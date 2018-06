Von: Redaktion DER FARANG | 07.06.18

Auch Kerber scheidet im Viertelfinale der French Open aus

PARIS (dpa) - Angelique Kerber hat auch beim zweiten Anlauf das Halbfinale der French Open verpasst.



Die ehemalige Nummer eins der Tennis-Welt verlor am Mittwoch in Paris 7:6 (7:2), 3:6, 2:6 gegen die Weltranglisten-Erste Simona Halep aus Rumänien und schied wie tags zuvor Alexander Zverev aus. In der Vorschlussrunde am Donnerstag trifft die zweimalige Paris-Finalistin Halep auf Wimbledonsiegerin Garbiñe Muguruza aus Spanien, die 6:2, 6:1 gegen die zweimalige French-Open-Siegerin Maria Scharapowa aus Russland siegte. Im anderen Semifinale kommt es zwischen US-Open-Siegerin Sloane Stephens und Madison Keys zu einem Duell zweier Amerikanerinnen.

Deutsche Handballer noch nicht in WM-Form: Niederlage gegen Norwegen

MÜNCHEN (dpa) - Die deutschen Handballer befinden sich 218 Tage vor dem Start in die Heim-Weltmeisterschaft noch lange nicht in Titel-Form.



Nach einer schwachen zweiten Halbzeit verlor die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop am Mittwochabend den Härtetest gegen Vize-Weltmeister Norwegen mit 25:30 (15:15). Der DHB-Auswahl reichten vor rund 10.000 Zuschauern in der Münchner Olympiahalle auch die acht Treffer von Kapitän Uwe Gensheimer nicht, weil sie gegen einen Weltklasse-Gegner nach der Pause in Angriff und Abwehr zu viele Fehler machte. Bester Werfer der Norweger war Superstar Sander Sagosen, dem sieben Tore gelangen.

Israels Sportministerin: WM-Testspiel findet nicht statt

TEL AVIV (dpa) - Trotz intensiver Nachverhandlungen Israels wird das für Samstag angesetzte WM-Testspiel Argentiniens gegen Israel in Jerusalem nicht stattfinden.



Auch ein Anruf von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bei Argentiniens Präsident Mauricio Macri habe nicht geholfen, teilte Sportministerin Miri Regev am Mittwoch in Tel Aviv mit. Argentinien hatte nach palästinensischen Protesten gegen den Auftritt des Vize-Weltmeisters in der für Juden und Muslime gleichermaßen heiligen Stadt das Spiel abgesagt.

Handballerin Loerper verabschiedet sich mit Erfolg gegen Polen

MÜNCHEN (dpa) - Die langjährige Spielführerin Anna Loerper hat sich mit einem Erfolg von den deutschen Handballerinnen verabschiedet.



Im 246. und letzten Länderspiel der 33 Jahre alten Spielmacherin setzte sich die DHB-Auswahl am Mittwochabend mit 30:29 (15:14) im Testspiel gegen Polen durch. In der Münchner Olympiahalle ging damit vor 6959 Zuschauern die fast 13 Jahre lange Nationalmannschaftskarriere von Loerper zu Ende. Ihr erstes Länderspiel hatte sie am 14. Oktober 2005 gegen Frankreich gemacht. Im Anschluss an das Spiel wurde sie gemeinsam mit zahlreichen weiteren Ex-Nationalspielerinnen offiziell vom Deutschen Handballbund (DHB) verabschiedet.

DFB und DFL: Videobeweis verhinderte 64 Fehler

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der DFB und die DFL haben nach der Premieren-Saison des umstrittenen Video-Assistenten in der Bundesliga ein positives Fazit gezogen.



Die Fußball-Verbände sehen aber auch noch Optimierungsbedarf. So müssen die Akzeptanz des neuen Hilfsmittels und die Transparenz für die Fans in den Stadien verbessert werden, schreiben der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die Deutschen Fußball Liga (DFL) einer gemeinsamen Mitteilung. Durch den Video-Assistenten seien in der abgelaufenen Bundesliga-Spielzeit 64 Fehlentscheidungen verhindert worden.

Starke Belgier schlagen Ägypten im Testspiel in Brüssel

BRÜSSEL (dpa) - Rund eine Woche vor dem Beginn der Fußball-WM in Russland befindet sich Geheimfavorit Belgien bereits in guter Frühform.



Das Team von Trainer Roberto Martínez gewann am Mittwoch in Brüssel ein Testspiel gegen das ebenfalls für die Weltmeisterschaft qualifizierte Ägypten mit 3:0 (2:0). Die Offensivstars Romelu Lukaku (27. Minute), Eden Hazard (38.) und Marouane Fellaini (90.+3) erzielten die Treffer für die Gastgeber, bei denen Dortmunds Michi Batshuayi und Thorgan Hazard von Borussia Mönchengladbach in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurden.

