Von: Redaktion DER FARANG | 29.05.18

Frankreich schlägt Irland - Europameister nur 2:2 gegen Tunesien

PARIS (dpa) - Ex-Weltmeister Frankreich hat einen gelungenen WM-Test gefeiert.



Die Equipe Tricolore von Trainer Didier Deschamps besiegte Irland am Montagabend 2:0 (2:0). Roberto Mancini feierte als italienischer Nationaltrainer beim 2:1 (1:0) gegen WM-Teilnehmer Saudi-Arabien ein gelungenes Debüt. Dagegen kam Europameister Portugal ohne Cristiano Ronaldo trotz einer 2:0-Führung gegen Tunesien nicht über ein 2:2 hinaus. Eine 1:2-Niederlage gab es für den Iran in der Türkei. Nigeria trennte sich 1:1 von der Demokratischen Republik Kongo.

Neuer spielt 30 Minuten gegen U20 - Nationalteam gewinnt 7:1

EPPAN (dpa) - Manuel Neuer hat im Übungsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die U20-Auswahl des DFB für eine halbe Stunde im Tor gestanden.



Der 32-jährige Kapitän wechselte sich am Montag auf der Sportanlage Rungg in Eppan mit Marc-André ter Stegen ab. Beide Torhüter spielten in dem geheimen Test, den das Nationalteam mit 7:1 gewann, je eine Halbzeit, teilte der Verband mit. Leroy Sané zeichnete sich in den zweimal 30 Minuten als Doppeltorschütze aus. Die weiteren Treffer für die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw erzielten Julian Brandt, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Nils Petersen und Mario Gomez.

Aus auch für Tennisspielerinnen Siegemund und Maria bei French Ope

PARIS (dpa) - Auch die deutschen Tennisspielerinnen Laura Siegemund und Tatjana Maria haben bei den French Open die erste Runde nicht überstanden.



Siegemund musste sich am Montag der Weltranglisten-15. Coco Vandeweghe aus den USA mit 4:6, 4:6 geschlagen geben. Maria verlor parallel 6:7 (1:7), 4:6 gegen die Belgierin Kirsten Flipkens. Bei den Herren sind bislang Philipp Kohlschreiber, Peter Gojowczyk und Oscar Otte gescheitert. Damit sind fünf der 15 deutschen Starter in Paris schon ausgeschieden, in der zweiten Runde stehen bislang Alexander Zverev und Andrea Petkovic. An diesem Dienstag bestreiten noch acht deutsche Spieler ihre ersten Matches.

Ende einer Ära: Meier erhält keinen neuen Vertrag in Frankfurt

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Ära von Alexander Meier bei Eintracht Frankfurt ist nach 14 Jahren beendet.



Der 35-Jährige erhält beim DFB-Pokalsieger keinen neuen Vertrag, teilten die Hessen am Montagabend mit. «Eintracht Frankfurt war über 14 Jahre meine sportliche Heimat und es hat mir immer sehr viel bedeutet, für diesen Club zu spielen», sagte Meier in einer Mitteilung. «Jeder weiß, dass ich gerne weiter für die SGE gespielt hätte. Aber ich respektiere natürlich die Entscheidung des Vereins.» Meier hatte seit 2004 insgesamt 336 Erst- und Zweitligaspiele für die Eintracht bestritten, in denen er 119 Tore erzielte.

FC Liverpool verpflichtet Brasilianer Fabinho

LIVERPOOL (dpa) - Der FC Liverpool verpflichtet den brasilianischen Fußball-Profi Fabinho zur neuen Saison.



Der 24-Jährige werde beim Team von Trainer Jürgen Klopp einen langfristigen Vertrag unterschreiben, teilte der Club am Montagabend mit. Fabinho wechselt von der AS Monaco zu den Reds. Für den Tabellenvierten der abgelaufenen Premier-League-Spielzeit, der am Samstag das Finale der Champions League 1:3 gegen Real Madrid verlor, ist es der erste Transfer dieses Sommers. «Ich werde versuchen, meine eigene Geschichte bei diesem Fußballclub zu schreiben», wird Defensivspieler Fabinho auf der Liverpooler Vereinswebsite zitiert. Für die brasilianische Nationalmannschaft kam er bisher viermal zum Einsatz.

Waldhof Mannheim reagiert mit Sofortmaßnahmen auf Spielabbruch

MANNHEIM (dpa) - Nach dem Spielabbruch in der Aufstiegsrelegation zur 3. Liga hat der SV Waldhof Mannheim tags darauf mit einem Maßnahmenkatalog reagiert und den Fans Eigenverantwortung entzogen.



Außerdem seien «zivilrechtliche Regressforderungen gegenüber den Tätern wegen des verursachten Schadens» eine «selbstverständliche Konsequenz», teilte der Club am Montagabend mit. Sollten unter den Tätern Mitglieder sein, werden diese aus dem Verein ausgeschlossen. Das Relegationsrückspiel um den Aufstieg in die 3. Liga zwischen Waldhof und dem KFC Uerdingen war am Sonntag kurz vor dem regulären Spielende beim Stand von 2:1 für Uerdingen abgebrochen worden. Grund dafür waren Rauchbomben, Raketen und Böllerschüsse auf den Tribünen des Mannheimer Carl-Benz-Stadions.

Pokalsieger Wolf: Wechsel von Frankfurt nach Dortmund perfekt

DORTMUND (dpa) - Champions-League-Teilnehmer Borussia Dortmund hat den Transfer von Marius Wolf von DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt perfekt gemacht.



Der 23 Jahre alte Offensivspieler unterschrieb bei den Westfalen einen Vertrag bis 2023. Medienberichten zufolge soll er eine Ausstiegsklausel in Höhe von fünf Millionen Euro gehabt haben.

Pablo Machín neuer Trainer des FC Sevilla

SEVILLA (dpa) - Pablo Machín ist neuer Trainer des FC Sevilla. Der 43-jährige Spanier, der zuletzt den FC Girona trainiert hatte, erhält bei den Andalusiern einen Vertrag bis 2020, wie der Verein am Montag mitteilte.



Machín tritt die Nachfolge von Joaquín Caparros an, der die Saison in der Primera División mit Sevilla auf dem siebten Rang beendet hatte. In der Champions League war der Club im Viertelfinale am FC Bayern München gescheitert - damals noch mit dem italienischen Coach Vincenzo Montella.

Ex-Bundesliga-Profi Brdaric wird Trainer bei Rot-Weiß Erfurt

ERFURT (dpa) - Thomas Brdaric ist neuer Trainer beim Drittliga-Absteiger FC Rot-Weiß Erfurt.



Der 43 Jahre alte ehemalige Fußball-Profi wurde am Montag nach einer Vereinsmitteilung kurioserweise vom vorläufigen Insolvenzverwalter Volker Reinhardt vorgestellt. «Wir freuen uns auf die bevorstehende Zusammenarbeit mit Thomas Brdaric und hoffen natürlich sehr, gemeinsam Rot-Weiß Erfurt wieder auf Erfolgskurs zu bringen», sagte Reinhardt. Zuerst hatte die «Fußball Bild» darüber berichtet.