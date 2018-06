Von: Redaktion DER FARANG | 08.06.18

IOC-Präsident Bach wird Finale der Fußball-WM in Russland besuchen

MÜNCHEN (dpa) - IOC-Präsident Thomas Bach wird das Endspiel der Fußball-WM in Russland besuchen.

«Ich werde zum Finale gehen», sagte der Chef des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstagabend am Rande der Verleihung des sogenannten Signs Award in München. «Ein WM-Finale hat immer Atmosphäre und die werde ich aufsaugen und dann hoffentlich ein gutes Finale erleben.» Die WM in Russland wird am 14. Juni eröffnet. Das Finale wird am 15. Juli in Moskau ausgetragen. Auf die Frage, ob er hoffe, dass Deutschland dann im Endspiel sei, antwortete Bach: «Wenn Sie mich so direkt fragen, hoffe ich das.»

BVB verpflichtet Dänen Delaney - Vertrag bis 2022

DORTMUND (dpa) - Borussia Dortmund hat Thomas Delaney vom Bundesliga-Konkurrenten Werder Bremen verpflichtet.

Der 26 Jahre alte dänische Nationalspieler und WM-Teilnehmer unterschrieb am Donnerstag einen Vierjahresvertrag bis 2022, wie beide Clubs mitteilten. Laut Medienberichten überweisen die Dortmunder eine Ablösesumme von rund 20 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler, der in Bremen noch einen Kontrakt bis 2021 besaß. Delaney ist nach dem Schweizer Torwart Marwin Hitz (ablösefrei vom FC Augsburg) und Marius Wolf vom Pokalsieger Eintracht Frankfurt (5,0 Millionen Euro) der dritte Neuzugang des BVB zur kommenden Saison.

Bayern-Basketballer gleichen im Finale bei ALBA Berlin aus

BERLIN (dpa) - Die Basketballer des FC Bayern haben im Finale um die deutsche Meisterschaft bei ALBA Berlin den Ausgleich geschafft.

Nach der knappen Auftaktniederlage vor heimischer Kulisse setzten sich die Münchner am Donnerstag in der Hauptstadt deutlich mit 96:69 (44:29) im zweiten Spiel durch. Bester Werfer für das siegreiche Team von Coach Dejan Radonjic vor 13 251 Zuschauern war Jared Cunningham mit 17 Punkten. ALBA fand zu selten ein Mittel gegen die starke Defensive der Gäste. Beide Teams brauchen damit in der Endspielserie noch zwei Siege für den Titelgewinn, das dritte Duell der Erzrivalen findet am Sonntag wieder in München statt.

Amerikanerin Stephens folgt Halep ins French-Open-Endspiel

PARIS (dpa) - US-Open-Siegerin Sloane Stephens ist Finalgegnerin der Tennis-Weltranglisten-Ersten Simona Halep im Endspiel der French Open am Samstag.

Stephens setzte sich am Donnerstag in Paris in einem amerikanischen Duell 6:4, 6:4 gegen Madison Keys durch, die sie auch im Vorjahr im Finale der US Open besiegt hatte. Für die 25 Jahre alte Weltranglisten-Zehnte aus Florida ist es das zweite Endspiel bei einem Grand-Slam-Turnier. Halep gewann zuvor 6:1, 6:4 gegen Wimbledonsiegerin Garbiñe Muguruza aus Spanien. Mit dem Einzug in ihr drittes Paris-Finale bleibt die Rumänin nach dem Turnier die Nummer eins der Welt. Ein großer Titel fehlt der 26-Jährigen aber noch.

Erfolgreiche WM-Generalprobe: England schlägt Costa Rica 2:0

LONDON (dpa) - Englands Fußball-Nationalmannschaft hat eine erfolgreiche Generalprobe für die Weltmeisterschaft in Russland (14. Juni bis 15. Juli) gefeiert.

Fünf Tage nach dem 2:1 gegen Nigeria gewannen die Three Lions am Donnerstagabend in Leeds auch ihr letztes WM-Testspiel mit 2:0 (1:0) gegen Costa Rica. Im Duell der beiden WM-Starter brachte Marcus Rashford von Manchester United den Ex-Weltmeister in der 13. Minute mit einem 20-Meter-Traumtor in Führung; der nach einer Stunde eingewechselte Danny Welbeck vom FC Arsenal sorgte für das 2:0 (76.). Die Engländer bestreiten am 18. Juni in der Gruppe G ihr erstes WM-Spiel gegen Tunesien.

IOC setzt Dialog mit Nord- und Südkorea fort - Treffen in Lausanne

LAUSANNE (dpa) - Knapp eine Woche vor dem Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un kommen auch vom Sport neue Signale für einen Dialog auf der koreanischen Halbinsel.

Der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Thomas Bach, hat Delegationen aus Nord- und Südkorea sowie aus China und Japan zum Olympischen Tag am 23. Juni nach Lausanne eingeladen, teilte das IOC am Donnerstag mit. Zuvor hatte sich Bach mit Südkoreas Präsident Moon Jae-in und Kim Jong Un zu Gesprächen getroffen.

Spandau verliert Champions-League-Viertelfinale gegen Piräus

BERLIN (dpa) - Die Wasserballer von Spandau 04 sind im Viertelfinale der Champions-League-Endrunde gescheitert.

Der deutsche Rekordmeister verlor am Donnerstag 5:6 (0:2,1:1,3:2,1:1) gegen Griechenlands Meister Olympiakos Piräus. Spandau verpasste dadurch das Halbfinale und kann bestenfalls noch Turnier-Fünfter werden. Am Freitag treffen die Wasserfreunde in der Platzierungsrunde zunächst auf den Verlierer der Viertelfinalpartie zwischen ZF Eger und CN Barceloneta.