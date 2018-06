Von: Redaktion DER FARANG | 05.06.18

Kerber erstmals seit 2012 wieder im Viertelfinale der French Open

PARIS (dpa) - Angelique Kerber steht zum zweiten Mal nach 2012 im Viertelfinale der French Open.



Die einstige Nummer eins der Welt gewann am Montag in Paris 6:2, 6:3 gegen die Französin Caroline Garcia und trifft am Mittwoch auf die Tennis-Weltranglisten-Erste Simona Halep aus Rumänien. Zuletzt standen sich beide im Halbfinale der Australian Open im Januar gegenüber, damals siegte Halep knapp. Bereits am Dienstag bestreitet Alexander Zverev sein Viertelfinale gegen den Österreicher Dominic Thiem. Maximilian Marterer scheiterte im Achtelfinale mit 3:6, 2:6, 6:7 (4:7) am Weltranglisten-Ersten Rafael Nadal aus Spanien.

Deutlich weniger Bundesliga-Profis bei WM - England wieder top

MOSKAU (dpa) - Die Anzahl der Profis aus den Fußball-Bundesligen bei der WM in Russland ist im Vergleich zum Weltturnier 2014 deutlich gesunken.



67 Spieler, die in der abgelaufenen Saison für Clubs aus den beiden deutschen Spitzenligen aufliefen, wurden von den Nationaltrainern der 32 Teilnehmer in die endgültigen Aufgebote berufen. Das geht aus den offiziellen Kaderlisten hervor, die der Weltverband FIFA am Montag veröffentlichte. Vor vier Jahren in Brasilien waren es 77 Spieler aus den Bundesligen, 2010 in Südafrika sogar noch 84. Die englischen Ligen haben in Russland mit 124 Spielern die meisten Abstellungen, dahinter kommt Spanien mit 81.

DFB erteilt Lizenz: KFC Uerdingen steigt in die 3. Liga auf

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der KFC Uerdingen steigt in die 3. Fußball-Liga auf.



Der Zulassungsbeschwerdeausschuss des Deutschen Fußball-Bundes entschied am Montag, dass der ehemalige DFB-Pokalsieger die Lizenz für die Rückkehr in den Profibereich erhält. Der in den beiden Aufstiegsspielen unterlegene Gegner SV Waldhof Mannheim bleibt Regionalligist. Geprüft wurde, ob der Verein die notwendige Liquiditätsreserve fristgerecht eingereicht hatte.

Torwart Karius mit Gehirnerschütterung im Champions-League-Finale

LIVERPOOL/BOSTON (dpa) - Der deutsche Torwart Loris Karius vom FC Liverpool hat während des Champions-League-Finals eine Gehirnerschütterung erlitten.



Das teilte das Massachusetts General Hospital in Boston am Montag nach einem Gehirnscan mit. Der 24 Jahre alte Keeper wurde am 31. Mai in den USA von Spezialisten untersucht. Karius befand sich zu dieser Zeit im Urlaub in Nordamerika. Wie erst am Montag bekannt wurde, soll die medizinische Abteilung der Liverpooler diese Untersuchung befürwortet haben. Bleibende Schäden müsse Karius nicht befürchten.

UEFA sperrt Pep Guardiola für nächstes Champions-League-Spiel

NYON (dpa) - Trainer Pep Guardiola von Englands Fußball-Meister Manchester City ist für mindestens ein Champions-League-Spiel gesperrt worden.



Die Europäische Fußball-Union UEFA verbannte den spanischen Coach am Montag wegen regelwidrigen Verhaltens für die nächste Europacup-Partie von der Seitenlinie. Die Sperre für ein weiteres Spiel wurde für eine Saison zur Bewährung ausgesetzt. Grund der Sanktion ist der Ausraster des früheren Bayern-Trainers im Champions-League-Viertelfinale von City gegen den FC Liverpool. In der Halbzeit des Rückspiels hatte der 47-Jährige den Schiedsrichter verbal attackiert und war dafür auf die Tribüne verwiesen worden.

FIFA-Chef Infantino ohne Zweifel: Russland wird beste WM organisieren

ZÜRICH (dpa) - Kurz vor dem Anpfiff der Fußball-WM hat FIFA-Präsident Gianni Infantino Gastgeber Russland überschwänglich gelobt.



«Ich bin sehr froh über das, was wir erwarten können», sagte der Chef des Fußball-Weltverbandes am Montag in Zürich. «Russland will bei dieser WM der Welt beweisen, dass es ein offenes Land ist, in das Menschen kommen können, in dem Menschen feiern können, Fußball feiern können. Russland hat viel zu bieten, Geschichte, Kultur», fügte Infantino an. Russland werde sein Ziel erreichen, die bisher beste WM zu organisieren, versicherte der 48-Jährige.

Supercup zwischen FC Bayern und Eintracht Frankfurt am 12. August

MÜNCHEN/FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der FC Bayern mit seinem neuen Trainer Niko Kovac bestreitet den Supercup gegen Eintracht Frankfurt am 12. August in der Commerzbank-Arena in Frankfurt.



Angestoßen wird das Duell zwischen dem Meister aus München und dem hessischen Pokalsieger um 20.30 Uhr (live ZDF und Eurosport 2). Für Kovac wird es ein brisantes Wiedersehen mit seinem alten Verein. Der 46-Jährige hatte mit der Eintracht dem FC Bayern und dem scheidenden Coach Jupp Heynckes mit einem 3:1 im DFB-Pokalfinale das Double vermiest. Das Supercup-Endspiel 2017 hatten die Münchner mit 5:4 im Elfmeterschießen gegen Borussia Dortmund gewonnen.