benannt.



Im Fall von Innenverteidiger Boateng (29) komme «nur noch Paris Saint-Germain in Frage», sagte Hoeneß am Sonntag in der Sendung «Wontorra - der Fußball-Talk» des TV-Senders Sky Sport News HD. Der 66-Jährige taxierte auf Nachfrage die Wahrscheinlichkeit, dass Boateng bis zum Ende der Wechselfrist in der Fußball-Bundesliga am 31. August zum französischen Meister wechselt, «auf fünfzig zu fünfzig».

Leipzigs Coach Rangnick: Wechsel von Timo Werner kein Thema

LEIPZIG (dpa) - RB Leipzigs Trainer Ralf Rangnick hat Nationalstürmer Timo Werner nochmals für vorerst unverkäuflich erklärt.



Die spanische Sportzeitung «Marca» hatte ein erneutes Interesse von Champions-League-Sieger Real Madrid an dem 22-Jährigen kolportiert. «Für uns ist das überhaupt kein Thema. Timo hat sowohl uns intern gegenüber, aber auch in diversen Interviews klar zum Ausdruck gebracht, dass er definitiv nächstes Jahr bei uns spielen wird. Und darüber hinaus hat er ja auch gesagt, dass er mindestens noch ein Jahr unter Julian Nagelsmann spielen will», sagte Rangnick am Sonntag vor dem Pokal-Erstrundenspiel bei Viktoria Köln.

Bayer Leverkusen verlängert Vertrag mit Bailey vorzeitig

LEVERKUSEN (dpa) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat den Vertrag mit Stürmertalent Leon Bailey vorzeitig um ein Jahr verlängert.



Der ohnehin schon bis 2022 laufende Kontrakt mit dem 21 Jahre alten Jamaikaner gilt nun bis zum 30. Juli 2023. Das gab die Vereinsführung bei der Saisoneröffnung am Sonntag bekannt.

Hertha leiht serbischen Nationalspieler Grujic von Liverpool aus

BERLIN (dpa) - Hertha BSC hat den serbischen Fußball-Nationalspieler Marko Grujic als vierten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler wird für ein Jahr vom FC Liverpool ausgeliehen, wie der Berliner Bundesligist am Sonntag mitteilte. Grujic stand bei der WM in Russland im serbischen Kader, kam aber beim Vorrunden-Aus seiner Nationalmannschaft nicht zum Einsatz.

Schweinsteiger verliert mit Chicago in Montreal

MONTREAL (dpa) - Der frühere Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat mit Chicago Fire in der nordamerikanischen MLS die achte Niederlage in Folge kassiert.



Das Team aus Illinois verlor am Samstag (Ortszeit) das Auswärtsspiel gegen die Montreal Impact 1:2 (0:1). Der 33-jährige Schweinsteiger spielte vor 18 831 Zuschauern durch.

Podolskis Club Vissel Kobe bezwingt Shonan Bellmare

HIRATSUKA (dpa) - Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Lukas Podolski hat mit seinem Club Vissel Kobe in der japanischen J-League den nächsten Sieg gefeiert.



Die Mannschaft mit dem Weltmeister von 2014 und dem spanischen Star Andrés Iniesta setzte sich am Sonntag gegen Shonan Bellmare mit 2:0 (1:0) durch. Podolski stand die gesamte Spielzeit auf dem Rasen.

Nach zweitem Sieg: Mick Schumacher auf Platz fünf in Formel-3-Rennen

SILVERSTONE (dpa) - Nach seinem zweiten Formel-3-Sieg hat Mick Schumacher das Rennwochenende in Silverstone mit einem fünften Platz abgerundet.



Der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher war im ersten Rennen am Samstag nach einem Plattfuß ausgeschieden. Anschließend setzte er sich im zweiten Lauf des Tages vor dem Esten Jüri Vips und Jonathan Aberdein aus Südafrika durch. Für Schumacher war es drei Wochen nach seinem Premierenerfolg in Spa-Francorchamps der zweite Sieg in der Nachwuchsklasse.

Basketball-Nationalspieler Schröder gewinnt Meistertitel im 3x3

HAMBURG (dpa) - NBA-Star Dennis Schröder hat mit seinem Team den deutschen Meistertitel in der Basketball-Variante 3x3 gewonnen.



Der 24 Jahre alte Aufbauspieler und «Der Stamm Flex» setzten sich in der Verlängerung des Finals der German Championship am Samstagabend auf dem Spielbudenplatz in Hamburg durch. Beim 3x3 spielen jeweils drei Spieler in einem Team auf insgesamt nur einen Korb, die Spielform wird 2020 in Tokio ins olympische Programm aufgenommen. Schröder war diesen Sommer in der NBA von den Atlanta Hawks zu den Oklahoma City Thunder transferiert worden.

Rothenberger kann mit WM-Teilnahme planen: Sieg im Grand Prix Special

DONAUESCHINGEN (dpa) - Sönke Rothenberger aus Bad Homburg hat die Kräfteverhältnisse in der Dressur wieder zurecht gerückt und den erforderlichen Leistungsnachweis für seine WM-Teilnahme erbracht.



Nach dem Missgeschick am Vortag, als sein elfjähriger Niederländer Wallach Cosmo im Grand Prix scheute, meldete sich der zweifache deutsche Meister am Sonntag beim Reitturnier in Donaueschingen eindrucksvoll zurück. Mit international bislang noch nicht erreichten 84,362 Prozentpunkten dominierte der 23 Jahre alte Student den Grand Prix Special im Schlosspark.