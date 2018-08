Von: Redaktion DER FARANG | 18.08.18

Schalke, Darmstadt und Wehen erreichen zweite Runde im DFB-Pokal

BERIN (dpa) - Vizemeister FC Schalke 04 hat die zweite Runde im DFB-Pokal erreicht.



Die Königsblauen siegten am Freitag beim Regionalligisten 1. FC Schweinfurt 05 2:0 (1:0). Nabil Bentaleb und ein Eigentor von Adam Jabiri bescherten den Schalkern den Pflichtsieg. Außerdem schaffte der SV Darmstadt 98 durch ein 1:0 (1:0) im Zweitliga-Duell beim 1. FC Magdeburg das Weiterkommen. Der FC St. Pauli scheiterte dagegen am Drittligisten SV Wehen Wiesbaden mit 2:3 (1:1, 0:1) nach Verlängerung.

U20-Fußballerinnen verpassen nach 1:3 gegen Japan WM-Halbfinale

VANNES (dpa) - Die deutschen U20-Fußballerinnen haben den Einzug ins Halbfinale der Weltmeisterschaft in Frankreich verpasst.



Das Team von Bundestrainerin Maren Meinert unterlag am Freitag in Vannes im vierten WM-Spiel erstmals und musste sich in der Viertelfinalpartie gegen Japan mit 1:3 (0:0) geschlagen geben. Damit treffen die Japanerinnen am nächsten Montag (16.00 Uhr) auf England, das sich zuvor mit 2:1 gegen die Niederlande durchsetzen konnten. Im zweiten Halbfinale stehen sich anschließend um 19.30 Uhr in Vannes Frankreich und Spanien gegenüber.

Thole/Wickler überraschen weiter: Halbfinale am Hamburger Beach

HAMBURG (dpa) - Julius Thole und Clemens Wickler stehen beim Welttour-Finale der Beachvolleyballer in Hamburg im Halbfinale.



Das junge Überraschungsteam aus Deutschland setzte sich am Freitagabend im Viertelfinale gegen Martins Plavins und Edgars Tocs aus Lettland mit 2:1 (22:20, 15:21, 15:13) durch. Für den 21 Jahre alten Thole und seinen Partner Wickler (23) ist es schon jetzt der größte gemeinsame Erfolg. Am Samstag spielt das Duo, das erst seit Anfang dieses Jahres zusammen am zentralen Stützpunkt in Hamburg trainiert, um die Medaillen. Platz vier und damit 35 000 Dollar haben Thole/Wickler schon sicher.

Speerwurf-Europameisterin Hussong siegt bei Werfertag in Thum

THUM (dpa) - Eine Woche nach ihrem Triumph bei der Leichtathletik-EM in Berlin hat Speerwerferin Christin Hussong den nächsten Sieg gefeiert.



Die 24-Jährige vom LAZ Zweibrücken setzte sich am Freitagabend beim hochkarätig besetzten 15. Werfertag im erzgebirgischen Thum mit 65,07 Metern durch. Mit dem Meetingrekord verwies Hussong die EM-Zweite Nikola Ogrondnikova auf Rang zwei. Die Tschechin warf den Speer auf 64,34 Meter.

Doppelerfolg für deutsche Reiter in Donaueschingen

DONAUESCHINGEN (dpa) - Mit einem Sieg ist Felix Hassmann aus Lienen in die Weltranglistenspringen beim Internationalen Reitturnier in Donaueschingen gestartet.



Auf dem 13-jährigen Holsteiner Hengst Cayenne blieb der 32 Jahre alte Springreiter auch im Stechen in 52,70 Sekunden ohne Strafpunkt. Zweiter wurde Timo Beck aus Kehl auf Cento Du Rouet (0/54,00) vor der Schwedin Erica Swarth auf Jovita (0/58,50). Weltmeisterschafts-Ersatzreiter Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen) beendete das Stechen auf seinem Nachwuchspferd Tiopepe des Champs nicht und belegte Rang sieben.