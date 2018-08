Von: Redaktion DER FARANG | 18.08.18

Einsatz des Dortmunder Zugangs Witsel in Fürth noch offen

DORTMUND (dpa) - Borussia Dortmunds Trainer Lucien Favre lässt offen, ob Zugang Axel Witsel im DFB-Pokalspiel am Montag bei der SpVgg Greuther Fürth (20.45 Uhr) sein Pflichtspiel-Debüt für den Fußball-Bundesligisten gibt.



«Er ist ein sehr guter, kluger Spieler. Bislang hat er nur 20 Minuten gegen Lazio Rom gespielt. Mal sehen, wie es Montag aussieht», sagte der Coach am Samstag auf einer Pressekonferenz. Die Spielgenehmigung für den 29-jährigen Belgier, der für 20 Millionen Euro vom chinesischen Klub Tianjin Quanjian gekommen ist, liegt seit Freitagabend vor, teilte der Club mit.

Eintracht Frankfurt sechs Monate ohne Verteidiger Chandler

FRANKFURT/MAIN (dpa) - DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt muss lange auf Timothy Chandler verzichten.



Der Abwehrspieler ist nach Angaben des Fußball-Bundesligisten vom Samstag am rechten Knie operiert worden und wird voraussichtlich sechs Monate ausfallen. Chandler musste sich am Freitag einem Eingriff am Knorpel unterziehen. Der 28-Jährige brach zuletzt das Training ab und fehlt an diesem Samstag im DFB-Pokalspiel der ersten Runde beim SSV Ulm. Der US-Nationalspieler hatte bereits in der vorigen Saison Knieprobleme und verlor deswegen in der Rückrunde seinen Stammplatz in der Viererkette der Eintracht.

Tedesco zur Personalie Rudy: «Viele Gerüchte und Spekulationen»

SCHWEINFURT (dpa) - Schalkes Trainer Domenico Tedesco hat sich zur Personalie Sebastian Rudy erneut sehr zurückhaltend geäußert.



«Namen sind immer schwierig zu kommentieren. Es gibt viele Gerüchte und viele Spekulationen auch bei anderen Spielern. Wir beteiligen uns nicht daran», sagte der Coach des Fußball-Bundesligisten nach dem Sieg im DFB-Pokal beim 1. FC Schweinfurt am Freitagabend, als er auf einen möglichen Zugang des Bayern-Spielers angesprochen wurde. Medienberichten zufolge bemühen sich der Revierclub und auch RB Leipzig um eine Verpflichtung des defensiven Mittelfeldspielers. Der FC Bayern würde den 28-Jährigen, dessen Vertrag bis zum Sommer 2020 läuft, ziehen lassen.

1. FC Nürnberg kurz vor Verpflichtung von Stürmer Kubo

KEHL (dpa) - Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Nürnberg steht kurz vor der Verpflichtung des japanischen Nationalspielers Yuya Kubo.



Der Transfer des Stürmers vom belgischen Fußball-Erstligisten KAA Gent werde wahrscheinlich schon am Sonntag bekanntgegeben, sagte Sportvorstand Andreas Bornemann am Samstag in Kehl vor dem DFB-Pokalspiel der Franken beim südbadischen Fünftligisten SV Linx. Der 24 Jahre alte Kubo, der nicht zum japanischen Kader bei der WM in Russland gehörte, werde für ein Jahr ausgeliehen, zudem habe der «Club» danach eine Kaufoption, erklärte Bornemann. Die Franken suchen außerdem noch Verstärkungen für die offensiven Außenbahnen.

Rekord-Olympiasieger Phelps quälen immer noch Depressionen

BERLIN (dpa) - Rekord-Olympiasieger Michael Phelps will Menschen mit Depressionen helfen.



«Ich möchte in der Lage sein, ein Leben zu retten, wenn ich es kann. Für mich ist das wichtiger, als eine Goldmedaille zu gewinnen», sagte er am Freitag (Ortszeit) im Interview mit dem Sender CNN. Den US-Schwimmer, der 23 Olympiasiege errang, quälen selbst immer noch Depressionen. Vor «zwei, drei Wochen» machte Phelps eine «sehr schaurige Depression» durch. «Das wird in meinem Leben immer wieder vorkommen», sagte der 33-Jährige.

Wegen Doping-Skandals: Sabelinskaja will Nationalität wechseln

MOSKAU (dpa) - Die russische Radsportlerin Olga Sabelinskaja will die Nationalität wechseln, um ihre Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio zu sichern.



Die 38-Jährige, die bei den Sommerspielen 2012 und 2016 insgesamt drei Medaillen einfuhr, plant demnach wegen des russischen Dopingskandals einen Wechsel zum usbekischen Verband.

Usain Bolt zum Fußball-Probetraining in Australien eingetroffen

SYDNEY (dpa) - Der achtmalige Sprint-Olympiasieger Usain Bolt ist am Samstag im australischen Sydney angekommen, um ein Probetraining beim Profifußballverein Central Coast Mariners zu bestreiten.



Der Jamaikaner hofft, er kann den Wechsel vom Leichtathleten zum Fußballer bis zum Saisonbeginn im Oktober schaffen. Bolt veröffentlichte Fotos in den sozialen Netzwerken und sagte Reportern, dass er es ernst meine: «Ich bin hier, um zu zeigen, was ich kann. Ich weiß, zu was ich fähig bin. Das ist die Gelegenheit für mich.» Die Mariners haben einen Blitz, das Markenzeichen von Bolt, als Willkommensgruß auf ihren Fußballplatz malen lassen.

Hertha-Coach Dardai: Mit oder ohne zwei Neuzugänge «glücklich»

BERLIN (dpa) - Trainer Pal Dardai von Hertha BSC liebäugelt vor Ende des Transferfensters noch mit Neuzugängen für die anstehende Saison.



«Wenn ich zwei Spieler kriege, bin ich glücklich. Wenn ich sie nicht kriege, bin ich auch glücklich», sagte der Ungar bei der Pressekonferenz vor dem Erstrundenduell im DFB-Pokal bei Eintracht Braunschweig am Montag (18.30 Uhr). Mit Blick auf einen «sehr guten Dialog» mit Geschäftsführer Michael Preetz erklärte Dardai: «Der Manager arbeitet hart, es ist nicht einfach, der Markt ist ein bisschen verrückt geworden.»

Ausschreitungen von Darmstadt-Fans beim Pokalspiel in Magdeburg

MAGDEBURG (dpa) - Beim Erstrundenspiel im Fußball-DFB-Pokal zwischen dem 1. FC Magdeburg und Zweitliga-Kontrahent SV Darmstadt 98 ist es zu Fan-Ausschreitungen gekommen.



Nach Polizeiangaben hatten am Freitagabend bei der Anreise 20 sogenannte Darmstädter Risiko-Fans einen Weg in der Nähe der MDDC-Arena blockiert. Nachdem sie der Aufforderung der Polizei zur Räumung nicht nachgekommen seien, hätten Beamten sie vom Weg gedrängt. Dabei sei es zu massivem Widerstand seitens der Gäste-Fans gekommen, wie ein Polizeisprecher am Samstag der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Durch Schläge, Tritte und Wurfgeschosse seien zwei Polizeibeamte verletzt worden.