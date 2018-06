Von: Redaktion DER FARANG | 04.06.18

Alexander Zverev bei French Open in erstem Grand-Slam-Viertelfinale

PARIS (dpa) -Erstmals in seiner Tennis-Karriere hat Alexander Zverev bei den French Open das Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers erreicht.



Der Weltranglisten-Dritte aus Hamburg besiegte am Sonntag den Russen Karen Chatschanow 4:6, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 6:3. Nächster Gegner ist der Österreicher Dominic Thiem nach dem 6:2, 6:0, 5:7, 6:4 gegen den Japaner Kei Nishikori. Am Montag bestreiten Angelique Kerber und Maximilian Marterer ihre Achtelfinalspiele. Marterer trifft auf den Weltranglisten-Ersten und Titelverteidiger Rafael Nadal aus Spanien, Kerber tritt gegen die Französin Caroline Garcia an. Insgesamt waren 15 deutsche Tennisprofis in Paris gestartet.

Deutschland-Achter gewinnt Weltcuprennen in Belgrad

BELGRAD (dpa) - Der Deutschland-Achter hat zum Auftakt des Ruder-Weltcups 2018 seine beeindruckende Siegesserie fortgesetzt.



Nach dem Erfolg des Weltmeister-Bootes am Sonntag in Belgrad ist die Mannschaft um Schlagmann Hannes Ocik aus Schwerin seit eineinhalb Jahren ungeschlagen. Auch der zweitplatzierte Olympiasieger Großbritannien konnte den deutschen Achter nicht stoppen. Für ein Ausrufezeichen sorgte im Einer Oliver Zeidler aus Ingolstadt. Der erst 21-Jährige fuhr bei seinem Weltcupdebüt gleich auf Platz drei. Jeweils zwei Silber- und zwei Bronzemedaillen gewannen die beiden Doppelvierer und die beiden Doppelzweier des Deutschen Verbandes.

Nach Unfällen mit Verletzten: BMW triumphiert bei DTM-Sonntagsrennen

BUDAPEST (dpa) - BMW-Pilot Marco Wittmann hat das von einem Unfall in der Boxengasse überschattete DTM-Sonntagsrennen in Budapest gewonnen.



Der 28 Jahre alte Ex-DTM-Meister setzte sich auf dem Hungaroing vor seinen Markenkollegen Timo Glock und Philipp Eng durch. Glock übernahm durch den zweiten Rang wieder die Führung in der Fahrerwertung vor Mercedes-Pilot Gary Paffett, der keine Punkte holte. Nachdem kurz nach Rennstart am Sonntag starker Regen einsetzte, rutschten unter anderem die Mercedes-Piloten Lucas Auer und Edoardo Mortara in der Boxengasse beim Abbremsen mit ihren Autos weg und verletzten einen Marshall und zwei Mercedes-Mechaniker. Sie mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr bestand der Rennleitung zufolge nicht.

Russland spielt bei WM ohne Neustädter und Rausch

MOSKAU (dpa) - Die russische Fußballnationalmannschaft wird bei der Heim-WM ohne die eingebürgerten Deutschen Roman Neustädter und Konstantin Rausch spielen.



Sie fehlen auf der endgültigen Kaderliste der 23 Spieler, die der russische Fußballverband am Sonntag in Moskau veröffentlichte. Die Verteidiger Neustädter und Rausch, die beide russlanddeutscher Herkunft sind, hatten in der Hoffnung auf Einsätze in der Sbornaja die russische Staatsbürgerschaft angenommen. Rausch wechselte deshalb im Januar vom 1. FC Köln zu Dynamo Moskau. Im März handelten sich die zwei Profis Ärger mit dem russischen Verband ein, als sie gegen die Absprachen im Trainingslager in einer Moskauer Disco feiern gingen.

Wolfsburger Wohlgemuth wird Sportdirektor bei Holstein Kiel

KIEL (dpa) - Fabian Wohlgemuth wird neuer Sportchef bei Holstein Kiel.



Wie der norddeutsche Fußball-Zweitligist am Sonntag mitteilte, hat der 39-Jährige nach knapp sieben Jahren als Leiter der Nachwuchsabteilung des Bundesligisten VfL Wolfsburg einen Dreijahresvertrag in Kiel unterschrieben. «Ich finde diese neue Herausforderung unglaublich reizvoll», sagte der Diplom-Kaufmann. Der Sportdirektor folgt auf Ralf Becker, der vor einer Woche als Sportvorstand zum künftigen Kieler Liga-Rivalen Hamburger SV gewechselt war. In Wohlgemuth hätten die Kieler «einen absoluten Fachmann gefunden», der «auch unser Wunschkandidat gewesen ist», betonte Clubchef Steffen Schneekloth.

