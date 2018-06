Von: Redaktion DER FARANG | 06.06.18

Angeschlagener Zverev verpasst bei French Open das Halbfinale

PARIS (dpa) - Alexander Zverev hat es verpasst, als erster deutscher Tennisprofi seit 22 Jahren das Halbfinale der French Open zu erreichen.



Der angeschlagene Weltranglisten-Dritte aus Hamburg verlor gegen den Österreicher Dominic Thiem am Dienstag 4:6, 2:6, 1:6, nachdem er sich wiederholt an die Rückseite des linken Oberschenkels gegriffen hatte. In der Vorschlussrunde trifft Thiem am Donnerstag entweder auf den früheren Paris-Sieger Novak Djokovic aus Serbien oder den italienischen Außenseiter Marco Cecchinato. Am Mittwoch kann bei den Damen noch Angelique Kerber ins Halbfinale einziehen.

Gündogan zu Reaktionen auf Erdogan-Foto: «Haben mich getroffen»

EPPAN (dpa) - Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan ist von den heftigen Reaktionen auf sein Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan überrascht.



«Die Reaktionen haben mich getroffen, vor allem auch die persönlichen Beleidigungen. Weil ich schon der Meinung bin, dass einige Vorwürfe, die jetzt gegen Mesut und mich aufgekommen sind, nicht zu 100 Prozent stimmen», sagte Gündogan am Dienstag im Interview der Deutschen Presse-Agentur.

Russland verpatzt WM-Generalprobe - 1:1 gegen die Türkei

MOSKAU (dpa) - Ohne Sieg im Jahr 2018 geht Gastgeber Russland in die Fußball-Weltmeisterschaft.



Die Mannschaft von Trainer Stanislaw Tschertschessow kam am Dienstag bei der Generalprobe gegen die Türkei nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus und lieferte erneut eine enttäuschende Vorstellung ab. Der letzte Sieg datiert vom Oktober vergangenen Jahres (4:2 gegen Südkorea).

Medien: Argentinien sagt WM-Testspiel in Jerusalem ab

BARCELONA (dpa) - Das für Samstag angesetzte Länderspiel zwischen Israel und Argentinien in Jerusalem ist offenbar abgesagt worden.



Das berichten mehrere Zeitungen in Argentinien. Vorausgegangen waren palästinensische Proteste gegen den Auftritt des Vize-Weltmeisters in der Heiligen Stadt. Erst am Dienstag hatten sich Demonstranten vor dem argentinischen Trainingsquartier in Barcelona zu Wort gemeldet. Auch der palästinensischer Verbandspräsident soll seinen argentinischen Gegenpart kontaktiert haben.

Zweiter Profisieg für Ackermann bei der Dauphiné-Rundfahrt

BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS (dpa) - Pascal Ackermann hat bei der Dauphiné-Rundfahrt den zweiten Profisieg seiner Radsport-Karriere geholt.



Der 24-Jährige aus Kandel vom Team Bora-hansgrohe gewann am Dienstag das zweite Teilstück des hochklassig besetzten Rennens über 180,5 Kilometer von Montbrison nach Belleville en Beaujolais im Sprint vor dem Norweger Edvald Boasson Hagen und dem Südafrikaner Daryl Impey. Erst jüngst bei der Tour de Romandie hatte Ackermann einen Etappensieg gefeiert. Impey übernahm dank der Zeitgutschriften auch die Führung im Gesamtklassement.

Volleyballerinnen holen dritten Sieg am Stück in Nationenliga

BROMBERG (dpa) - Die deutschen Volleyballerinnen haben in der Nationenliga ihren dritten Sieg nacheinander gefeiert.



Die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski setzte sich am Dienstagabend zum Auftakt des Turniers in Bromberg gegen den Weltranglisten-13. aus Belgien mit 3:1 (25:19, 25:21, 22:25, 25:23) durch. In der Offensive war mal wieder Diagonalangreiferin Louisa Lippmann mit 28 Punkten überragend. Von insgesamt zehn Partien haben die Deutschen nun vier gewonnen. Ihre weiteren Kontrahenten in Bromberg sind am Mittwoch (20.30 Uhr) der Gastgeber und am Donnerstag (17.30 Uhr) Argentinien.