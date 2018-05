Von: Redaktion DER FARANG | 30.05.18

Görges gewinnt French-Open-Auftakt - Sieben Deutsche in Runde zwei

PARIS (dpa) - Julia Görges hat ihr Auftaktmatch bei den French Open gewonnen. Damit stehen insgesamt sieben der 15 gestarteten deutschen Tennisprofis in der zweiten Runde in Paris.



Görges gewann am Dienstag 6:4, 5:7, 6:0 gegen die Slowakin Dominika Cibulkova, die schon im Finale der Australian Open stand. Zuvor waren bereits Andrea Petkovic und Angelique Kerber weitergekommen. Ausgeschieden sind Laura Siegemund, Tatjana Maria, Carina Witthöft und Mona Barthel. Bei den Herren stehen Alexander Zverev, Mischa Zverev, Jan-Lennard Struff und Maximilian Marterer in der zweiten Runde. Nicht mehr dabei sind Philipp Kohlschreiber, Peter Gojowczyk, Florian Mayer und Oscar Otte.

FC Bayern im Basketball-Finale - 83:79-Erfolg in Bamberg

BAMBERG (dpa) - Der FC Bayern München hat erstmals seit drei Jahren wieder die Endspielserie um die deutsche Basketball-Meisterschaft erreicht und darf nun vom Double träumen.



Der Pokalsieger setzte sich am Dienstag im vierten Playoff-Halbfinale nach einer starken zweiten Halbzeit mit 83:79 bei Titelverteidiger Brose Bamberg durch. Die Best-of-five-Serie ging mit 3:1 an den Hauptrundensieger. Für Bamberg endete somit eine Ära von sieben Meisterschaften in den vergangenen acht Jahren. Im Finale treffen die Bayern ab Sonntag (15.00 Uhr) auf ALBA Berlin.

Serena Williams bei French Open mit erfolgreichem Grand-Slam-Comeback

PARIS (dpa) - Die ehemalige Tennis-Weltranglisten-Erste Serena Williams hat beim ersten Grand-Slam-Match nach ihrer Babypause die zweite Runde der French Open erreicht.



Die 36 Jahre alte Amerikanerin besiegte die Tschechin Karolyna Pliskova am Dienstag 7:6 (7:4), 6:4. Der mühsame Erfolg gegen die zumeist ebenbürtige Nummer 70 der Welt stand nach 1:45 Stunden fest. Nächste Gegnerin ist die Australierin Ashleigh Barty. Für Williams war es die erste Partie bei einem der vier wichtigsten Turniere, seit sie Ende Januar 2017 die Australian Open gewann. Bei ihrem 23. Grand-Slam-Titel war die auf Rang 451 der Weltrangliste abgerutschte Williams bereits schwanger.

Sportgericht wertet Aufstiegsspiel in Mannheim mit 2:0 für Uerdingen

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Aufstieg des KFC Uerdingen in die 3. Fußball-Liga ist nun auch offiziell bestätigt worden.



Das am Sonntag abgebrochene Relegations-Rückspiel zwischen dem SV Waldhof Mannheim und Uerdingen wurde vom DFB-Sportgericht wie erwartet mit 2:0 für Uerdingen gewertet. Der Verein sei «für seine Zuschauer verantwortlich» und «das Verschulden der Zuschauer dem Verein zuzurechnen», teilte der Deutsche Fußball-Bund am Dienstag mit. Daher sei die Spielwertung «zwingend vorgegeben», erklärte Stephan Oberholz, der stellvertretende Vorsitzende des DFB-Sportgerichts.

Österreichs Nationalspieler Alaba droht verletzungsbedingter Ausfall

WATTENS (dpa) - Bayern-Abwehrspieler David Alaba droht wegen anhaltender Rücken- und Oberschenkelprobleme für das anstehende Testspiel der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft gegen Russland auszufallen.



«Fakt ist, er hat jetzt zweimal gefehlt», sagte Nationalcoach Franco Foda vor der Partie am Mittwoch. «Für mich steht die Gesundheit absolut im Vordergrund. Wenn er mir sagt, dass er nicht spielen kann, wird er nicht spielen.» Nach den verpassten Trainingseinheiten gehe es dem 25 Jahre alten Alaba mittlerweile allerdings «etwas besser». Am Samstag sind die nicht für die WM qualifizierten Österreicher vorletzter Testspielgegner der deutschen Nationalmannschaft vor dem Turnier in Russland.

Bierhoff: Merkel besucht DFB-Team in Südtirol oder Russland

EPPAN (dpa) - Nationalmannschafts-Manager Oliver Bierhoff rechnet mit einem Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel schon im Trainingslager in Eppan oder während der WM in Russland.



«Sie ist ja Südtirol-Fan, und sie ist immer ein gerngesehener Gast im Trainingslager», sagte Bierhoff dem «Express» und der «tz» (Mittwoch). Während der WM-Vorbereitung des DFB-Teams 2010 hatte der Rücktritt von Bundespräsident Köhler den Merkel-Besuch im Trainingscamp in Norditalien verhindert. «Ich denke schon, dass wir sie entweder hier in Südtirol oder spätestens in Russland sehen werden. Sie möchte aus dem Treffen auf jeden Fall keine große Inszenierung machen», erklärte der Manager.