Verwirrung um Rudy-Wechsel von Bayern München zu RB Leipzig

LEIPZIG (dpa) - Über einen möglichen Wechsel von Fußball-Nationalspieler Sebastian Rudy vom FC Bayern München zum Bundesliga-Konkurrenten RB Leipzig gibt es neuerliche Spekulationen.



Nach Informationen des SWR soll der Transfer angeblich fix sein. Nach «Sport Bild» und «RBlive», dem Newsportal der «Mitteldeutschen Zeitung», wurde dagegen noch keine Einigung erzielt. Nach SWR-Informationen soll der 28-jährige Rudy bei den Sachsen einen Vertrag unterschrieben haben, die Ablösesumme bei kolportierten 15 Millionen Euro liegen. Rudy könnte bei RB der gesuchte Ersatz für Naby Keita sein, der für mehr als 60 Millionen Euro zum FC Liverpool gewechselt ist.

Polizei sieht in Angriff auf Fanbus in Köln neue Dimension der Gewalt

KÖLN (dpa) - Nach dem Angriff auf einen Fanbus des Fußball-Zweitligisten 1. FC Union Berlin in Köln ist die Polizei erschüttert vom Ausmaß der Gewalt.



Rund 100 Vermummte hätten in der Nacht zu Dienstag einen von der Polizei begleiteten Bus vor einer Autobahnauffahrt mit Steinen attackiert, teilte die Polizei mit. Das Ganze war nach Einschätzung der Beamten eine geplante Aktion. Polizeipräsident Uwe Jakob sprach von einer «neuen Dimension der Gewalt nach Fußballspielen». Von den 28 festgenommenen Männern - bis auf einen waren alle am Tag nach der Eskalation noch in Polizeigewahrsam - seien einige als «Gewalttäter Sport» bekannt.

Beachvolleyball will zu European Championships - Hamburg interessiert

HAMBURG (dpa) - Der Beachvolleyball hat großes Interesse, bei einer Neuauflage der European Championships dabei zu sein.



«Mit Sicherheit. Wir kämpfen, dass wir als Ballsportart da reinkommen», erklärte Hannes Jagerhofer, der Veranstalter der Major-Serie und des ab Mittwoch in Hamburg stattfindenden Welttour-Finals. Die EBU (European Broadcasting Union) als Organisator der teilnehmenden TV-Anstalten hatte sich nach der Erstauflage in Berlin und Glasgow für die Aufnahme einer Teamsportart ausgesprochen.

EM-Organisator Prokop will European Championships auch 2022 in Berlin

BERLIN (dpa) - EM-Organisationschef Clemens Prokop hat sich erneut für Berlin als Austragungsort der nächsten European Championships ausgesprochen.



«Berlin sollte sich für 2022 bewerben», sagte der ehemalige Präsident des Deutschen Leichtathletik-Verbands dem «Hamburger Abendblatt» und der «Berliner Morgenpost» (Dienstag). Zudem machte sich der Spitzenfunktionär dafür stark, künftig alle Wettkämpfe der European Championships an einem Ort zu bündeln - anders als in diesem Jahr mit Berlin und Glasgow. In Hamburg will sich Innen- und Sportsenator Andy Grote mit einer Bewerbung der Hansestadt beschäftigen. Die European Championships seien eine «faszinierende Veranstaltung», sagte er.

Champions League: Das neue TV-Zeitalter beginnt mit dem Supercup

BERLIN (dpa) - Mit dem Spiel um den europäischen Supercup zwischen Real und Atlético Madrid beginnt für die TV-Zuschauer an diesem Mittwoch (21.00 Uhr) ein neuea Zeitalter.



Die deutschen Fußballfans müssen von dieser Saison an für alle Live-Übertragungen der Champions League zahlen. Der Pay-TV-Sender Sky hat sich im Verbund mit dem ebenfalls kostenpflichtigen Streamingportal DAZN die TV-Rechte gesichert, zu denen auch der Supercup gehört. Das ZDF ging leer aus. Wer das Madrid-Derby in Talinn im TV sehen möchte, muss Kunde bei Sky oder DAZN sein. Mit Beginn der Champions League benötigt der Fan beide Abonnements, wenn er die freie Auswahl haben will.

Sportsenator gegen Umbau des Berliner Olympiastadions in Fußballarena

BERLIN (dpa) - Berlins Sportsenator Andreas Geisel hat sich dagegen ausgesprochen, das Berliner Olympiastadion zu einer reinen Fußballarena umzubauen.



Er halte das für «ziemlich ausgeschlossen», sagte der SPD-Politiker dem RBB, «auch vor dem Hintergrund, dass wir eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung gemacht haben». Demnach würde der Umbau des Olympiastadions voraussichtlichen rund 200 Millionen Euro kosten. Der Bundesligist hat bereits mehrfach deutlich gemacht, dass ein Umbau nicht den Ansprüchen «steil, nah, laut» an die künftige Spielstätte entsprechen würde. Deswegen will Hertha lieber einen vom Verein finanzierten Neubau direkt neben das Olympiastadion setzen, mit 55.000 Sitzplätzen - statt 75.000 wie bisher.

Keirin-Weltmeister Puerta Zapata positiv getestet

CALI (dpa) - Keirin-Weltmeister Fabian Puerta Zapata aus Kolumbien ist nach einer positiven Doping-Probe vorläufig suspendiert worden.



Das berichteten mehrere kolumbianische Online-Portale am Montag (Ortszeit). Auch auf der vorläufigen Suspendierungsliste des Radsport-Weltverbandes UCI wird der 27-Jährige seit Montag geführt. Puerta Zapata wurde im Juni bei den kolumbianischen Landesmeisterschaften in Cali auf das anabole Steroid Boldenon positiv getestet. Er hatte bei den Weltmeisterschaften Ende Februar in Apeldoorn erstmals den Keirin-Titel vor dem Japaner Tomoyuki Kawabata und dem Cottbuser Maximilian Levy gewonnen.

Stilvoll in die neue Saison - VfL Wolfsburg ist Trikotmeister

DÜSSELDORF (dpa) - Schon vor dem Start in die neue Bundesliga-Runde steht Fast-Absteiger VfL Wolfsburg an der Spitze einer Tabelle:



Die Mediadesign Hochschule hat den Verein am Dienstag zum Trikotmeister der Saison gekürt. Das dunkelgrüne Outfit der Wolfsburger überzeugte die Jury aus Dozenten und Studierenden in Kategorien wie Design, Farbharmonie, Funktionalität und Nachhaltigkeit. Platz zwei belegte Eintracht Frankfurt einem längsgestreiften schwarz-grauen Trikot, gefolgt vom VfB Stuttgart, der auf bewährtes Rot-Weiß setzt. Die Düsseldorfer Hochschule vergibt den Titel für das schönste Trikot bereits zum zwölften Mal unter den Erstligisten. RB Leipzig, Borussia Dortmund und Hannover 96 gehören zu den Siegern der vorherigen Jahre.