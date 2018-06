Von: Redaktion DER FARANG | 11.06.18

Ferrari-Pilot Vettel nach Sieg in Kanada wieder WM-Spitzenreiter

MONTRÉAL (dpa) - Sebastian Vettel hat sich mit dem Sieg beim Großen Preis von Kanada die Führung in der Formel-1-Weltmeisterschaft zurückgeholt.



Der Ferrari-Pilot holte sich am Sonntag in Montréal seinen 50. Grand-Prix-Sieg vor dem finnischen Mercedes-Fahrer Valtteri Bottas und dem Niederländer Max Verstappen im Red Bull. Der bisherige WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton kam im zweiten Silberpfeil nach Motorproblemen nicht über Platz fünf hinaus. In der Gesamtwertung liegt Vettel nach dem siebten Saisonrennen nun einen Punkt vor Hamilton.

Elfter French-Open-Triumph für Nadal - Finalsieg über Thiem

PARIS (dpa) - Rafael Nadal hat zum elften Mal die French Open gewonnen.



Der Tennis-Weltranglisten-Erste aus Spanien besiegte den Österreicher Dominic Thiem im Finale am Sonntag 6:4, 6:3, 6:2. Für Nadal ist es der insgesamt 17. Titel bei einem Grand-Slam-Turnier, nur der Schweizer Roger Federer hat mit 20 noch drei mehr. Der Rekordchampion von Paris bleibt durch seinen Erfolg Weltranglisten- Erster vor Federer. Nadal erhält 2,2 Millionen Euro Preisgeld, Thiem die Hälfte. Der 24-Jährige war nach Thomas Muster, der 1995 die French Open gewann, erst der zweite Österreicher im Finale eines Grand-Slam-Turniers.

Pläne zur WM-Aufstockung 2022 vorerst gestoppt: Gespräche mit Katar

MOSKAU (dpa) - Die Pläne für eine WM-Aufstockung auf 48 Mannschaften schon beim Turnier 2022 in Katar sind vom FIFA-Council vorerst abgelehnt worden.



«Es wäre verfrüht, diese Frage beim Kongress zu behandeln», sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino nach der Sitzung des Gremiums am Sonntag in Moskau. Die zehn südamerikanischen Fußball-Verbände zogen ihren Antrag zurück, beim Kongress am Mittwoch eine entsprechende Machbarkeitsstudie in Auftrag geben zu lassen. Infantino ist generell ein Befürworter einer 48er-WM.

FIFA-Council lässt Marokko-Bewerbung zu: Kampfabstimmung um WM

MOSKAU (dpa) - Das Council des Fußball-Weltverbands FIFA hat die Bewerbung Marokkos um die WM 2026 zugelassen.



Damit kommt es am Mittwoch in Moskau beim FIFA-Kongress zu einer Kampfabstimmung mit der Dreier-Kandidatur aus den USA, Mexiko und Kanada. Das teilte die FIFA am Sonntag nach der Sitzung des Councils mit. Marokko hatte im vergangene Woche veröffentlichten technischen Bericht der FIFA-Task-Force deutlich schlechtere Bewertungen als der Dreierbund aus Nordamerika erhalten. Die Prüfer sahen besondere Risiken in den Bereichen Stadionbau, Transport und Hotels.

DFB-Frauen besiegen Kanada im Testspiel 3:2

HAMILTON (dpa) - Die deutschen Fußballerinnen haben ihre Erfolgsserie fortgesetzt.



Die Mannschaft von Trainer Horst Hrubesch besiegte am Sonntag in Hamilton Gastgeber Kanada mit 3:2 (1:0). Vor 24 000 Zuschauern im Tim Hortons Field erzielten Svenja Huth in der ersten Spielminute, Sara Däbritz (70.) und Turid Knaak (84.) die Treffer für die DFB-Elf. Christine Sinclair (59.) und Jessie Fleming (69.) trafen für Kanada. Für Olympiasieger Deutschland war es der letzte Test vor dem WM-Qualifikationsspiel am 1. September auf Island.

Philipp Lahm: Özil und Gündogan wissen, was sie an Deutschland haben

KÖLN (dpa) - DFB-Ehrenspielführer Philipp Lahm hat um Verständnis für die wegen der Erdogan-Fotos in die Kritik geratenen Nationalspieler Mesut Özil und Ilkay Gündogan geworben.



