Von: Redaktion DER FARANG | 01.06.18

Auch Görges siegt - Sechs Deutsche in dritter Runde der French Open

PARIS (dpa) - Sechs deutsche Tennisprofis stehen in der dritten Runde der French Open.

Als Letzte zog Julia Görges am Donnerstag in Paris mit einem 7:5, 7:6 (7:5) gegen die Belgierin Alison Van Uytvanck unter die letzten 32 ein. Als erster Deutscher bestreitet Alexander Zverev an diesem Freitag sein Drittrunden-Match gegen Damir Dzumhur aus Bosnien-Herzegowina. Am Samstag spielen neben Görges noch Angelique Kerber, Andrea Petkovic, Mischa Zverev und Maximilian Marterer. Ausgeschieden war am Donnerstag nur Jan-Lennard Struff. Insgesamt waren 15 deutsche Profis ins Turnier gestartet.

Entwarnung bei Schweizer Granit Xhaka - Verletzung nicht so schlimm

LUGANO (dpa) - Erleichterung bei der Schweizer Fußball- Nationalmannschaft: Mittelfeldchef Granit Xhaka hat sich im Training in Lugano offenbar doch nicht schwerer verletzt.

Der Mittelfeldspieler des FC Arsenal erlitt am Donnerstag eine Knieprellung und muss wohl nur einige Tage pausieren. Die Bänder sind nicht in Mitleidenschaft gezogen, ergab eine Untersuchung am Abend. Xhaka musste die Einheit vorzeitig abbrechen, nachdem er sich in einem Zweikampf am linken Knie verletzt hatte. Der hatte daraufhin humpelnd den Platz verlassen.

Brasilianer Carlos Parreira leitet Technische Studiengruppe bei WM

ZÜRICH (dpa) - Brasiliens Trainerlegende Carlos Alberto Parreira wird bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland (14. Juni bis 15. Juli) die Technische Studiengruppe (TSG) der FIFA leiten.

Dies teilte der Weltverband am Donnerstag mit. Das sechsköpfige Expertengremium wird während des WM-Turniers die 64 Spiele analysieren. Der 75 Jahre alte Parreira gehört zu den erfahrensten Fußballtrainern weltweit. Sein größter Erfolg war der Weltmeistertitel 1994 in den USA mit der Auswahl seines Heimatlandes Brasilien.

Deutsche Handballerinnen lösen vorzeitig das EM-Ticket

ALYTUS (dpa) - Deutschlands Handball-Frauen haben sich vorzeitig das Ticket für die Europameisterschaft in Frankreich gesichert.

Die Auswahl von Bundestrainer Henk Groener kam am Donnerstagabend in ihrem vorletzten Qualifikationsspiel zu einem lockeren 25:11 (10:6)-Sieg in Litauen und ist mit 7:3 Punkten nicht mehr von einem der beiden ersten Plätze in der Gruppe 6 zu verdrängen. Beste deutsche Werferin vor rund 350 Zuschauern in Alytus waren Anna Loerper mit fünf Toren und Marlene Zapf (4). Zum Abschluss der Ausscheidung empfängt die DHB-Auswahl an diesem Samstag in Gummersbach die Türkei.

Diskus-Olympiasieger Robert Harting mit EM-Norm - Holzdeppe Dritter

ROM (dpa) - Diskuswurf-Olympiasieger Robert Harting hat erstmals die Norm für die Leichtathletik-Europameisterschaften Mitte August in Berlin erfüllt.

Der 33 Jahre alte Berliner wurde am Donnerstagabend beim Diamond-League-Meeting in Rom mit 64,64 Metern Fünfter - um 64 Zentimeter übertraf er die geforderte Weite. Den Sieg im Olympiastadion sicherte sich der Jamaikaner Fedrick Dacres mit 68,51 Metern. Für den einzigen Podestplatz von sieben deutschen Startern in Rom sorgte Stabhochspringer Raphael Holzdeppe. Der Weltmeister von 2013 aus Zweibrücken wurde mit 5,62 Metern Dritter.

Bolt verliert Staffel-Gold endgültig - CAS lehnt Einspruch Carters ab

LAUSANNE (dpa) - Jamaikas Jahrhundert-Sprinter Usain Bolt verliert sein olympisches Staffel-Gold von 2008 endgültig und wird nun als achtmaliger Olympiasieger in die Leichtathletik-Geschichte eingehen.

Der Internationale Sportgerichtshof CAS in Lausanne lehnte am Donnerstag den Einspruch von Bolts Staffelkollegen Nesta Carter ab, der im Februar 2017 gegen seine vom Internationalen Olympischen Komitee verhängte Dopingsperre vor der höchsten Sportinstanz geklagt hatte. Damit geht Gold an Trinidad und Tobago, Silber an Japan, und Brasiliens Staffel rückt auf den Bronzeplatz vor.

Eduardo Berizzo wird neuer Trainer von Athletic Bilbao

MADRID (dpa) - Eduardo Berizzo wird neuer Trainer des spanischen Fußball-Erstligisten Athletic Bilbao.

Der Argentinier tritt die Nachfolge von José Ángel Ziganda an, wie der baskische Club am Donnerstag mittteilte. Ziganda hatte mit Athletic in der vergangenen Spielzeit nur einen enttäuschenden 16. Platz belegt. Der 48 Jahre alte Berizzo trainierte bis zum vergangenen Dezember den FC Sevilla.