Von: Redaktion DER FARANG | 29.05.18

Neuer steht gegen Österreich im Tor - Köpke: Richtiger WM-Test

EPPAN (dpa) - Kapitän Manuel Neuer wird am kommenden Samstag beim WM-Test gegen Österreich in Klagenfurt erstmals seit Oktober 2016 wieder im Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft stehen.



Das bestätigte Bundestorwarttrainer Andreas Köpke am Dienstag im Trainingslager in Südtirol. «Stand jetzt wird Manuel spielen. Das ist ein richtiger Test. Das sind Spiele, die er jetzt braucht», sagte Köpke in Eppan. Das Österreich-Spiel wird damit zur entscheidenden WM-Prüfung für den 32-jährigen Neuer. «Danach müssen wir das Fingerspitzengefühl haben mit Manuel, ob es geht oder nicht», sagte Köpke. Bedenken habe er aktuell nicht. Am kommenden Montag muss Bundestrainer Joachim Löw den endgültigen WM-Kader mit 23 Akteuren dem Weltverband FIFA melden.

Struff und Marterer mit Auftaktsiegen bei French Open - Witthöft raus

PARIS (dpa) - Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff und der Nürnberger Maximilian Marterer sind bei den French Open als zweiter und dritter von acht gestarteten deutschen Tennis-Herren in die zweite Runde eingezogen.



Der Sauerländer Struff gewann am Dienstag in Paris souverän 6:1, 6:3, 6:0 gegen den Russen Jewgeni Donskoi. Marterer machte wenig später den 6:1, 6:3, 7:5-Erfolg über den Amerikaner Ryan Harrison perfekt und zog erstmals in die zweite Runde von Paris ein. Carina Witthöft schied nach einer enttäuschenden Vorstellung gleich in der ersten Runde aus. Die Hamburgerin verlor 4:6, 2:6 gegen die Französin Fiona Ferro, die nur dank einer Wildcard im Hauptfeld steht und lediglich die Nummer 257 der Weltrangliste ist.

Schiedsrichter Schlager und Schröder steigen in die Bundesliga auf

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Referees Daniel Schlager aus Rastatt und Robert Schröder aus Hannover erweitern ab der kommenden Saison das Aufgebot der Bundesliga-Schiedsrichter.



Wie der Deutsche Fußball-Bund am Dienstag mitteilte, bestätigte das DFB-Präsidium eine entsprechende Vorlage der Schiedsrichter-Kommission Elite. Damit werden in der kommenden Saison der Fußball-Bundesliga 26 statt bislang 24 Unparteiische zum Einsatz kommen. Grund für die Aufstockung ist der dauerhafte Einsatz des Video-Assistenten im Oberhaus sowie die geplante Offline-Testphase für Video-Schiedsrichter in der 2. Bundesliga.

Beinamputierter Zanardi startet bei DTM-Rennen als BMW-Gastfahrer

MISANO/MÜNCHEN (dpa) - Der frühere Formel-1-Pilot und Paralympics-Sieger Alessandro Zanardi startet als Gastfahrer für BMW in der diesjährigen DTM-Saison bei den Rennen im italienischen Misano.



Der Münchner Autobauer wird dem beinamputierten 51-Jährigen für die zwei Läufe Ende August einen «für seine Bedürfnisse modifizierten» Rennwagen zur Verfügung stellen, wie BMW am Dienstag mitteilte. Er wisse, dass der Einsatz «eine der härtesten Herausforderungen ist, denen ich mich in meiner Rennsportkarriere je gestellt habe», sagte Zanardi der Mitteilung zufolge.

NBA-Champion Golden State erreicht nach Sieg in Houston Finalserie

HOUSTON (dpa) - Titelverteidiger Golden State Warriors hat das Finale der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA erreicht.



Durch den 101:92-Sieg entschied das Team um Superstar Stephen Curry die Best-of-Seven-Serie am Montag (Ortszeit) bei den Houston Rockets mit 4:3 für sich. Im Endspiel treffen die Warriors zum vierten Mal in Serie auf die Cleveland Cavaliers. Die Mannschaft von LeBron James besiegte die Boston Celtics ebenfalls mit 4:3. Beste Schützen beim NBA-Champion waren Kevin Durant mit 34 Punkten und Curry (27). Beim Verlierer aus Texas erzielte Superstar James Harden 32 Zähler.

Las Vegas gewinnt erstes Stanley-Cup-Finale gegen Washington 6:4

LAS VEGAS (dpa) - Die Vegas Golden Knights haben das erste Stanley-Cup-Finale gegen die Washington Capitals gewonnen.



In einem spektakulären Eishockey-Spiel gewann der Neuling aus der nordamerikanischen Profiliga NHL am Montag (Ortszeit) gegen die Mannschaft des nicht eingesetzten Nationaltorhüters Philipp Grubauer 6:4 und führt die Best-of-Seven-Serie mit 1:0 an. Am Mittwoch (Ortszeit) findet das zweite Aufeinandertreffen erneut in Las Vegas statt.

Basketball-Bundestrainer Rödl muss auf Theis und Zipser verzichten

LEIPZIG (dpa) - Basketball-Bundestrainer Henrik Rödl muss in den nächsten beiden Länderspielen gegen Österreich und Serbien wohl auf die NBA-Spieler Daniel Theis (Boston Celtics/Meniskusriss) und Paul Zipser (Chicago Bulls/Fußverletzung) verzichten.



«Sie werden wahrscheinlich nicht zur Verfügung stehen, das ist schade. Es haben alle Spieler, mit denen ich gesprochen habe, eine große Motivation, in der Nationalmannschaft dabei zu sein. Es sind aber immer welche verletzt», sagte Rödl am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Leipzig. Dafür kann Maximilian Kleber (Dallas Mavericks) spielen: «Er ist dabei, er hat zugesagt.» Die deutsche Mannschaft empfängt am 29. Juni in Braunschweig zunächst Österreich, um dann drei Tage später in Novi Sad auf Gastgeber Serbien zu treffen.

Volleyballerinnen mit sechster Niederlage in Nationenliga

BANGKOK (dpa) - Die deutschen Volleyballerinnen haben in der Nationenliga ihre Niederlagenserie fortgesetzt.



Die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski unterlag am Dienstag in Thailand zum Auftakt des dritten Turniers den USA mit 0:3. Die erwartbare Pleite gegen den Bronzemedaillengewinner der Olympischen Spiele in Rio ist nach dem Traumstart gegen Brasilien die mittlerweile die sechste Niederlage hintereinander.