Von: Redaktion DER FARANG | 09.06.18

Kein WM-Tor ohne Abseitskontrolle per Video

MOSKAU (dpa) -Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland wird es kein Tor ohne stille Videokontrolle auf mögliches Abseits geben.

Das sagte der FIFA-Schiedsrichterchef Massimo Busacca am Samstag in Moskau bei der Vorstellung des Kontrollraums für den erstmals bei einer WM angewandten Videobeweis. Der Raum ist im Internationalen Sendezentrum IBC untergebracht, das fünf Tage vor Anpfiff von FIFA-Präsident Gianni Infantino, dem Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin und Organisationschef Arkadi Dworkowitsch eröffnet wurde. Die Video-Assistenz-Schiedsrichter (VAR) werden bei der WM vom 14. Juni bis 15. Juli in Viererteams arbeiten, wie Busacca erläuterte.

Gündogan nach Pfiffen: «Dankbar, für dieses Land zu spielen»

BERLIN (dpa) - Nach den Pfiffen gegen ihn hat Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan ein öffentliches Bekenntnis zu seinem Heimatland abgelegt.

«Letztes Spiel vor der Weltmeisterschaft und immer noch dankbar, für dieses Land zu spielen», twitterte der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler am Samstag. Beim letzen WM-Testspiel am Freitagabend gegen Saudi-Arabien (2:1) war Gündogan bei seiner Einwechslung deutlich hörbar von vielen Zuschauern in Leverkusen ausgepfiffen worden. Der Unmut ist die Folge eines Treffens von Gündogan und seines Teamkollegen Mesut Özil Mitte Mai mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan.

Gold für Krankemann bei Kanu-EM - Olympiasieger Brendel geschlagen

BELGRAD (dpa) - Nina Krankemann aus Magdeburg hat bei der Kanu-Europameisterschaft in Belgrad Gold gewonnen.

Im Kajak-Einer über 1.000 Meter setzte sie sich am Samstag hauchdünn gegen die Ungarin Tamara Takacs durch. Dritte wurde die Schwedin Karin Johansson. Jubeln konnte auch Vereinskollege Yul Oeltze. Der Magdeburger setzte sich im Canadier-Zweier über 1000 Meter mit seinem Leipziger Partner Peter Kretschmer souverän durch. Das Weltmeister- Duo verwies die Rumänen Leonid Carp/Viktor Mihalachi sowie die Spanier Sergio Vallejo/Adrian Sieiro auf die Plätze.

Brasiliens Tennis-Legende Maria Bueno gestorben

Der Tennis-Sport trauert um Brasiliens Legende Maria Bueno. Die dreimalige Wimbledonsiegerin und viermalige Gewinnerin der US Open starb im Alter von 78 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung.

Sie war am Dienstag in Sao Paulo in ein Krankenhaus eingeliefert worden, das am Freitag (Ortszeit) ihren Tod bestätigte. Bueno hatte ihre größten Erfolge vor dem Beginn der Profi-Ära Ende der 1960er Jahre. 1959 gewann sie als erste Südamerikanerin als 19-Jährige in Wimbledon und galt erstmals als beste Spielerin der Welt.

Radprofi Thomas baut Führung bei Dauphiné-Rundfahrt aus

LA ROSIÈRE (dpa) - Der britische Radprofi Geraint Thomas hat seine Führung beim Critérium du Dauphiné ausgebaut.

Der deutsche Ex-Meister Emanuel Buchmann vom Team Bora-hansgrohe verbesserte sich am Samstag auf der vorletzten Etappe in La Rosière auf den sechsten Platz im Gesamtklassement. Der Ravensburger landete auch im Tagesklassement nach 110 Kilometern mit einem harten Schlussanstieg auf Platz sechs und deutete schon starke Tour-de-France-Form an.

Golden State Warriors verteidigen NBA-Titel: 4:0 gegen LeBron James

CLEVELAND (dpa) - Die Golden State Warriors haben den Titel in der nordamerikanischen Profiliga NBA verteidigt.

Durch das klare 108:85 (61:52) am Freitag (Ortszeit) im vierten Finalspiel bei den Cleveland Cavaliers gewann das Team der Basketball-Superstars Stephen Curry und Kevin Durant die Best-of-Seven-Serie souverän mit 4:0 und holte sich die dritte Meisterschaft in den vergangenen vier Jahren. Curry war mit 37 Punkten bester Schütze bei den dominierenden Warriors. James (23 Punkte) traf für die Cavs am besten.

Nobody mit zweitbester Zeit der Geschichte über 400 Meter Hürden

EUGENE (dpa) - Ein 20 Jahre alter Nobody hat die zweitbeste Zeit der Leichtathletik-Geschichte über 400 Meter Hürden auf die Bahn gezaubert.

Rai Benjamin von den Karibik-Inseln Antigua und Barbuda rannte die Stadionrunde am Freitag (Ortszeit) bei den Universitäts- Meisterschaften in Eugene (Oregon) in 47,02 Sekunden. Nur der Amerikaner Kevin Young war bei den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona bei seinem Weltrekord in 46,78 Sekunden schneller als Benjamin. Der Youngster egalisierte zugleich die Bestleistung des zweifachen Olympiasiegers und Weltmeisters Edwin Moses (USA).