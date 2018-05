Von: Redaktion DER FARANG | 31.05.18

Zinedine Zidane tritt als Trainer von Real Madrid zurück

MADRID (dpa) - Zinédine Zidane ist als Trainer des Champions-League- Siegers Real Madrid zurückgetreten.



Das gab der Franzose am Donnerstag auf einer Pressekonferenz des spanischen Fußball- Rekordmeisters in Madrid bekannt. Zuvor hatten mehrere spanische Medien über den Rücktritt berichtet. Der 45 Jahre alte Franzose Zidane war seit Januar 2016 Cheftrainer von Real. Seitdem verlor er keines seiner acht Endspiele, zuletzt gewann er am vergangenen Samstag mit Real in Kiew gegen den FC Liverpool zum dritten Mal in Serie den Titel in der Königsklasse.

Bierhoff bestätigt: Merkel will DFB-Team am Sonntag besuchen

EPPAN (dpa) - Im Trainingslager der Fußball-Nationalmannschaft herrscht bereits Vorfreude auf den angekündigten Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).



«Sie möchte der Mannschaft 'Hallo' sagen», bestätigte Teammanager Oliver Bierhoff am Donnerstag in Südtirol. «Meine Informationen sind, dass sie vorhat, am Sonntag bei uns vorbeizuschauen», sagte Bierhoff in Eppan und bestätigte damit einen Bericht der Tageszeitung «Die Welt» (Donnerstag).

Kurze Verwirrung um angeblichen WM-Kader - Bierhoff: Kein Hinweis

EPPAN (dpa) - Eine Reporterfrage zu einem Poster mit 23 deutschen WM-Spielern hat bei der Pressekonferenz im Trainingslager der deutschen Fußball-Nationalmannschaft kurzzeitig für Verwirrung gesorgt.



Die Auswahl der Akteure wurde von jungen Redakteuren einer Schülerzeitung getroffen, was nicht sofort klar war. In dem auf der DFB-Homepage zu sehenden Poster werden die Spieler in Gebärdenschrift vorgestellt. Aus dem vorläufigen 27-Mann-Kader fehlen dabei Torhüter Kevin Trapp, Abwehrmann Jonathan Tah, Mittelfeldspieler Sebastian Rudy und Stürmer Nils Petersen.

Andrea Petkovic zieht in dritte French-Open-Runde ein

PARIS (dpa) - Andrea Petkovic hat erstmals seit drei Jahren wieder die dritte Runde bei den French Open erreicht.



Die Tennisspielerin aus Darmstadt, die nur noch die Nummer 107 der Weltrangliste ist, besiegte die Amerikanerin Bethanie Mattek-Sands am Donnerstag in Paris 6:0, 7:6 (7:5). Nächste Gegnerin könnte am Samstag die Weltranglisten-Erste Simona Halep aus Rumänien sein. Die 30-jährige Petkovic erreichte als erste der einstmals sieben deutschen Tennis-Damen im Hauptfeld die Runde der letzten 32.

Tennisprofi Marterer sorgt bei French Open für Überraschung

PARIS (dpa) - Der Nürnberger Maximilian Marterer hat überraschend die dritte Runde der French Open erreicht.



Der 22-Jährige besiegte den kanadischen Tennis-Jungstar Denis Shapovalov am Donnerstag in Paris 5:7, 7:6 (7:4), 7:5, 6:4. In dem Linkshänder-Duell auf Platz 1 war der 19-jährige Shapovalov anfangs in den wichtigen Momenten einen Tick besser. Nach 3:11 Stunden machte Marterer wie schon bei den Australian Open den Drittrunden-Einzug perfekt. Gegner ist dort am Samstag der Este Jürgen Zopp.

Japan beruft sieben Bundesliga-Profis in WM-Kader

TOKIO (dpa) - Nach dem verpatzten WM-Testspiel gegen Ghana hat Japans Fußball-Nationaltrainer Akira Nishino sieben Bundesliga-Profis in seinen WM-Kader berufen.



Zum endgültigen Aufgebot zählen Makoto Hasebe (Eintracht Frankfurt), Genki Haraguchi und Takashi Usami (beide Fortuna Düsseldorf), Yuya Osako (Werder Bremen), Shinji Kagawa (Borussia Dortmund), Gotoku Sakai (Hamburger SV) sowie Yoshinori Muto (FSV Mainz 05), wie Nishino am Donnerstag bekanntgab. Tags zuvor hatte Japan gegen das nicht für die WM qualifizierte Ghana mit 0:2 (0:1) verloren. Nishino hatte erst im April den Trainerjob vom Bosnier Vahid Halilhod?ic übernommen.

Sperre ausgesetzt: Perus Kapitän Guerrero kann doch an WM teilnehmen

LAUSANNE (dpa) - Perus Kapitän Paolo Guerrero kann nun doch an der Fußball-WM in Russland teilnehmen.



Die Vollstreckung der Dopingsperre des früheren Profis des FC Bayern München und vom Hamburger SV wird provisorisch ausgesetzt, teilte das Schweizer Bundesgericht am Donnerstag mit. Zuvor hatte der Internationale Sportgerichtshof CAS erklärt, er werde keine Einwände gegen den von Guerrero eingereichten Antrag auf Aussetzung der Sperre erheben. Er war vom CAS für 14 Monate gesperrt worden und hätte damit die WM in Russland verpasst. Er wurde im Oktober 2017 bei einer Dopingkontrolle positiv getestet.

Medien: Haftbefehl gegen Marcelinho in Brasilien aufgehoben

CAMPINA GRANDE (dpa) - Der Haftbefehl gegen den früheren Bundesligaprofi Marcelinho ist Medienberichten zufolge aufgehoben worden.



Der 43-Jährige habe einen Teil der ausstehenden Unterhaltszahlungen für seinen neunjährigen Sohn gezahlt, sagte sein Anwalt Afonso Vilar der Zeitung «O Globo». Darauf habe der zuständige Richter den Haftbefehl zurückgenommen. Marcelinho werde am Donnerstag wieder am Training seines Vereins Treze Futebol Clube teilnehmen.

Waldhof reagiert zurückhaltend auf Lizenzprobleme des KFC Uerdingen

MANNHEIM (dpa) - Fußball-Regionalligist SV Waldhof Mannheim hat die möglicherweise gestiegenen Aufstiegschancen in die 3. Liga zurückhaltend kommentiert.



«Wir werden jetzt nicht in Jubel ausbrechen», sagte Waldhof-Geschäftsführer Markus Kompp am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Mannheimer könnten davon profitieren, dass der Deutsche Fußball-Bund (DFB) dem sportlich aufgestiegenen KFC Uerdingen die Zulassung für die 3. Liga möglicherweise verwehrt. Sollte das so kommen, würde der SVW nach den DFB-Statuten in die 3. Liga aufsteigen.

Deutsche Volleyballerinnen holen dritten Sieg in Nationenliga

BANGKOK (dpa) - Die deutschen Volleyballerinnen haben ihren Thailand-Trip in der Nationenliga mit dem zweiten Sieg innerhalb von 24 Stunden erfolgreich abgeschlossen.



Die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski setzte sich am Donnerstag in Bangkok gegen die Dominikanische Republik mit 3:1 (25:22, 25:15, 21:25, 25:12) durch. Tags zuvor hatte die Auswahl Gastgeber Thailand mit 3:2 bezwungen, zum Auftakt des dritten Turniers im Rahmen des internationalen Vergleichs hatte es ein 0:3 gegen die USA gesetzt.