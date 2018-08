Von: Redaktion DER FARANG | 15.08.18

Alonso verabschiedet sich nach dieser Saison aus der Formel 1

WOKING (dpa) - Fernando Alonso verabschiedet sich am Ende dieser Saison aus der Formel 1. Diese Entscheidung teilte der 37-jährige Spanier am Dienstag mit.



«Mal sehen, was die Zukunft so bringt; es warten neue aufregende Herausforderungen», erklärte der zweimalige Weltmeister, der in dieser Saison für McLaren fährt. Alonso hatte in Australien 2001 sein erstes Formel-1-Rennen bestritten. Ein großes Ziel Alonsos ist der Gewinn der Triple Crown. Dieses Kunststück beinhaltet Siege bei den Klassikern Indy500, dem Großen Preis von Monaco in der Formel 1 und in Le Mans. Das Indy500 fehlt dem Spanier noch.

Nationalstürmer Werner spricht sich für Özil-Comeback aus

LEIPZIG (dpa) - Der Leipziger Stürmer Timo Werner hat sich für ein Comeback von Mesut Özil in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft stark gemacht.



«Ich finde es schade, dass es so endete. Er hat viel für Deutschland geleistet, beim WM-Titelgewinn in Brasilien war er Stammspieler. Man wünscht sich, dass sich beide Parteien nochmals zusammensetzen und nicht auf diese Weise auseinandergehen», sagte Werner der «SportBild» (Mittwoch). Özils Rücktritt nach dem historischen Vorrunden-Aus bei der WM in Russland inklusive Rassismus-Vorwürfen gegen den Deutschen Fußball-Bund sorgt seit Wochen für Schlagzeilen.

AS Rom verpflichtet Weltmeister Nzonzi für 26,7 Millionen Euro

ROM (dpa) - AS Rom hat den französischen Fußball-Nationalspieler Steven Nzonzi vom spanischen Erstligisten FC Sevilla verpflichtet.



Wie der Club in der italienischen Hauptstadt am Dienstag mitteilte, wird für den 29 Jahre alten Weltmeister eine Ablösesumme von knapp 26,7 Millionen Euro fällig. Die Summe könne sich durch erfolgsabhängige Prämien noch um weitere 4,0 Millionen Euro erhöhen. Der Mittelfeldspieler unterzeichnete bei AS Rom einen Vierjahresvertrag.

Mandzukic: Rücktritt aus Kroatiens Nationalelf mit emotionalem Brief

ZAGREB (dpa) - Der frühere FC-Bayern-Stürmer Mario Mandzukic hat einen Monat nach dem verlorenen WM-Finale seinen Rücktritt aus der kroatischen Nationalmannschaft bekannt gegeben.



In einem vom Fußballverband seines Heimatlandes veröffentlichten emotionalen Brief verabschiedete sich der Juventus-Stürmer am Donnerstag. «Ich habe immer lieber auf dem Spielfeld als abseits davon gesprochen, schrieb der 32-Jährige. «Daher sind diese Worte schwieriger als in einen harten Zweikampf zu gehen oder in der 120. Minute zu sprinten.»

Kohlschreiber scheidet in Cincinnati in erster Runde aus

CINCINNATI (dpa) - Der deutsche Tennis-Profi Philipp Kohlschreiber ist beim Turnier in Cincinnati überraschend bereits in der ersten Runde ausgeschieden.



Der 34-Jährige, der auf Platz 35 der Weltrangliste steht, blieb am Dienstag gegen den 27 Jahre alten Rumänen Marius Copil (Rang 92) ohne Chance und verlor glatt in zwei Sätzen mit 4:6, 2:6. Copil trifft in der zweiten Runde auf Marin Cilic. Der Kroate steht auf Platz sieben der Weltrangliste und ist auch bei dem mit 6,3 Millionen Dollar dotierten Hartplatzturnier als Nummer sieben gesetzt.

Stuttgart signalisiert Interesse an European Championships

STUTTGART (dpa) - Stuttgart möchte Co-Gastgeber der European Championships werden.



Ein Sprecher der Stadt sagte auf dpa-Anfrage: «Es würde uns schon reizen, auch Events der European Championships auszutragen. Wenn, dann nur im Verbund mit anderen Städten.» Stuttgart sei eine Sportstadt und Austragungsort vieler großer Events. Weil in der Mercedes-Benz Arena aber keine Leichtathletik mehr ausgetragen werden könne, käme Stuttgart als alleiniger Gastgeber nicht infrage. Nach dem Erfolg der ersten European Championships hatten zuvor die Millionenstädte Berlin und Hamburg sowie die Metropolregion Nordrhein-Westfalen ihr Interesse signalisiert, Gastgeber für die gemeinsamen Europameisterschaften verschiedener Sportarten zu werden.