Von: Redaktion DER FARANG | 12.06.18

Grifo wechselt von Mönchengladbach nach Hoffenheim

MÖNCHENGLADBACH (dpa) - Fußball-Profi Vincenzo Grifo wechselt von Borussia Mönchengladbach zur TSG Hoffenheim.



Dies teilten die beiden Bundesligaclubs am Montag mit. Über die Ablösemodalitäten wurden jedoch keine Angaben gemacht. Grifo war im vergangenen Sommer für sechs Millionen Euro von Freiburg an den Niederrhein gewechselt und kam in der abgelaufenen Saison auf 17 Einsätze, davon neun in der Startelf. Der 25-Jährige spielte bereits zwischen 2012 und 2014 für Hoffenheim und erhält bei den Kraichgauern einen Vierjahresvertag bis 2022.

Nächste Niederlage für deutschen Gegner Südkorea - 0:2 gegen Senegal

GRÖDIG (dpa) - Der deutsche Gruppengegner Südkorea fährt ohne einen Erfolg in der Vorbereitung zur Fußball-Weltmeisterschaft nach Russland.



Im abschließenden Test setzte es am Montag im österreichischen Grödig für die Mannschaft von Trainer Tae-Yong Shin ein 0:2 (0:0) gegen den Senegal. Bereits in den Spielen zuvor hatte Südkorea beim 1:3 gegen Bosnien-Herzegowina und dem 0:0 gegen Bolivien nicht überzeugt. Die Asiaten sind am 27. Juni in Kasan letzter deutscher Gruppengegner.

DFB verhängt Geldstrafen gegen FC Bayern, Bremen und BVB

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Das DFB-Sportgericht hat drei Bundesligisten mit Geldstrafen für Fehlverhalten ihrer Fans verhängt.



Wegen fünf Fällen eines unsportlichen Verhaltens der Anhänger ist der deutsche Meister Bayern München zur Zahlung von 77.000 Euro verurteilt worden, teilte der Deutsche Fußball-Bund am Montag mit. Die Liga-Konkurrenten Werder Bremen und Borussia Dortmund wurden mit Geldstrafen von 23.000 sowie 15.000 Euro belegt. Zuvor war dem VfB Stuttgart wegen Fan-Fehlverhaltens eine Strafe von 60.000 Euro auferlegt worden.

Bobadilla verlässt Mönchengladbach und wechselt nach Argentinien

MÖNCHENGLADBACH (dpa) - Der Argentinier Raul Bobadilla verlässt Borussia Mönchengladbach nach nur einer Saison und kehrt in seine Heimat zurück.



Wie der Club am Montag mitteilte, erhält der Stürmer bei den Argentinos Juniors aus Buenos Aires einen Vertrag bis 2021. Bobadilla, der von 2009 bis 2012 mit kurzer Unterbrechung schon einmal für die Borussen spielte, kam in der abgelaufenen Saison auf 13 Einsätze, dabei erzielte er keinen Treffer.

DFB-Frauen fallen in der WM-Qualifikation auf Platz zwei zurück

REYKJAVIK (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen muss um die Direkt-Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2019 in Frankreich bangen.



Island konnte am Montagabend durch einen 2:0 (0:0)-Erfolg gegen Slowenien mit 16 Punkten die Tabellenführung in der Gruppe 5 vor der DFB-Auswahl (15) erobern. Im vorletzten Gruppenspiel treffen beide Teams am 1. September auf Island aufeinander. Das deutsche Team benötigt dann einen Sieg, um als Erster direkt zur WM zu fahren.

Radprofi Küng verteidigt Gelbes Trikot bei Tour de Suisse

GANSINGEN (dpa) - Der Schweizer Radprofi Stefan Küng hat seine Spitzenposition bei der Tour de Suisse verteidigt.



Den Sieg im Ziel der 3. Etappe in Gansingen sicherte sich am Montag Sonny Colbrelli. Nach 182,6 Kilometern verwies der Italiener den Kolumbianer Fernadao Gaviria und den dreimaligen Weltmeister Peter Sagan auf die Plätze zwei und drei. Der Bora-hansgrohe-Kapitän Sagan hatte am Vortag seinen insgesamt 16 Etappenerfolg bei der Tour de Suisse gefeiert.

DSV-Boss Steinle will Vizepräsident beim Biathlon-Weltverband werden

SALZBURG (dpa) - Präsident Franz Steinle vom Deutschen Skiverband will auch erster Vizepräsident beim Biathlon-Weltverband IBU werden.



Das geht aus der am Montag veröffentlichten Kandidatenliste für den IBU-Kongress vom 5. bis 9. September im kroatischen Porec hervor. Der 68 Jahre alte Steinle hat im Kampf um das Amt vier Gegenkandidaten, dazu gehört auch Amtsinhaber Wiktor Maigurov. Der ehemalige russische Biathlet dürfte nach Sanktionen infolge von Dopingverstößen gegen den russischen Verband RBU eigentlich gar nicht antreten, allerdings besitzt der 49-Jährige auch einen weißrussischen Pass und kandidiert deshalb nun für den Verband Weißrusslands.