Von: Redaktion DER FARANG | 02.06.18

Alexander Zverev erstmals im Achtelfinale der French Open

PARIS (dpa) - Der Tennis-Weltranglisten-Dritte Alexander Zverev steht erstmals im Achtelfinale der French Open.



Der Hamburger besiegte Damir Dzumhur aus Bosnien-Herzegowina am Freitag in Paris nach Abwehr eines Matchballs 6:2, 3:6, 4:6, 7:6 (7:3), 7:5. Damit hat der 21-Jährige zum zweiten Mal die Runde der letzten 16 bei einem Grand-Slam-Turnier erreicht. Im Achtelfinale trifft er am Sonntag entweder auf den Franzosen Lucas Pouille oder Russen Karen Chatschanow.

Löw: Neuer gegen Österreich von Anfang an im Tor

EPPAN (dpa) - Manuel Neuer soll im WM-Testspiel gegen Österreich sein Comeback in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft geben.



«Wenn alles okay ist, dann wird er morgen von Anfang an im Tor stehen», sagte Bundestrainer Joachim Löw am Freitag im Trainingslager in Eppan. Neuer hatte seit vergangenem September wegen der Folgen einer Fußverletzung pausiert. Die Partie gegen Österreich am Samstag in Klagenfurt ist der letzte deutsche WM-Test vor der Nominierung des endgültigen WM-Kaders am Montag.

Anklage erhoben - auch DFB selbst droht in WM-Affäre Geldbuße

FRANKFURT/MAIN (dpa) - In der Affäre um die Fußball-WM 2006 droht auch dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) eine hohe Geldbuße.



Die Staatsanwaltschaft Frankfurt teilte am Freitag mit, dass sie die Anordnung der Nebenbeteiligung des DFB im Strafverfahren beantragt habe. Dies sei im Strafrecht möglich, wenn eine leitende Person der Institution eine Straftat begangen habe. Werde Vorsatz festgestellt, könne das Gericht eine Geldbuße bis maximal zehn Millionen Euro verhängen, erklärte Oberstaatsanwältin Nadja Niesen.

Schweizer Fischer wird neuer Trainer bei Union Berlin

BERLIN (dpa) - Der Schweizer Urs Fischer wird neuer Trainer von Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin.



Als Nachfolger von André Hofschneider erhält der frühere Coach des FC Basel einen Zweijahresvertrag, wie die Köpenicker am Freitag mitteilten. Zuvor hatten «B.Z.» und «Bild» über die Personalie berichtet. Der 52 Jahre alte Fischer soll das ambitionierte Union nach einer enttäuschenden Saison und Platz acht wieder zurück in die Spitze der 2. Liga führen. Der ehemalige Nationalspieler Fischer hatte zuletzt bis zum Sommer 2017 Basel betreut.

Rückschlag für WM-Gegner Südkorea: 1:3 gegen Bosnien-Herzegowina

JEONJU (dpa) - Der deutsche Gruppen-Gegner Südkorea musste in der Vorbereitung auf die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland einen Rückschlag hinnehmen.



Vier Tage nach dem 2:0 gegen Honduras verlor die Mannschaft von Trainer Tae-Yong Shin am Freitag in Jeonju ein Testspiel gegen Bosnien-Herzegowina mit 1:3 (1:2).

Golden State gewinnt NBA-Final-Auftakt gegen Cleveland

OAKLAND (dpa) - Die Golden State Warriors haben das Auftaktspiel in der Finalserie der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA gewonnen.



Der Titelverteidiger konnte sich am Donnerstag (Ortszeit) im ersten Spiel der «Best of Seven»-Serie vor heimischer Kulisse gegen Vizemeister Cleveland Cavaliers mit 124:114 (56:56, 107:107) nach Verlängerung durchsetzen.