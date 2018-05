Von: Redaktion DER FARANG | 31.05.18

Alexander Zverev erreicht dritte Runde der French Open

PARIS (dpa) - Tennisprofi Alexander Zverev ist mit viel Mühe als erster deutscher Spieler in die dritte Runde der French Open eingezogen.



Der Weltranglisten-Dritte aus Hamburg gewann am Mittwoch 2:6, 7:5, 4:6, 6:1, 6:2 gegen den Serben Dusan Lajovic. Nächster Kontrahent in Paris ist an diesem Freitag der an Nummer 26 gesetzte Damir Dzumhur aus Bosnien-Herzegowina. Am Donnerstag haben noch sechs der einstmals 15 deutschen Starter die Chance auf das Weiterkommen. Dann spielen bei den Damen Angelique Kerber, Julia Görges und Andrea Petkovic sowie bei den Herren Mischa Zverev, Jan-Lennard Struff und Maximilian Marterer.

Lewandowski reagiert auf Wechsel-Aussagen: «Dazu ist mein Manager da»

ARLAMOW (dpa) - Stürmerstar Robert Lewandowski vom FC Bayern München hat ausweichend auf die von seinem Berater Pini Zahavi geäußerten Wechselabsichten reagiert.



«Ich denke überhaupt nicht über Clubfragen nach», meinte der 29-Jährige am Mittwoch im WM-Trainigslager der polnischen Fußball-Nationalmannschaft in Arlamow. «Mit Transferangelegenheiten beschäftigt sich mein Manager. Ich will mich nur auf das Wichtigste konzentrieren, also auf die Vorbereitung auf die WM.» Für den Rest sei sein Manager da. Dieser hatte der «Sport Bild» (Mittwoch) gesagt, dass Lewandowski die Münchner trotz eines Vertrags bis 2021 verlassen wolle.

Stürmer André Hahn kehrt zum FC Augsburg zurück

AUGSBURG (dpa) - Stürmer André Hahn kehrt zum Fußball-Bundesligisten FC Augsburg zurück. Der 27-Jährige habe einen Vierjahresvertrag unterschrieben, teilte der Verein am Mittwoch mit.



Er kommt vom Bundesliga-Absteiger Hamburger SV. Bei den Hanseaten hatte er noch einen Kontrakt bis 2021. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen. Hahn hatte bereits für anderthalb Jahre von 2013 bis 2014 in Augsburg gespielt und damals in 48 Punktspielen zwölf Tore erzielt. 2017 war er nach drei Jahren bei Borussia Mönchengladbach nach Hamburg gewechselt. Er kam in 23 Punktspielen zum Einsatz und erzielte drei Tore.

Erster RB-Neuzugang perfekt: Franzose Mukiele wechselt nach Leipzig

LEIPZIG (dpa) - Der erste Neuzugang für RB Leipzig ist perfekt. Der Fußball-Bundesligist gab am Mittwoch die Verpflichtung des 20 Jahre alten Franzosen Nordi Mukiele bekannt.



Der Abwehrspieler wechselt von HSC Montpellier aus der Ligue 1 zum sächsischen Erstligisten. Mukiele unterschrieb bei RB einen Vertrag mit einer Laufzeit von fünf Jahren, also bis Mitte Juni 2023. Die Ablösesumme für Mukiele soll Medienberichten zufolge bei 16 Millionen Euro liegen. Er bestritt in der vergangenen Saison 38 Pflichtspiele für Montpellier. Dorthin war der Rechtsverteidiger im Januar 2017 gewechselt.

Russland verliert WM-Test in Österreich: Schalkes Schöpf trifft

INNSBRUCK (dpa) - Gastgeber Russland wartet kurz vor dem Beginn der Fußball-WM weiter auf ein Erfolgserlebnis.



In einem Testspiel in Österreich musste sich die Sbornaja am Mittwochabend zum Abschluss ihres Trainingslagers mit 0:1 (0:1) geschlagen geben. Den einzigen Treffer erzielte vor den Augen von Manchester Uniteds Star-Coach José Mourinho der Schalker Bundesliga-Profi Alessandro Schöpf in der 28. Minute. Russlands Trainer Stanislaw Tschertschessow setzte im Tivoli Stadion von Innsbruck die früheren Deutschland-Profis Roman Neustädter und Konstantin Rausch nicht ein. Russland wartet nach nun sechs sieglosen Spielen seit Oktober auf einen Erfolg.

FIFA streicht saudischen Schiedsrichter von WM-Liste

RIAD (dpa) - Die FIFA hat den unter Korruptionsverdacht stehenden saudischen Schiedsrichter Fahad Al Mirdasi von der WM-Liste gestrichen.



Der Referee erfülle nicht mehr die Kriterien, um für einen Einsatz in Russland geeignet zu sein, hieß es am Mittwoch von der Schiedsrichter-Kommission des Fußball-Weltverbandes. Al Mirdasi war in seiner Heimat lebenslang gesperrt worden. Untersuchungen hätten gezeigt, dass er Bestechungsgeld per Whatsapp-Kurznachricht vom Präsidenten des Clubs Al Itthihad eingefordert habe, hieß es vor zwei Wochen vom saudischen Fußballverband.

Formfehler: DFB untersucht Zulassung von KFC Uerdingen zur 3. Liga

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Eine möglicherweise zu spät hinterlegte Finanzreserve könnte den KFC Uerdingen um den Aufstieg in die 3. Liga bringen.



Der Antrag des Meisters der Regionalliga West auf die Zulassung zur 3. Liga wird vom zuständigen Beschwerdeausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am kommenden Montag verhandelt, teilte der DFB am Mittwochabend mit. Hintergrund ist eine offenbar nicht fristgerecht eingereichte Liquiditätsreserve, die alle Clubs bis zum gestrigen Dienstag beim DFB hinterlegen mussten. Der KFC wies den Vorwurf umgehend zurück.

Zweitliga-Absteiger Braunschweig: Däne Pedersen neuer Trainer

BRAUNSCHWEIG (dpa) - Eintracht Braunschweig hat einen neuen Trainer für die Saison in der 3. Fußball-Liga gefunden.



Der Zweitliga-Absteiger verpflichtete am Mittwoch den Dänen Henrik Pedersen als Nachfolger des langjährigen Trainers Torsten Lieberknecht. Der 40-jährige Pedersen erhielt einen Vertrag bis 2020 mit einer Option auf ein weiteres Jahr. Er soll die Niedersachsen wieder zurück in die 2. Bundesliga führen. Pedersen war bis Dezember 2017 Assistent von Jens Keller beim Zweitligisten Union Berlin. Vor seiner Zeit in Berlin arbeitete er als Cheftrainer bei dänischen Zweitligisten und der U19 von RB Salzburg.

WM-Tore aus Maracanã-Stadion kommen in Deutschland unter den Hammer

RIO DE JANEIRO (dpa) - Die Tore aus dem WM-Finale 2014 in Brasilien sollen in Deutschland versteigert werden.



Die beiden Gehäuse des Endspiels zwischen der DFB-Elf und Argentinien (1:0 n.V.) werden am Samstag im Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro abmontiert und nach Deutschland geschickt, wie die brasilianische Zeitung «O Globo» berichtete. Zunächst sollen die Tore ausgestellt und dann unter den Hammer kommen. 90 Prozent des Erlöses soll für gemeinnützige Zwecke gespendet werden, zehn Prozent fließen an den Stadionbetreiber.