Von: Redaktion DER FARANG | 17.08.18

Real Madrid will Inter Mailand wegen Modric bei FIFA anzeigen

Real Madrid will den Serie-A-Club Inter Mailand wegen dessen angeblich übermäßigen Interesses an dem Kroaten Luka Modric beim Fußball-Weltverband FIFA anzeigen.



Dies berichtete die spanische Sportzeitung «Marca» am Freitag. Die Italiener sollen in dieser Transferperiode mehrfach mit dem 32 Jahre alten Mittelfeldstrategen verhandelt haben, obwohl dies gegen die Regeln verstieß.

Manchester-City-Star Kevin De Bruyne fällt drei Monate aus

MANCHESTER (dpa) - Der englische Fußballmeister Manchester City muss für etwa drei Monate auf Mittelfeldstar Kevin De Bruyne verzichten.



Der belgische Nationalspieler hatte sich beim Training am rechten Knie verletzt. Untersuchungen ergaben, dass das Außenband im Knie in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Bordeaux suspendiert Trainer Poyet nach Wuttirade gegen Clubführung

BORDEAUX (dpa) - Der französische Fußball-Club Girondins Bordeaux hat seinen Trainer Gustavo Poyet nach einer wütenden Verbalattacke auf die Vereinsführung zunächst für eine Woche suspendiert.



Der Uruguayer hatte sich öffentlich beklagt, dass der Erstligist den Stürmer Gaëtan Laborde ohne sein Wissen nach Montpellier habe ziehen lassen.

Interpol-Operation gegen illegale Fußballwetten während der WM

LYON (dpa) - Mit Tausenden Razzien sind Ermittler in einer Interpol-Operation während der FIFA-Weltmeisterschaft gegen illegale Fußballwetten in Asien vorgegangen.



Während der knapp einmonatigen Aktion im Juni und Juli habe die Polizei Bargeld im Wert von mehr als 1,7 Millionen US-Dollar (rund 1,4 Mio Euro) sichergestellt, teilte die internationale Polizeiorganisation am Freitag in Lyon mit.

«Kurs zu schwer»: Tour-Etappensieger Degenkolb verzichtet auf Rad-WM

BERLIN (dpa) - Tour-de-France-Etappensieger John Degenkolb wird nicht an der Straßenrad-Weltmeisterschaft im österreichischen Innsbruck teilnehmen.



«Der Kurs ist einfach zu schwer. Das macht für mich keinen Sinn, zur WM zu fahren», sagte der 29-jährige aus Oberursel am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Das WM-Straßenrennen der Männer am 30. September geht über 258,5 Kilometer und 4670 Höhenmeter. Der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) kann im Männer-Rennen nur mit sechs Fahrern an den Start gehen.

Tour-Sieger Thomas sagt Start bei Deutschland Tour zu

KOBLENZ (dpa) - Tour-de-France-Sieger Geraint Thomas will in der kommenden Woche bei der Deutschland Tour an den Start gehen.



Der 32 Jahre alte walisische Radprofi habe sich für die viertägige Rundfahrt entschieden, teilten die Organisatoren am Freitag mit. Der Profi vom britischen Team Sky hatte diesen Sommer erstmals in seiner Karriere die Tour de France gewonnen und damit seinen Rennstall-Kollegen Christopher Froome abgelöst.

Beachvolleyballer Thole/Wickler verpassen direkten Halbfinal-Einzug

HAMBURG (dpa) - Das deutsche Überraschungsteam Julius Thole und Clemens Wickler hat beim Welttour-Finale der Beachvolleyballer in Hamburg den direkten Einzug ins Halbfinale verpasst.



Das junge Nationalduo unterlag am Freitag im Gruppen-Endspiel den an Position drei gesetzten Piotr Kantor und Bartosz Losiak mit 0:2 (15:21, 15:21) und mussten den Polen damit aufgrund des knapp schlechteren Punkteverhältnisses (1,065:1,166) den Vorrundensieg überlassen. Als Gruppen-Zweite kann sich das Duo aber noch über das Viertelfinale für die Runde der letzten vier Teams qualifizieren.