Von: Redaktion DER FARANG | 07.06.18

Löw: WM-Auftakt für Özil nicht in Gefahr - Werner angeschlagen

EPPAN (dpa) - Der WM-Auftakt ist für Fußball-Nationalspieler Mesut Özil nach Angaben von Joachim Löw nicht in Gefahr.



«Er hat gegen Österreich einen Schlag bekommen. Das Knie ist etwas dick geworden. Die Ärzte hatten ihm zwei, drei Tage Pause verordnet», sagte der Bundestrainer dem ARD-Hörfunk am Donnerstag. Ein Einsatz bei der WM-Generalprobe am Freitag in Leverkusen gegen Saudi-Arabien sei für Özil zwar schon wieder möglich, «aber wir gehen das Risiko nicht ein». Löw berichtete zudem, dass sich Angreifer Timo Werner im Training vor der Rückreise nach Deutschland «leicht verletzt» habe. «Er hat einen Schlag bekommen. Es sieht aber so aus, als ob es nicht so schlimm ist.»

Deutscher Gegner Südkorea im vorletzten WM-Test 0:0 gegen Bolivien

INNSBRUCK (dpa) - Der deutsche Gruppengegner Südkorea muss in der Vorbereitung auf die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland einen weiteren Rückschlag verkraften.



Sechs Tage nach dem 1:3 gegen Bosnien-Herzegowina kam die Mannschaft von Trainer Tae-Yong Shin am Donnerstag während des Trainingslagers in Innsbruck nicht über ein 0:0 gegen Bolivien hinaus. Die Asiaten, am 27. Juni in Kasan letzter deutscher Gruppengegner, bestreiten vor der WM noch einen weiteren Test am kommenden Montag in Grödig gegen Senegal.

Auch 3. Fußball-Liga bekommt Montagsspiele

LEIPZIG (dpa) - Auch die 3. Fußball-Liga bekommt von der neuen Saison an reguläre Montagsspiele. Das neue Spieltagsformat wird nach DFB-Angaben um einen Tag erweitert.



Pro Spieltag gibt es ein Freitagspiel (19.00 Uhr). Samstags folgen sechs Duelle um 14.00 Uhr. Am Sonntag finden zwei Partien statt, eine um 13.00 und eine um 14.00 Uhr. Den Abschluss bildet, von einigen Ausnahmen abgesehen, der Montagabend mit einem Spiel um 19.00 Uhr. Hintergrund der Anpassung ist unter anderem der neue Medienrechtevertrag der 3. Liga, der von der neuen Saison bis zum Ende der Spielzeit 2021/2022 läuft.

Del Potro im Halbfinale der French Open Gegner von Nadal

PARIS (dpa) - Der Argentinier Juan Martin del Potro ist im Halbfinale der French Open Gegner des Tennis-Weltranglisten-Ersten Rafael Nadal.



Der Olympia-Zweite gewann das Duell zweier ehemaliger US-Open-Sieger gegen den Kroaten Marin Cilic am Donnerstag 7:6 (7:5), 5:7, 6:3, 7:5. Für den oft am Handgelenk verletzten Del Potro ist es das zweite Halbfinale in Paris nach 2009. Im anderen Semifinale stehen sich am Freitag der Österreicher Dominic Thiem und Außenseiter Marco Cecchinato aus Italien gegenüber.

Bundespräsident zeichnet Sportler und Antidoping-Kämpfer aus

BERLIN (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat ein Zeichen gegen Manipulation im Sport gesetzt.



Im Rahmen der Verleihung des Silbernen Lorbeerblatts für erfolgreiche Athleten ehrte er am Donnerstag in seinem Berliner Amtssitz Schloss Bellevue Personen, die seit langem öffentlich gegen Doping eintreten. Der Journalist Hajo Seppelt, der Biochemiker Wilhelm Schänzer, die bei Transparency International tätige Juristin Sylvia Schenk und Thomas Weikert, der Präsident des Tischtennis-Weltverbands, erhielten den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland.

Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen trennt sich von Trainer

GÖPPINGEN (dpa) - Der Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen setzt in der kommenden Saison nicht mehr auf Trainer Rolf Brack.



Nach nur etwas mehr als acht Monaten trennten sich der Verein und der 64 Jahre alte Coach einvernehmlich, teilte Frisch Auf am Donnerstag mit. Ein Nachfolger wurde noch nicht genannt. Brack hatte die Göppinger Mannschaft nach einem schwachen Saisonstart erst Ende September als Nachfolger von Magnus Andersson übernommen. Die Bundesliga-Saison beendeten die Schwaben auf dem zehnten Platz, zudem scheiterten sie beim Versuch, im EHF-Pokal den dritten Titel in Serie zu feiern.

Alaphilippe gewinnt erste Bergetappe bei Dauphiné-Rundfahrt

LANS-EN-VERCORS (dpa) - Der französische Radprofi Julian Alaphilippe hat am Donnerstag die erste schwere Bergetappe der Dauphiné-Rundfahrt in den französischen Alpen gewonnen.



Der Flèche-Wallone-Gewinner siegte nach 181 Kilometern in Lans-en-Vercors vor dem Iren Daniel Martin. Einen starken siebten Rang auf der vierten Etappe belegte der Bora-hansgrohe-Kapitän Emanuel Buchmann aus Ravensburg. Der polnische Ex-Weltmeister Michal Kwiatkowski, der auf den letzten 1500 Metern des Schlussanstiegs Schwierigkeiten hatte, verlor sein Gelbes Trikot an seinen Sky-Teamkollgen Gianni Moscon aus Italien. Kwiatkowski liegt jetzt sechs Sekunden hinter Moscon.

Golden State schlägt Cleveland - Ein Sieg fehlt zur Titelverteidigung

CLEVELAND (dpa) - Die Golden State Warriors haben im Finale der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA einen möglicherweise vorentscheidenden Auswärtssieg gefeiert.



Der Titelverteidiger gewann am Mittwoch (Ortszeit) auch das dritte Spiel der Best-of-Seven-Serie gegen Vizemeister Cleveland Cavaliers 110:102 (52:58). Warriors-Superstar Kevin Durant führte sein Team mit einem persönlichen Playoff-Rekord von 43 Punkten zum Erfolg. Der wertvollste Spieler der letztjährigen Finalserie holte zudem 13 Rebounds und verteilte sieben Assists.