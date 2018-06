Von: Redaktion DER FARANG | 10.06.18

VfB Stuttgart verlängert mit Trainer Korkut vorzeitig bis 2020

STUTTGART (dpa) - Der VfB Stuttgart hat den Vertrag mit Trainer Tayfun Korkut vorzeitig um ein Jahr bis zum 30. Juni 2020 verlängert. Das teilte Sportvorstand Michael Reschke auf der Mitgliederversammlung des Fußball-Bundesligisten am Sonntag mit. Korkuts ursprünglicher Kontrakt wäre im Sommer 2019 ausgelaufen. «Es wurde sehr schnell deutlich, dass wir den erfolgreichen Weg der vergangenen Monate gerne gemeinsamen fortsetzen wollen», sagte der 44-jährige Korkut laut einer Vereinsmitteilung. Auch die Verträge seiner Co-Trainer Ilija Aracic und Steven Cherundolo wurden bis zum Sommer 2020 ausgedehnt.

Fast jeder zweite Deutsche hält WM-Vergabe an Russland für falsch

BERLIN (dpa) - Angesichts der Menschenrechtslage und des weltpolitischen Auftretens Russlands hält es fast jeder zweite Deutsche für falsch, dass die Fußball-Weltmeisterschaft dort stattfindet. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur vertraten 43 Prozent diese Auffassung, während nur 31 Prozent die WM-Vergabe an Russland richtig finden. 27 Prozent machten keine Angaben. In der Frage, ob Bundeskanzlerin Angela Merkel angesichts der Spannungen mit Russland zur WM reisen sollte, waren jeweils 42 Prozent dafür beziehungsweise dagegen.

Thomas gewinnt Dauphiné - Buchmann Vierter zum Abschluss

SAINT-GERVAIS-LES-BAINS (dpa) - Radprofi Geraint Thomas hat das 70. Critérium du Dauphiné vor seinem Landsmann Adam Yates gewonnen, der sich die Schlussetappe sicherte. Am Sonntag siegte Yates auf dem Mont Blanc-Massiv nach 136 Kilometern vor dem Spanier Danny Navarro. Im Finale der siebten und letzten Etappe fuhr der Ravensburger Emanuel Buchmann auf Rang vier des Tagesklassements.

Double perfekt: Alsters Damen holen ersten Feldhockey-Meistertitel

KREFELD (dpa) - Die Damen vom Club an der Alster Hamburg haben zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte die deutsche Feldhockey-Meisterschaft gewonnen und damit nach dem Sieg bei der Hallen-DM im Februar das Meister-Double komplett gemacht. Die Hanseatinnen setzten sich am Sonntag im Endspiel in Krefeld mit 3:1 (0:1) gegen den Lokalrivalen Uhlenhorster HC durch.

EM-Silber für Kajak-Vierer - Brendel erneut von Fuksa bezwungen

BELGRAD (dpa) - Der deutsche Kajak-Vierer mit Max Rendschmidt, Tom Liebscher, Ronald Rauhe und Max Lemke hat bei der Europameisterschaft in Belgrad den Titel knapp verpasst. Das Quartett musste sich am Sonntag im Finale über 500 Meter hauchdünn um 14 Hundertstel Sekunden den Spaniern geschlagen geben. Auf Rang drei kamen die Ungarn. Wie schon am Vortag über 1000 Meter unterlag Olympiasieger und Weltmeister Sebastian Brendel aus Potsdam im Einer-Canadier dem Tschechen Martin Fuksa.

Dressurreiter Rothenberger feiert zweiten Titel

BALVE (dpa) - Der Dressurreiter Sönke Rothenberger hat am Sonntag bei den deutschen Meisterschaften in Balve seinen zweiten Titel gewonnen. Der 23-Jährige aus Bad Homburg siegte einen Tag nach seinem Erfolg im Grand Prix Special auch in der Kür. Rothenberger erhielt für seinen Ritt mit dem Wallach Cosmo 88,425 Prozent. Auf Platz zwei kam mit deutlichem Abstand Dorothee Schneider aus Framersheim mit Sammy Davis jr. (82,975). Dritte wurde Jessica von Bredow-Werndl aus Tuntenhausen mit Dalera (82,675).

