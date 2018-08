Von: Redaktion DER FARANG | 16.08.18

Verwirrung um Rudy-Wechsel: RB-Coach Rangnick mit Medienschelte

LEIPZIG (dpa) - Leipzig-Trainer Ralf Rangnick hat Medien wegen der Berichterstattung über einen möglichen Wechsel von Fußball-Nationalspieler Sebastian Rudy massiv kritisiert.



«Wenn ich irgendjemandem erkläre, der vorher noch nie was von Fake News gehört hat, dann ist das, was gestern durch den SWR verbreitet wurde, die Mutter aller Fake News im Fußball», sagte der RB-Coach am Mittwoch. Der SWR blieb auf Nachfrage bei seiner Darstellung und bestätigte, dass es nach Informationen des Senders Verhandlungen gab und Einigkeit über einen Wechsel bestanden haben soll.

Union Berlin kritisiert Polizei-Maßnahmen und fordert Erklärung

BERLIN (dpa) - Der 1. FC Union Berlin hat nach dem Angriff auf einen Fanbus des Fußball-Zweitligisten Maßnahmen der Polizei gegen Anhänger der Köpenicker kritisiert.



Insassen des Busses seien rund sieben Stunden lang erkennungsdienstlich behandelt worden, zudem seien ihre Mobiltelefone beschlagnahmt worden, teilte der Club am Mittwoch mit. «Sowohl die Aussagen der Polizei als auch unserer Fans lassen keinen Zweifel daran, von wem die Gewalt in Köln ausging. Es ist daher äußerst fragwürdig, warum im Rahmen der Ermittlungen die Opfer wie Täter behandelt werden», sagte Union-Sprecher Christian Arbeit.

Positives Bundesliga-Echo auf Videobeweis-Neuerungen

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Neuausrichtung des Videobeweises ist in der Fußball-Bundesliga auf ein positives Echo gestoßen.



«Die in Zusammenarbeit von DFL, DFB und Clubvertretern in die Wege geleiteten Maßnahmen zum verbesserten Umgang mit dem Video-Assistenten sind ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung», sagte Max Eberl, Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach, nach einem Workshop in Frankfurt.

RB Leipzig im Europa-League-Rückspiel ohne Stürmer Werner

LEIPZIG (dpa) - Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss im Rückspiel der dritten Qualifikationsrunde zur Europa League auf Stürmer Timo Werner verzichten.



Der 22-Jährige hatte zu Beginn der Woche wegen muskulärer Probleme das Training abgebrochen und am Dienstag ausgesetzt. Am Mittwochvormittag absolvierte der Schwabe nur eine individuelle Einheit auf dem Platz. «Das Risiko ist einfach zu groß, dass was passieren könnte. Deshalb bleibt er zu Hause und wird trainieren», sagte Trainer Ralf Rangnick vor dem Duell am Donnerstag (18.30 Uhr) bei Universitatea Craiova. RB wird am Mittwochnachmittag mit 14 Feldspielern und zwei Torhütern nach Rumänien fliegen.

FIFA verteidigt Änderung am Ethikcode: Verstöße werden verfolgt

ZÜRICH (dpa) - Der Fußball-Weltverband FIFA hat Änderungen an seinem Ethikcode mit der Streichung des Begriffes Korruption verteidigt.



In der neuen Version der Ethikregeln taucht Korruption nicht mehr explizit als Vergehen auf. «Diese Änderung (...) hat keinen maßgeblichen Einfluss auf die tatsächlichen Verstöße, die verfolgt werden», teilte die FIFA als Reaktion auf einen Bericht der Nachrichtenagentur AP mit. «Das gleiche Verhalten, das unter dem früheren Code strafbar war, ist es auch immer noch unter dem neuen.»

Trotz Schulter-OP: Sprinter Reus zuversichtlich für Wintersaison

BERLIN (dpa) - Nach dem schweren Sturz im Staffel-Rennen bei der Leichtathletik-EM in Berlin und einer anstehenden Schulter-Operation will Sprinter Julian Reus das Training im Herbst wieder aufnehmen.



Die für diese Woche vorgesehene Schulter-Operation dürfte «keine Auswirkungen auf die Wintersaison haben», teilte das Management des 30-jährigen aus Erfurt auf Anfrage mit. So werde Reus voraussichtlich im Oktober wieder in die Vorbereitung starten. Noch diese Woche soll er an der Schulter operiert werden, die Sommersaison ist für ihn beendet.

Radprofi Geschke wechselt von Sunweb zu BMC

BERLIN (dpa) - Radprofi Simon Geschke wechselt zur kommenden Saison vom deutschen Sunweb-Team zum amerikanischen Rennstall BMC.



Das gab sein neues Team, das in der kommenden Saison unter dem Namen des neuen Hauptsponsors CCC fährt, am Mittwoch bekannt. Geschke verlässt damit nach zehn Jahren das Sunweb-Team.