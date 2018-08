Von: Redaktion DER FARANG | 13.08.18

FC Bayern gewinnt Supercup dank Lewandowski - 5:0 gegen Frankfurt

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der FC Bayern München hat zum siebten Mal den deutschen Fußball-Supercup gewonnen.



Das Team von Trainer Niko Kovac besiegte am Sonntagabend dank drei Treffern von Torjäger Robert Lewandowski Pokalsieger Eintracht Frankfurt mit 5:0 (2:0) und fuhr damit den ersten Titel der neuen Spielzeit ein. Kingsley Coman (63.) und Thiago (85.) sorgten für den deutlichen Endstand. Lewandowski hatte zuvor mit einem Dreierpack (21./26./54. Minute) im Alleingang für die Entscheidung gesorgt. Für die Münchner war es der dritte Supercup-Titel in Serie, zudem gelang knapp drei Monate nach der 1:3-Finalniederlage im DFB-Pokal die Revanche gegen Frankfurt.

Hindernisläuferin Krause gewinnt ihr zweites EM-Gold

BERLIN (dpa) - Gesa Felicitas Krause aus Trier hat bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Berlin ihren Titel über 3.000 Meter Hindernis von 2016 erfolgreich verteidigt.



Die 26-Jährige setzte sich am Sonntag souverän in 9:19,80 Minuten durch. Zweite wurde Fabienne Schlumpf aus der Schweiz in 9:22,29. Bronze holte Karoline Bjerkeli Grovdal aus Norwegen in 9:24,46. Elena Burkard von der LG farbtex Nordschwarzwald wurde Sechste. Die Ex-Europameisterin Antje Möldner-Schmidt aus Cottbus war im Vorlauf gescheitert.

Deutsche Frauenstaffel gewinnt EM-Bronze

BERLIN (dpa) - Die deutsche 4x100-Meter-Frauenstaffel mit Top-Sprinterin Gina Lückenkemper hat bei der Leichtathletik-EM in Berlin die Bronzemedaille erobert. Lisa-Marie Kwayie aus Berlin, Lückenkemper (Leverkusen), Tatjana Pinto (Paderborn) und Rebekka Haase (LV 90 Erzgebirge) mussten sich am Sonntagabend vor 42.350 Zuschauern im Olympiastadion in 42,23 Sekunden dem siegreichen britischen Quartett (41,88 Sekunden) und den Niederländerinnen (42,15) geschlagen geben. Zuvor war die DLV-Männerstaffel nach einem spektakulären Sturz beim letzten Stabwechsel im Halbfinale ausgeschieden.

Schwedens Talent Duplantis glänzt mit 6,05 Metern im Stabhochsprung

BERLIN (dpa) - Der 18 Jahre junge Armand Duplantis ist nach seinen sensationellen 6,05 Metern erstmals Europameister im Stabhochspringen.



Das Top-Talent aus Schweden glänzte am Sonntagabend in einem hochkarätigen Wettkampf. Der Russe Timur Morgunow, der unter neutraler Flagge gestartet war, überwand mit 6,00 Metern ebenfalls die magische Sechs-Meter-Marke. Dem französischen Hallen-Weltrekordler und Olympiasieger von 2012, Renaud Lavillenie, blieb mit 5,95 Meter Bronze.

Tuchel-Team startet mit glanzlosem Sieg in die Meisterschaft

PARIS (dpa) - Trainer Thomas Tuchel hat bei seinem Debüt in der französischen Fußball-Liga mit Paris Saint-Germain einen glanzlosen Sieg errungen.



Der Meister bezwang am Sonntagabend im ersten Punktspiel mit dem Ex-Coach von Borussia Dortmund an der Seitenlinie den Außenseiter SM Caen mit 3:0 (2:0). Die Treffer erzielten der brasilianische Weltstar Neymar in der 10. Minute, der Franzose Adrien Rabiot (35.) und der US-Amerikaner Timothy Weah (89.). PSG spielte sich im heimischen Prinzenpark-Stadion relativ wenig Chancen heraus. Dem Tuchel-Team reichte eine insgesamt eher mäßige Darbietung zu einem unangefochtenen Sieg.

FC Arsenal verliert Emery-Debüt mit 0:2 (0:1) gegen Meister Man City

LONDON (dpa) - Der FC Arsenal hat sein erstes Pflichtspiel unter dem neuen Trainer Unai Emery verloren.



Die Gunners unterlagen bei ihrem Premier-League-Auftakt am Sonntag verdient mit 0:2 (0:1) gegen den englischen Fußball-Meister Manchester City. Raheem Sterling (14. Minute) und Bernardo Silva (64.) erzielten die Tore für die Gäste, die schon eine ähnliche gute Form zeigten wie in der vergangenen Saison. Der Spanier Emery, der bei Arsenal nach 22 Jahren den Franzosen Arsène Wenger als Trainer abgelöst hat, setzte in der Startelf auf Ex-Nationalspieler Mesut Özil und dessen früheren DFB-Teamkollegen Shkodran Mustafi.

Großer Andrang zu Ronaldo-Debüt bei Juve - Tor nach sieben Minuten

VILLAR PEROSA (dpa) - Schlange stehen seit den Morgenstunden, Jubel am Nachmittag und eine Nummer überall: Zum Debüt von Fußball-Weltstar Cristiano Ronaldo bei Juventus Turin hat im kleinen piemontesischen Ort Villar Perosa Ausnahmezustand geherrscht.



CR7 spielte bei der Partie gegen Juves eigene Nachwuchsmannschaft von der ersten Minute an und machte in der 7. Minute das erste Tor. «Oh Cristiano, bring uns die Champions!», hatten Juve-Fans vor der Ankunft der Mannschaft am Nachmittag auf dem beschaulichen Fußball-Platz in der 4000-Einwohnerstadt nahe Turin gesungen.

Deutsche Radprofis ohne Medaille im EM-Straßenrennen - Trentin siegt

GLASGOW (dpa) - Die deutschen Radprofis sind bei den European Championships im Straßenrennen leer ausgegangen.



Nico Denz (Waldhut-Tiengen) belegte als bester Deutscher am Sonntag in Glasgow nach 230,4 Kilometer den neunten Platz. Den Sieg holte sich der Italiener Matteo Trentin im Sprint einer kleinen Spitzengruppe vor dem Niederländer Mathieu van der Poel und dem Belgier Wout van Aert. Der deutsche Kapitän John Degenkolb war im Vorderfeld nicht vertreten und erreichte das Ziel mit über zwei Minuten Rückstand. Auch der slowakische Weltmeister Peter Sagan blieb ohne Medaille.

Marcel Nguyen ohne Turn-Medaille in seinem 20. EM-Finale

GLASGOW (dpa) - Nach dem sechsten Platz am Boden hat Marcel Nguyen am Sonntag bei den Turn-Europameisterschaften in Glasgow auch an den Ringen seine insgesamt achte EM-Medaille verpasst.



Der dreimalige Europameister belegte an dem Gerät, das nicht zu seinen Spezialitäten gehört, mit 14,066 erneut den sechsten Rang. Europameister wurde zum vierten Mal in Serie der griechische Olympiasieger Eleftherios Petrounias mit 15,466 Punkten, der damit den Rekord des Italieners Juri Checci (1992 - 1996) einstellte. Zuvor war Nguyen am Boden EM-Sechster geworden. Der Sieg ging dort vor 6000 begeisterten Zuschauern in der Hydro Arena an den Briten Dominick Cunnigham. Am Pauschenpferd hatte sich der Ire Rhys McCleneghan durchgesetzt.