Alle 20 Drittliga-Clubs erhalten Lizenz des DFB

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat allen 20 Drittliga-Clubs für die kommende Saison die Lizenz erteilt - auch dem 1. FC Kaiserslautern.



Dem finanziell angeschlagenen Zweitliga-Absteiger war im April die Spielgenehmigung nur mit Auflagen und Bedingungen erteilt worden. Dabei ging es vor allem noch um Sponsorenverträge, um die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nachzuweisen.

Volleyballerinnen verlieren nach drei Siegen in Nationenliga wieder

BROMBERG (dpa) - Die deutschen Volleyballerinnen haben in der Nationenliga nach drei Siegen in Serie wieder verloren.



Die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski unterlag am Mittwochabend in Bromberg gegen Gastgeber Polen mit 1:3 (21:25, 25:21, 20:25, 9:25). Einen Tag nach dem 3:1 gegen Belgien kassierten die Deutschen damit ihre siebte Niederlage in insgesamt elf Partien.

Rohrs Nigerianer verpatzen letzten WM-Test - 0:1 gegen Tschechien

SCHWECHAT (dpa) - Trainer Gernot Rohr hat mit Nigeria auch den letzten Härtetest vor der WM in Russland verpatzt.



Die Super Eagles unterlagen am Mittwoch in Schwechat Tschechien mit 0:1 (0:1). Erneut zum Einsatz kam der Mainzer Verteidiger Leon Balogun. Für die Tschechen, die sich nicht für die WM qualifizieren konnten, war Tomá? Kalas in der 25. Minute der Torschütze. Vier Tage nach dem 1:2 gegen England blieb Nigeria damit erneut ohne das erhoffte Erfolgserlebnis vor der Reise nach Russland.

Südkorea und Nordkorea stellen erstmals im Judo gemeinsames Team

ULAN BATOR (dpa) - Judokas aus Nordkorea und Südkorea treten bei den Ostasien-Meisterschaften an diesem Wochenende erstmals im Judo als ein gemeinsames Team an.



Weltverbandspräsident Marius Vizer habe sich darauf mit Vertretern beider Länder verständigt, teilte der Internationale Judo-Verband (IJF) am Mittwoch mit. Zudem werde weiter darüber verhandelt, ob auch bei der Judo-WM im September in Baku ein gemeinsames Team der beiden Länder an den Start gehen könne.

WM-Neuling Panama verliert letzten Test in Norwegen 0:1

OSLO (dpa) - WM-Neuling Panama hat seinen letzten Test vor dem Turnierstart in Russland verloren.



Die Lateinamerikaner unterlagen Norwegen am Mittwochabend in Oslo mit 0:1 (0:1). Joshua King erzielte in der 4. Minute den Siegtreffer für die Gastgeber. Das Team von Trainer Lars Lagerbäck ist nicht für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Wie schon beim 0:0 gegen Nordirland am 30. Mai blieb Panama ohne eigenes Tor. Die Mannschaft des kolumbianischen Coaches Hernán Dario Gómez trifft bei der WM in der Gruppe G auf Belgien, Tunesien und England.

DFB erteilt allen zwölf Frauen-Bundesligisten die Zulassung

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Deutsche Fußball-Bund hat allen zwölf Frauen-Bundesligaclubs die Genehmigung für die Saison 2018/19 erteilt.



Das erklärte der DFB am Mittwoch nach Abschluss des wirtschaftlichen und technisch-organisatorischen Zulassungsverfahrens. Die Spielzeit soll am 15. und 16. September beginnen und endet laut Plan am 12. Mai 2019.

Regen bei den French Open: Übrige Herren-Viertelfinals abgebrochen

PARIS (dpa) - Die beiden noch ausstehenden Herren-Viertelfinals bei den French Open der Tennisprofis sind am Mittwoch wegen Regens in Paris abgebrochen und auf Donnerstag verschoben worden.



Zwischen dem spanischen Titelverteidiger Rafael Nadal und dem Argentinier Diego Schwartzman stand es 4:6, 5:3, zwischen dessen Landsmann Juan Martin del Potro und dem Kroaten Marin Cilic 6:6. Beide Matches waren bereits zuvor einmal wegen Regens unterbrochen worden. Das erste Halbfinale am Freitag bestreiten der Österreicher Dominic Thiem und Außenseiter Marco Cecchinato aus Italien. Thiem hatte im Viertelfinale den verletzten Hamburger Alexander Zverev besiegt.