Ex-Weltmeister Kwiatkowski gewinnt Dauphiné-Prolog in Frankreich

VALENCE (dpa) - Radprofi Michal Kwiatkowski hat am Sonntag zum Auftakt der Dauphiné-Rundfahrt in den französischen Alpen den Prolog in Valence gewonnen.



Der Pole aus dem Sky-Team, der im Vorjahr großen Anteil am vierten Tour-de-France-Sieg seines Kapitäns Chris Froome hatte, fuhr über die 6,6-Kilometer-Distanz in 7:25 Minuten Bestzeit. Der Ex-Weltmeister verwies den Niederländer Jos van Emden (+1 Sekunde) auf den zweiten Platz. Bester deutscher Profi war am Sonntag der Freiburger Jasha Sütterlin, der nach 7:42 Minuten ins Ziel fuhr.

Lorenzo gewinnt WM-Lauf in Mugello - Weltmeister Marquez stürzt

MUGELLO (dpa) - Der fünfmalige Motorrad-Weltmeister Jorge Lorenzo hat seinen ersten Saisonsieg gefeiert.



Beim Großen Preis von Italien in Mugello setzte sich der 31 Jahre alte Spanier am Sonntag in der Moto-GP-Klasse klar vor den beiden Italienern Andrea Dovizioso und Valentino Rossi durch. Für Lorenzo war es der 66. Grand Prix-Sieg seiner Karriere, der erste für Ducati. Weltmeister Marc Marquez aus Spanien, der bereits drei Saisonerfolge auf seinem Konto hat, stürzte in der zehnten Runde. Er behauptete dennoch die Führung in der Gesamtwertung. Deutsche Fahrer waren nicht am Start.

Schweikardt bleibt Trainer des Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart

STUTTGART (dpa) - Jürgen Schweikardt wird den Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart auch in der kommenden Saison trainieren.



Der bisherige Geschäftsführer und Trainer in Personalunion erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021, wie die Schwaben am Sonntag mitteilten. Gleichzeitig sucht der TVB nun einen neuen Geschäftsführer. Nach der Trennung vom früheren Weltmeister Markus Baur hatte der 38-jährige Schweikardt die Mannschaft im Februar übernommen und vorzeitig den Klassenverbleib gesichert.

Frodeno siegt souverän im Ironman-Weltmeister-Duell mit Lange

BAD SCHÖNBORN (dpa) - Jan Frodeno hat das Ironman-Weltmeister-Duell mit Patrick Lange souverän für sich entschieden und den Ironman70.3 Kraichgau gewonnen.



Der 36 Jahre alte gebürtige Kölner verwies am Sonntag nach 1,9 Kilometern Schwimmen, 90 Kilometern Radfahren und 21,1 Kilometern Laufen Lange auf den zweiten Platz. Der zweimalige Ironman-Weltmeister Frodeno war in 3:49:05 Stunden sechseinhalb Minuten schneller als der Hawaii-Titelträger von 2017. Dritter wurde Frodenos australischer Trainingspartner Nick Kastelein vor dem Freiburger Andreas Böcherer.

Capitals führen im Stanley-Cup-Finale 2:1 gegen Las Vegas

WASHINGTON (dpa) - Die Washington Capitals haben die Führung im Stanley-Cup-Finale übernommen und benötigen nur noch zwei Siege zum erstmaligen Gewinn des begehrtesten Eishockey-Pokals der Welt.



Nach dem 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)-Erfolg im zweiten Match am Samstag (Ortszeit) über den NHL-Neuling Vegas Golden Knights, führt das Team des nicht eingesetzten deutschen Nationaltorhüters Philipp Grubauer die Best-of-Seven-Serie mit 2:1 an. Am Montag könnte Washington den Vorsprung in eigener Halle in Spiel vier weiter ausbauen.

Schweinsteiger gewinnt mit Chicago gegen San Jose

CHICAGO (dpa) - Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat mit Chicago Fire in der nordamerikanischen MLS einen Heimsieg gefeiert.



Das Team aus Illinois gewann am Samstag (Ortszeit) gegen die San Jose Earthquakes 2:1 (1:0). Chicagos Alan Gordon sorgte in der 29. Minute für die 1:0-Führung der Gastgeber. Für den 36-jährigen US-Amerikaner war es das dritte Spiel nacheinander mit einem Treffer. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Aleksandar Katai (49. Minute) auf 2:0 für Fire. Den Anschlusstreffer für die Gäste aus Kalifornien erzielte Danny Hoesen (74.). Der 33-jährige Schweinsteiger spielte vor 14 138 Zuschauern durch. Chicago liegt mit nun 17 Punkten aus 14 Spielen weiter auf dem achten Platz in der Eastern Conference.