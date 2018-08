Von: Redaktion DER FARANG | 16.08.18

DFB bestätigt: Lahm wird OK-Chef, falls Deutschland EM ausrichtet

BERLIN (dpa) - Philipp Lahm wird Organisationschef der Fußball-Europameisterschaft 2024, falls der Deutsche Fußball-Bund am 27. September den Zuschlag für das Turnier bekommt.



Das bestätigte der DFB am Donnerstag. Am Mittwoch hatte der «Kicker» gemeldet, dass Lahm seine Zusage gegeben habe. In seiner neuen Funktion werde der 113-malige Nationalspieler Lahm als nachrückendes Mitglied dem DFB-Präsidium angehören und seine Erfahrung auch bei sportlichen Themen in die DFB-Gremien einbringen, teilte der Verband mit.

Deutschland stürzt in der Fußball-Weltrangliste ab

BERLIN (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist in der Weltrangliste auf Platz 15 abgestürzt. Vor dem Aus bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland lag das Team mehrere Monate auf Platz eins. Zuletzt war die deutsche Mannschaft vor zwölf Jahren in der Rangliste noch schlechter.



2006 lag sie zwischenzeitlich auf Rang 22. Weltmeister Frankreich kletterte dank des Titels auf Platz eins des am Donnerstag vom Weltverband FIFA veröffentlichten Rankings. Zweiter ist Belgien vor Brasilien und Vize-Weltmeister Kroatien

Angriff auf Fanbus: Ein verdächtiger Kölner in U-Haft

KÖLN (dpa) - Nach dem Angriff auf einen Fanbus des Fußball-Zweitligisten 1. FC Union Berlin in Köln ist ein Verdächtiger in Untersuchungshaft genommen worden.



Alle anderen Festgenommenen seien wieder auf freiem Fuß, sagte ein Kölner Polizeisprecher am Donnerstag. Die Einsatzkräfte hatten nach den Ausschreitungen in der Nacht zu Dienstag 28 Männer in Gewahrsam genommen. Gegen einen 24 Jahre alten Kölner sei nun am Mittwochabend ein Haftbefehl verkündet worden.

Kehrers Wechsel von Schalke zu PSG perfekt - Vertrag bis 2023

GELSENKIRCHEN (dpa) - Der Wechsel des ehemaligen Junioren-Nationalspielers Thilo Kehrer vom FC Schalke 04 zu Paris Saint Germain ist perfekt.



Wie der französische Club von Trainer Thomas Tuchel am Donnerstag bestätigte, erhält der Abwehrspieler einen Vertrag bis 2023. Die Ablösesumme soll bei etwa 37 Millionen Euro liegen.

Wechsel von HSV-Profi Ekdal zu Sampdoria Genua perfekt

HAMBURG (dpa) - Der Wechsel des Mittelfeldspielers Albin Ekdal vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV zum italienischen Erstligisten Sampdoria Genua ist perfekt.



Das teilte der HSV am Donnerstag mit. In Genua soll er einen Dreijahresvertrag erhalten. Seine Ablösesumme wird auf 2,2 bis 2,5 Millionen Euro taxiert. Der 29 Jahre alte Schwede hat für den HSV drei Jahre gespielt.

Hoffenheimer Offensivspieler Amiri fällt mindestens drei Monate aus

ZUZENHAUSEN (dpa) - 1899 Hoffenheim muss mindestens drei Monate auf Offensivspieler Nadiem Amiri verzichten.



Dies teilte Julian Nagelsmann, Cheftrainer des Fußball-Bundesligisten, am Donnerstag mit. Der 21-Jährige hat sich wegen einer beginnenden Ermüdungsfraktur einer Operation des linken Mittelfußes unterziehen müssen.

VfL Wolfsburg wählt Guilavogui als Kapitän

WOLFSBURG (dpa) - Josuha Guilavogui ist neuer Kapitän beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg. Das teilte der Club am Donnerstag mit.



Der 27 Jahre alte Franzose und seine Stellvertreter Koen Casteels und Robin Knoche wurden vom Team gewählt. Guilavogui war 2014 zum VfL gewechselt.

Kerber erreicht Achtelfinale in Cincinnati - Mischa Zverev draußen

CINCINNATI (dpa) - Angelique Kerber hat sich beim Tennis-Turnier in Cincinnati in das Achtelfinale gekämpft und den ersten Erfolg seit ihrem Wimbledonsieg gefeiert.



Die Norddeutsche gewann am Mittwoch (Ortszeit) 4:6, 7:5, 6:4 gegen die Russin Anastassija Pawljutschenkowa. Die Partie war wegen Regens beim Stand von 4:5 im ersten Satz zunächst lange unterbrochen. Nächste Kontrahentin von Kerber ist am Donnerstag die Amerikanerin Madison Keys.

Füchse Berlin starten mit Minus von 500.000 Euro in Saison

BERLIN (dpa) - Handball-Bundesligist Füchse Berlin geht nach Angaben von Manager Bob Hanning mit einem Minus von 500.000 Euro in die neue Saison.



Hanning versicherte am Donnerstag, dass alle Gehälter bis zum Ende der Spielzeit gezahlt werden. Unter anderem durch sportliche Erfolge soll die finanzielle Situation möglichst aufgefangen werden.

Formel-1-Team McLaren bestätigt Sainz als Nachfolger von Alonso

WOKING (dpa) - Nach dem Abschied von Fernando Alonso beim Formel-1-Team McLaren zum Ende dieser Saison wird Carlos Sainz jr. Nachfolger seines spanischen Landsmanns.



Der englische Rennstall bestätigte die Personalie am Donnerstag. Der 23-Jährige hat demnach einen Vertrag über mehrere Jahre abgeschlossen. Der Spanier fährt derzeit noch an der Seite von Nico Hülkenberg für Renault, seinen Platz nimmt aber künftig der Australier Daniel Ricciardo ein. Alonso hatte am Dienstag seinen Abschied aus der Formel 1 zum Ende dieses Jahres verkündet. Seine künftigen Ziele sind noch unbekannt.