Von: Redaktion DER FARANG | 19.08.18

Frankfurt scheitert im DFB-Pokal in Ulm - FC Bayern mit Mühe weiter

BERLIN (dpa) - Titelverteidiger Eintracht Frankfurt ist überraschend in der ersten Runde des DFB-Pokals ausgeschieden.



Der Fußball-Bundesligist unterlag am Samstag beim Regionalligisten SSV Ulm 1846 mit 1:2 (0:0). Rekordsieger FC Bayern München hatte beim Regionalligisten SV Drochtersen/Assel lange Mühe, siegte aber dank eines späten Treffers von Robert Lewandowski mit 1:0 (0:0). Die TSG 1899 Hoffenheim ist nach einem 6:1 (3:1) bei Drittligist 1. FC Kaiserslautern ebenso problemlos in die zweite Runde eingezogen wie Werder Bremen, das 6:1 (5:1) bei Regionalligist Wormatia Worms siegte. Bayer Leverkusen gewann 1:0 (1:0) beim Oberligisten 1. CfR Pforzheim, der VfL Wolfsburg setzte sich ebenfalls mit 1:0 (0:0) beim Regionalligisten SV Elversberg durch. Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Nürnberg kam dank eines 2:1 (1:1) beim Oberligisten SV Linx weiter.

DFB-Präsident Grindel räumt Fehler im Umgang mit Özil ein

FRANKFURT/MAIN (dpa) - DFB-Präsident Reinhard Grindel hat Fehler im Umgang mit Mesut Özil eingeräumt, einen eigenen Rücktritt aber ausgeschlossen.



«Ich hätte mich angesichts der rassistischen Angriffe an der einen oder anderen Stelle deutlicher positionieren und vor Mesut Özil stellen müssen. Da hätte ich klare Worte finden sollen. Solche Angriffe sind völlig inakzeptabel. Dass er sich da vom DFB im Stich gelassen fühlte, tut mir leid», sagte der Chef des Deutschen Fußball-Bundes in einem Interview der «Bild am Sonntag». An einen Rücktritt habe er jedoch nicht gedacht, sagte Grindel: «Ich habe sehr großen Rückhalt bei den Landesverbänden und in der Bundesliga.»

VfB Stuttgart scheitert im DFB-Pokal an Drittligist Hansa Rostock

ROSTOCK (dpa) - Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart ist überraschend in der ersten Runde des DFB-Pokals ausgeschieden.



Die Schwaben unterlagen am Samstagabend beim Drittligisten Hansa Rostock mit 0:2 (0:1). Cebio Soukou brachte den Außenseiter bereits früh in Führung (8. Minute), Mirnes Pepic machte gegen die über weite Strecken zu einfallslose Mannschaft von Tayfun Korkut kurz vor Schluss alles klar (84.). Für den Bundesligisten war es im vierten Pokal-Duell mit Rostock die vierte Niederlage. Bereits 1992, 1999 und 2005 waren die Stuttgarter an Hansa gescheitert. Vergangene Saison war der VfB im Pokal-Achtelfinale gegen den FSV Mainz 05 ausgeschieden.

Juve besiegt Chievo zum Liga-Auftakt - Ronaldo startet torlos

VERONA (dpa) - Trotz eines torlosen Ronaldo-Debüts hat der italienische Fußball-Meister Juventus Turin zum Auftakt der Serie A einen 3:2 (1:1)-Sieg bei Chievo Verona gefeiert.



Sami Khedira brachte die Bianconeri bereits in der dritten Minute in Führung, anschließend gab Juve die Partie jedoch aus der Hand. Mariusz Stepinski erzielte in der 38. Minute den Ausgleich, Emanuele Giaccherini brachte den Außenseiter sogar in Führung (56./Foulelfmeter). Ein Eigentor (75.) von Mattia Bani und ein später Treffer von Federico Bernadeschi (90.+3) drehten schließlich die Partie für Juve. Cristiano Ronaldo, der im Sommer von Real Madrid nach Turin gewechselt war, blieb in seinem ersten Pflichtspiel torlos.

