Von: Redaktion DER FARANG | 17.08.18

RB Leipzig erreicht Playoffs zur Europa League - 1:1 in Craiova

CRAIOVA (dpa) - RB Leipzig hat die Playoffs zur Gruppenphase der Europa League erreicht.



Die Sachsen spielten am Donnerstag im Qualifikations-Rückspiel der dritten Runde beim rumänischen Pokalsieger CS Universitatea Craiova 1:1 (1:0), das Hinspiel hatte die Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick mit 3:1 gewonnen. Im Stadionul Ion Oblemenco schoss Marcel Sabitzer (39. Minute) den Fußball-Bundesligisten in Führung, ehe Raoul Petre Baicu (85.) kurz vor Schluss für die Gastgeber ausglich.

Italienische Serie A verschiebt Spiele nach Brückeneinsturz in Genua

GENUA (dpa) - Nach dem Einsturz einer Brücke in Genua mit vielen Toten hat die italienische Fuball-Liga Serie A die Spiele der örtlichen Vereine am Wochenende verschoben.



Die Partie der Erstligisten Sampdoria Genua gegen Florenz werde auf unbestimmte Zeit verschoben, meldete die Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf die Organisation. Gleiches gilt für die Begegnung von CFC Genua und AC Mailand. Nach bisheriger Planung sollten beide Spiele am kommenden Sonntag stattfinden. Nach dem Unglück hatte Sampdoria Genua jedoch den Aufschub beantragt.

Mike Frantz neuer Kapitän des SC Freiburg

FREIBURG (dpa) - Die Fußball-Profis des SC Freiburg haben Mike Frantz zu ihrem Kapitän gewählt.



«Das ist eine schöne Wertschätzung, zumal das Votum aus dem Kreis der Kollegen kommt und nicht bestimmt wurde», sagte der Mittelfeldspieler am Donnerstag laut Mitteilung auf der Vereinshomepage. «Ich war in den vergangenen beiden Jahren bereits stellvertretender Kapitän und wir haben hier viele Jungs, die Verantwortung übernehmen wollen und können. Daher wird es im Umgang miteinander keine großen Veränderungen geben.»

Tennis-Weltverband stimmt für Davis-Cup-Reform ab 2019

ORLANDO (dpa) - Der Tennis-Weltverband hat für eine Radikalreform des Davis Cups gestimmt.



Bei der Generalversammlung in Orlando/Florida erhielt der umstrittene Vorschlag von ITF-Boss David Haggerty am Donnerstag 71,4 Prozent der Stimmen. Notwendig für die Reform war eine Zweitdrittel-Mehrheit. Der Deutsche Tennis Bund hatte gegen die Pläne gestimmt, die den 118 Jahre alten Wettbewerb komplett verändern werden. Schon ab dem kommenden Jahr soll nach einer Vorrunde im Februar mit Heim- und Auswärtspartien nach altem Muster im November eine Finalwoche mit 18 Teams an einem neutralen Ort ausgetragen werden.

Thole/Wickler überraschen Weltelite: Mit drittem Sieg in K.o.-Runde

HAMBURG (dpa) - Julius Thole und Clemens Wickler sind die große Überraschung beim Welttour-Finale der Beachvolleyballer in Hamburg.



Das junge Nationalduo holte sich am Donnerstag Sieg Nummer zwei und drei und steht damit bereits sicher in der K.o.-Runde. Im abschließenden Gruppenspiel am Freitag gegen Polen können sich die krassen Außenseiter, die nur durch eine Wildcard beim Turnier der zehn weltbesten Mannschaften dabei sind, sogar die direkte Qualifikation für das Halbfinale sichern.