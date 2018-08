Von: Redaktion DER FARANG | 11.08.18

Christin Hussong neue Speerwurf-Europameisterin

BERLIN (dpa) - Speerwerferin Christin Hussong hat bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Berlin die dritte deutsche Goldmedaille gewonnen.

Die 24-Jährige aus Zweibrücken siegte am Freitagabend mit dem EM-Rekord von 67,90 Metern; es war der achte EM-Titel für eine deutsche Speerwerferin. Gleich im ersten Versuch sorgte die Pfälzerin für klare Verhältnisse. Hussong warf gut sechs Meter weiter als die zweitplatzierte Tschechin Nikola Ogrodnikova (61,85). Bronze ging an die Litauerin Liveta Jasiunaite (61,59).

Dreisprung-Silber und persönliche Bestweite für Kristin Gierisch

BERLIN (dpa) - Dreispringerin Kristin Gierisch hat bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Berlin die Silbermedaille gewonnen.

Die 27-Jährige aus Chemnitz kam am Freitagabend im Olympiastadion im ersten Durchgang auf 14,45 Meter und musste sich nur der Griechin Paraskeví Papahristou (14,60) geschlagen geben. Bronze holte die Spanierin Ana Peleteiro mit nur einem Zentimeter weniger als Gierisch. Für die Deutsche ist es eine persönliche Bestleistung, Ende Juni war sie in Paris 14,42 Meter weit gesprungen.

Jungfleisch mit EM-Bronze im Hochsprung - Titel für Lasitskene

BERLIN (dpa) - Die deutsche Meisterin Marie-Laurence Jungfleisch vom VfB Stuttgart hat mit 1,96 Metern bei der Leichtathletik-EM in Berlin Bronze im Hochsprung gewonnen.

Für die 27 Jahre alte Sportsoldatin ist es die erste Medaille bei einem internationalen Titelkampf. Bei den Europameisterschaften 2014 und 2016 war sie jeweils Fünfte geworden. Weltmeisterin Maria Lasitskene holte am Freitagabend als neutrale Athletin auch bei der EM den Titel mit 2,00 Metern vor der höhengleichen Bulgarin Mirela Demirewa. Imke Onnen aus Hannover belegte den 14. Platz.

Siebenkämpferin Schäfer holt Bronze - Teamkolleginnen mit Autounfall

BERLIN (dpa) - Vize-Weltmeisterin Carolin Schäfer hat bei der Leichtathletik-EM in Berlin die Bronzemedaille gewonnen.

Die 26-Jährige aus Frankfurt verteidigte am Freitag im abschließenden 800-Meter-Lauf erfolgreich ihren dritten Platz. Mit einer Zeit von 2:14,65 Minuten kam Schäfer insgesamt auf 6.602 Punkte. Den EM-Titel holte Olympiasiegerin Nafissatou Thiam aus Belgien mit 6.816 Zählern, Silber sicherte sich die Britin Katarina Johnson-Thompson mit 6.759 Zählern. Die zuvor letzte deutsche EM-Medaille im Siebenkampf hatte Jennifer Oeser als Dritte 2010 in Barcelona geholt.

Alexander Zverev beim Tennis-Turnier in Toronto ausgeschieden

TORONTO (dpa) - Titelverteidiger Alexander Zverev ist beim Tennis-Masters-Turnier in Toronto überraschend im Viertelfinale ausgeschieden.

Deutschlands Nummer eins unterlag am Freitag dem griechischen Teenager Stefanos Tsitsipas mit 6:3, 6:7 (11:13), 4:6. Der 21 Jahre alte Hamburger Zverev sah schon wie der sichere Sieger aus und lag im zweiten Satz klar in Führung. Doch der zwei Jahre jüngere Tsitsipas siegte nach 2:27 Stunden durch den ersten Matchball. Zverev leistete sich dabei einen Doppelfehler.

FC St. Pauli übernimmt Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga

HAMBURG (dpa) - Der FC St. Pauli hat den Sprung an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga geschafft.

Fünf Tage nach dem 2:1-Auftakterfolg beim 1. FC Magdeburg gelang den Hanseaten am Freitagabend ein verdientes 2:0 (0:0) gegen Darmstadt 98. Vor 29 140 Besuchern im - anders als angekündigt - doch nicht ganz ausverkauften Millerntor-Stadion trafen Richard Neudecker (52. Minute) und Christopher Buchtmann (85.) für die Kiezkicker, denen der erste Sieg über die Darmstädter seit dem 15. Juli 1992 gelang. Damit übernahmen die Hanseaten zumindest vorübergehend Platz eins.

Manchester United mit glanzlosem Auftaktsieg gegen Leicester

MANCHESTER (dpa) - Manchester United ist erfolgreich in die Fußball-Saison in der englischen Premier League gestartet.

Das Team des portugiesischen Star-Trainers José Mourinho setzte sich am Freitagabend gegen den 2017-Meister Leicester City mit 2:1 (1:0) durch. Den Gastgebern genügte eine durchschnittliche Leistung zum ersten Erfolg. Schon in der dritten Minute brachte Frankreichs Weltmeister Paul Pogba die Gastgeber vor 70.000 Zuschauern im Old Trafford per Handelfmeter in Führung. Luke Shaw (83.) erhöhte in der Schlussphase. Der Treffer von Englands Nationalspieler Jamie Vardy in der Nachspielzeit kam für Leicester zu spät.

Superstar Messi neuer Kapitän beim FC Barcelona

BARCELONA (dpa) - Der fünfmalige Weltfußballer Lionel Messi ist neuer Mannschaftskapitän des spanischen Meister FC Barcelona.

Das gab der Club am Freitag bekannt. Der Argentinier folgt bei den Katalanen auf den Spanier Andrés Iniesta, der im Sommer nach Japan wechselte und mittlerweile Teamkollege des deutschen Weltmeisters Lukas Podolski bei Vissel Kobe ist. Messi war bereits seit 2015 Vize-Kapitän der Mannschaft. Die Stellvertreter des 31-Jährigen sind Sergio Busquets, Gerard Piqué und Sergi Roberto.

Tabellenführung verpasst: Karlsruher SC 1:1 gegen Jena

KARLSRUHE (dpa) - Der Karlsruher SC bleibt in der 3. Fußball-Liga weiter ungeschlagen, hat den Sprung an die Tabellenspitze jedoch verpasst.

Der Aufstiegsaspirant kam am Freitag vor 11.530 Zuschauern im Wildparkstadion nach einer turbulenten Schlussphase nicht über ein leistungsgerechtes 1:1 (0:0) gegen den FC Carl Zeiss Jena hinaus und steht vorerst im Mittelfeld des Klassements. Nach Jenas Führung durch Dominik Bock (85. Minute) glich KSC-Profi Manuel Stiefler wenig später noch aus (88.).