Zwei Lasogga-Tore: HSV im DFB-Pokal weiter - Mainz gewinnt in Aue

BERLIN (dpa) - Der Bundesliga-Absteiger Hamburger SV hat im DFB-Pokal mit etwas Mühe die zweite Runde erreicht.



Beim Oberligisten TuS Erndtebrück gewann der HSV am Samstag 5:3 (2:1). Der eingewechselte Pierre-Michel Lasogga traf nach dem zwischenzeitlichen 2:2 zweimal (64. und 66. Minute). Den Gastgebern gelang zwar der Anschlusstreffer zum 3:4, doch Neuzugang Orel Mangala sorgte für die Entscheidung (90.). Ohne Probleme kam der FSV Mainz 05 weiter. Der Erstligist siegte bei Erzgebirge Aue trotz 87-minütiger Unterzahl 3:1 (1:0). Moussa Niakhaté sah nach drei Minuten wegen einer Notbremse die Rote Karte. Der SV Sandhausen siegte bei RW Oberhausen souverän 6:0 (2:0).

Özil verliert mit Arsenal 2:3 im London-Derby bei Chelsea

LONDON (dpa) - Der frühere deutsche Fußball-Nationalspieler Mesut Özil hat mit dem FC Arsenal die zweite Niederlage im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Unai Emery kassiert.



Die Gunners verloren am Samstag das London-Derby beim Lokalrivalen FC Chelsea mit 2:3 (2:2). Die Blues feierten in der englischen Premier League den zweiten Erfolg unter ihrem neuen Coach Maurizio Sarri. Özil, der gemeinsam mit Shkodran Mustafi in der Startelf stand, agierte unauffällig und wurde von Trainer Emery nach 68 Minuten ausgewechselt. Im anderen London-Derby hatte sich Tottenham Hotspur mit 3:1 (1:0) gegen den Aufsteiger FC Fulham durchgesetzt, bei dem André Schürrle nur in den Schlussminuten zum Einsatz kam.

Mick Schumacher gewinnt in Silverstone zweites Formel-3-Rennen

SILVERSTONE (dpa) - Mick Schumacher hat sein zweites Formel-3-Rennen gewonnen.



Der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher setzte sich am Samstag im zweiten Lauf des Tages in Silverstone vor dem Esten Jüri Vips und Jonathan Aberdein aus Südafrika durch. Für den 19 Jahre alten Prema-Piloten aus Deutschland war es drei Wochen nach seinem Premierenerfolg in Spa-Francorchamps der zweite Sieg in der Nachwuchsklasse. «Was für ein Gefühl», sagte ein jubelnder Schumacher, der im ersten Lauf des Tages noch nach einem Reifenschaden ausgeschieden war.

Norweger Mol/Sorum siegen beim Welttour-Finale am Hamburger Beach

HAMBURG (dpa) - Die Weltranglisten-Ersten Anders Mol und Christian Sorum haben das Welttour-Finale der Beachvolleyballer in Hamburg gewonnen.



Das junge norwegische Team bezwang am Sonntag im Endspiel die Polen Michal Bryl und Grzegorz Fijalek mit 2:0 (21:19, 21:17) und sicherte sich die Rekord-Siegprämie von 150 000 Dollar. Der 21-jährige Mol und der ein Jahr ältere Sorum entschieden damit die jüngsten drei wichtigen Turniere auf der World Tour und die Europameisterschaft für sich. Das junge deutsche Nationalteam Julius Thole und Clemens Wickler (Hamburg) beendete das Turnier als Vierter. Das Überraschungs-Duo unterlag am Samstag im kleinen Finale Piotr Kantor und Bartosz Losiak (Polen) mit 1:2 (21:19, 15:21, 13:15).