«Sie wissen, was sie an Deutschland haben, das wurde ihnen jetzt noch einmal verdeutlicht», sagte Lahm dem «Kölner Stadt-Anzeiger» und «Express» (Montag). Er habe die beiden Fußballprofis als Personen kennengelernt, die sich immer in die Nationalmannschaft eingebracht hätten, versicherte Lahm. Özil und Gündogan hatten mit gemeinsamen Fotos mit dem umstrittenen türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan für Wirbel gesorgt.

Neymar und Brasilien vor WM immer stärker: Klarer Sieg in Österreich

WIEN (dpa) - Stürmerstar Neymar und die brasilianische Fußball- Nationalmannschaft kommen wenige Tage vor Beginn der WM in Russland immer besser in Form.



Nach langer Verletzungspause gelang dem 26-Jährigen am Sonntag auch beim lockeren 3:0 (1:0) der Brasilianer in Österreich ein herrlicher Treffer zum 2:0 (63. Minute). Die weiteren Tore der klar überlegenen Seleção im Wiener Ernst-Happel- Stadion schossen Gabriel Jesus (36.) und Philippe Coutinho (69.). An diesem Montag reist der Rekord-Weltmeister nach Sotschi.

Bayern-Basketballer schlagen ALBA Berlin - 2:1-Führung in Finalserie

MÜNCHEN (dpa) - Die Basketballer des FC Bayern sind nur noch einen Erfolg vom Meistertitel in der Bundesliga entfernt.



Die Münchner gewannen am Sonntagabend das dritte Spiel gegen ALBA Berlin mit 72:66 (46:29) und liegen nun in der Best-of-Five-Finalserie mit 2:1 in Führung. Damit kann der Pokalsieger am Mittwoch (20.00 Uhr) in Berlin die erste Meisterschaft seit 2014 perfekt machen. ALBA indes muss für den ersten Triumph seit 2008 beide noch möglichen Matches gewinnen. Bester Werfer bei den Münchnern war Reggie Redding mit 18 Punkten, den Berlinern reichten 16 Zähler von Spencer Butterfield nicht.

Radprofi Sagan gewinnt zweite Etappe der Tour de Suisse

FRAUENFELD (dpa) - Der dreimalige Weltmeister Peter Sagan aus der Slowakei hat am Sonntag die zweite Etappe der Tour de Suisse gewonnen.



Der Kapitän der deutschen Bora-hansgrohe-Mannschaft war im 155-Kilometer-Rundstreckenrennen in Frauendorf nicht zu schlagen. Sagan, der bei der Tour de Suisse seinen 16. Etappensieg einfuhr, verwies den kolumbianischen Topsprinter Fernando Gaviria auf Rang zwei. Lokalmatador Stefan Küng verteidigte sein Leadertrikot.

Springreiter Stevens feiert überraschend Meisterschaft

BALVE (dpa) - Mario Stevens hat überraschend die deutsche Meisterschaft der Springreiter gewonnen.



Der 35 Jahre alte Profi aus dem niedersächsischen Molbergen gewann am Sonntag in Balve mit Talisman. Stevens blieb in insgesamt vier Runden ohne Abwurf und setzte sich mit drei Strafpunkten wegen Zeitfehlern durch. Auf Platz zwei kam Guido Klatte aus Lastrup mit Qinghai. Den Sieg vergab der bis dahin führende Marcus Ehning mit Cristy in der letzten Runde.

Rekordmeister Mülheim holt deutschen Feldhockey-Titel der Herren

KREFELD (dpa) - Die Herren von Uhlenhorst Mülheim sind erstmals seit 21 Jahren wieder deutscher Feldhockey-Meister.



Der Rekordchampion gewann am Sonntag das Endspiel in Krefeld mit 3:2 (1:1) gegen den Erzrivalen Rot-Weiss Köln. Das Siegtor erzielte Jan Schiffer (54. Minute). Zuvor hatte Thilo Stralkowski (21.) die Mülheimer in Führung gebracht, ehe Nationalspieler Christopher Rühr (30./Siebenmeter) ausglich. In der zweiten Halbzeit lagen die Domstädter bei ihrer siebten Finalteilnahme in Serie durch den Ex-Uhlen Jan Fleckhaus (40.) in Front, doch Malte Hellwig (49.) traf zum 2:2.