Weltjahresbestzeit: Brite Hughes rennt 9,91 Sekunden über 100 Meter

KINGSTON (dpa) - Der Brite Zharnel Hughes sprintete beim Grand-Prix-Meeting der Leichtathleten im jamaikanischen Kingston mit einer Siegerzeit von 9,91 Sekunden an die Spitze der Weltrangliste über 100 Meter. «Es war ein großartiges Rennen», sagte der 22-Jährige. Der Jamaikaner Yohan Blake, Weltmeister von 2011, kam am Samstag (Ortszeit) in 10,00 Sekunden nur als Dritter ins Ziel.

Volleyballer feiern nächsten Sieg in Nationenliga in Kanada

OTTAWA (dpa) - Deutschlands Volleyballer haben beim Nationenliga-Turnier in Kanada den zweiten Sieg gefeiert. Nach dem überraschenden 3:0-Erfolg über den Weltranglistenzweiten USA schlug die Auswahl von Coach Andrea Giani am Samstagabend (Ortszeit) in Ottawa auch Gastgeber Kanada. Das 3:1 (25:23, 25:22, 20:25, 25:19) war der vierte Erfolg des jungen Teams im achten Spiel des hochkarätig besetzten Wettbewerbs. Am Sonntagabend (19.10 Uhr MESZ) stand noch die dritte Begegnung gegen Australien an.

Neymar zurück in Brasiliens Startelf

WIEN (dpa) - Superstar Neymar steht nach seiner monatelangen Verletzungspause erstmals wieder in der Startelf der brasilianischen Fußball-Nationalmannschaft. Der 26-Jährige soll am Sonntag (16.00 Uhr) im Testspiel der Brasilianer in Österreich gemeinsam mit Gabriel Jesus und Willian im Sturm spielen. Das teilte Brasiliens Fußballverband kurz vor dem Anpfiff mit. Die Partie in Wien ist der letzte Test der Seleção vor dem Abflug zur WM in Russland an diesem Montag. Nach seiner Fußverletzung und anschließenden Operation hatte Neymar am vergangenen Sonntag beim 2:0 gegen Kroatien sein Comeback gegeben und nach seiner Einwechslung ein herrliches Tor erzielt.

Eiskunstlauf: WM 2021 in Stockholm - Zagreb Schauplatz der EM

LAUSANNE (dpa) - Die Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften werden vom 22. bis 28. März 2021 in Stockholm ausgetragen. Das kroatische Zagreb wird vom 25. bis 31. Januar 2021 Schauplatz der Europameisterschaften sein. Die Vergabe dieser Titelkämpfe soll aber erst im Oktober vom ISU-Council endgültig bestätigt werden, teilte die Internationale Eislauf-Union am Sonntag mit. Für die WM hatten sich neben der schwedischen Hauptstadt auch Mailand/Italien, Bratislava/Slowakei und Seoul/Südkorea beworben. Im nächsten Jahr wird die EM in Minsk/Weißrussland und die WM im japanischen Saitama ausgetragen. 2020 ist das österreichische Graz Austragungsort der europäischen Titelkämpfe und das kanadische Montreal der für die WM.

Fury-Farce in Manchester: Klitschko-Bezwinger gewinnt Comeback-Kampf

MANCHESTER (dpa) - Der ehemalige Box-Weltmeister Tyson Fury hat seinen Comeback-Kampf nach 924 Tagen Ring-Abstinenz gegen den in der Schweiz lebenden Albaner Sefer Seferi durch Aufgabe nach der vierten Runde gewonnen. Die Rückkehr des Wladimir-Klitschko-Bezwingers geriet vor 15 000 Zuschauern in der Manchester-Arena aber zur Farce. Nach der Aufgabe der Seferi-Ecke flogen in der Nacht zum Sonntag Gegenstände in den Ring.