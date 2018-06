Von: Redaktion DER FARANG | 11.06.18

Löws WM-Warnung: Keine Fehler - sonst sind wir nur Durchschnitt

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Fußball-Bundestrainer Joachim Löw hat die deutschen Nationalspieler vor weiteren Nachlässigkeiten wie in den letzten WM-Testspielen gewarnt.



Eine längere Anlaufzeit in der Vorrunde könne sich das DFB-Team bei der Weltmeisterschaft in Russland nicht leisten, machte Löw im Interview der Deutschen Presse-Agentur deutlich. «Die Gegner werden gegen uns ganz andere Qualitäten in die Waagschale werfen - große Motivation, Kampf. Deshalb muss in jedem Spiel die Konzentration hoch sein, wir müssen von Anfang an hellwach sein und an unsere Leistungsgrenze kommen», forderte Löw. «Es muss einfach alles passen», sagt der 58-Jährige zum hoch gesteckten Ziel Titelverteidigung.

Fast jeder zweite Deutsche rechnet mit gedopten Spielern bei der WM

MOSKAU (dpa) - Fast jeder zweite Deutsche glaubt, dass bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland gedopte Spieler antreten werden.



Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur hervor. 49 Prozent der Befragten gehen davon aus, dass bei dem Turnier Spieler verbotene Substanzen zur Leistungsförderung einsetzen werden. Nur 22 Prozent rechnen mit einer sauberen WM, der Rest ist unentschlossen.

Federer beeindruckt von Nadal: «Können uns alle nur verneigen»

STUTTGART (dpa) - Tennis-Star Roger Federer hat sich beeindruckt vom elften French-Open-Triumph seines Rivalen Rafael Nadal gezeigt.



«Da können wir uns alle nur verneigen und gratulieren. Unglaublich. Absolut nur die Superlative bleiben da übrig», sagte der 36 Jahre alte Schweizer am Montag beim Rasen-Turnier in Stuttgart. Nadal habe das Grand-Slam-Turnier in Paris mit der «Souveränität eines Champions» für sich entschieden. «Elfmal überhaupt ein Turnier zu gewinnen, ist fast undenkbar.» Federer hatte auf die Sandplatz-Saison verzichtet.

Zverev weiter Dritter der Welt - Marterer in den Top 50

PARIS (dpa) - Der Hamburger Alexander Zverev bleibt nach den French Open Dritter der Tennis-Weltrangliste hinter dem nun elfmaligen Paris-Champion Rafael Nadal aus Spanien und Roger Federer aus der Schweiz.



Dies geht aus dem neuen Ranking vom Montag hervor. Philipp Kohlschreiber verbesserte sich trotz seines Erstrunden-Ausscheidens um zwei Plätze auf Rang 22, Peter Gojowczyk aus München steht auf Platz 41. Einen Riesensprung machte durch seinen Achtelfinal-Einzug Maximilian Marterer, der Nürnberger kletterte vom 70. auf den 50. Platz. Der 22-Jährige steht damit erstmals unter den Top 50.

Patrick Vieira wird Nachfolger von Trainer Favre beim OGC Nizza

NIZZA (dpa) - Patrick Vieira tritt beim französischen Erstligisten OGC Nizza die Nachfolge des zu Borussia Dortmund gewechselten Trainers Lucien Favre an.



Der frühere französische Nationalspieler und Weltmeister von 1998 habe am Montag in Nizza den Vertrag unterzeichnet, teilte der Ligue-1-Club mit. Nach Angaben der Fachzeitung «L'Équipe» hat der Vertrag eine Laufzeit von drei Jahren. Der 41 Jahre alte Vieira war seit zweieinhalb Jahren Coach des New York City FC in der nordamerikanischen Profiliga MLS. Vieira spielte als Profi bei AS Cannes, FC Arsenal, Juventus Turin, Inter Mailand und Manchester City.

Sportgerichtshof CAS verlängert Dopingsperre von Tennisprofi Errani

LAUSANNE (dpa) - Die frühere French-Open-Finalistin Sara Errani ist wegen eines Dopingvergehens vom Internationalen Sportgerichtshof für weitere acht Monate gesperrt worden.



Das teilte der CAS am Montag mit. Errani war bei einer Doping-Kontrolle am 16. Februar 2017 die Einnahme der verbotenen Substanz Letrozol nachgewiesen worden. Der Tennis-Weltverband ITF sperrte die Italienerin daraufhin rückwirkend für zwei Monate. Der CAS gab dem Einspruch der Nationalen Anti-Doping-Behörde Italiens (Nado Italia) Recht.

Tennis-Talent Molleker überrascht in Stuttgart gegen Struff

STUTTGART (dpa) - Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff ist beim Rasen-Tennisturnier in Stuttgart überraschend in der ersten Runde ausgeschieden.



Der 28-Jährige aus Warstein verlor am Montag gegen den 17-jährigen Rudolf Molleker 4:6, 7:6 (7:5), 3:6. Nach 1:54 Stunden beendete der Teenager aus dem brandenburgischen Oranienburg sein erstes Rasen-Match auf der ATP-Tour mit einem Erfolg. Molleker trifft nun auf den an Position zwei gesetzten Titelverteidiger Lucas Pouille aus Frankreich. Molleker steht in der Weltrangliste auf Position 303 und ist dank einer Wildcard ins Hauptfeld gerückt.

DFB-Sportgericht: 60.000 Euro Geldstrafe für den VfB Stuttgart

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Mit einer Geldbuße von 60.000 Euro ist Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart vom DFB-Sportgericht wegen unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger bestraft worden.



Wie der Deutsche Fußball-Bund am Montag mitteilte, kann der Verein bis zu 20.000 Euro davon für sicherheitstechnische, infrastrukturelle und gewaltpräventive Maßnahmen verwenden. Dies müsste dem DFB bis zum 31. Dezember 2018 nachgewiesen werden.

US-Golfstar Johnson nach Sieg in Memphis wieder Nummer eins der Welt

MEMPHIS (dpa) - Golfstar Dustin Johnson hat die Generalprobe für die US Open gewonnen und sich mit dem Erfolg in Memphis auch wieder die Spitzenposition in der Weltrangliste zurückerobert.



Der 33-Jährige aus den USA setzte sich am Sonntag (Ortszeit) beim PGA-Turnier im US-Bundesstaat Tennessee mit einem Gesamtergebnis von 261 Schlägen souverän gegen seine Landsleute Andrew Putnam (267) und B.J. Holmes (271) durch. Für seinen 18. Erfolg auf der US-Tour kassierte der US-Open-Sieger von 2016 ein Preisgeld von knapp 1,2 Millionen Dollar.