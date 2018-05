Von: Redaktion DER FARANG | 27.05.18

Ägypten rechnet mit WM-Teilnahme von Mohamed Salah

KAIRO (dpa) - Der ägyptische Fußballverband rechnet trotz der Schulterverletzung von Mohamed Salah im Champions-League-Finale mit einem WM-Einsatz seines Stürmerstars.



Die medizinische Abteilung des FC Liverpool habe den Arzt der ägyptischen Nationalmannschaft nach dem Röntgen der Schulter am Samstag in Kiew darüber informiert, dass Salah sich eine Bänderverletzung zugezogen habe, teilte der Verband am Sonntag auf Twitter mit. Angesichts dieser Diagnose zeigte sich Mannschaftsarzt Mohamed Abu Al-Ala optimistisch, dass Salah dem Team in Russland zur Verfügung stehen werde.

Mitfavoriten Switolina und Dimitrow gewinnen French-Open-Auftakt

PARIS (dpa) - Mitfavoritin Jelia Switolina hat nach einiger Mühe ihr Auftaktmatch bei den French Open gewonnen.



Die Tennis-Weltranglisten-Vierte aus der Ukraine setzte sich am Sonntag in Paris mit 7:5, 6:3 gegen Ajla Tomljanovic aus Australien durch. Dabei lag Switolina im ersten Durchgang bereits klar hinten. Bei den Herren siegte der ebenfalls an Nummer vier gesetzte Bulgare Grigor Dimitrow 6:1, 6:4, 7:6 (7:1) gegen den Ägypter Mohamed Safwat. Außenseiter Safwat war eigentlich in der Qualifikation gescheitert, ersetzte am Sonntag als sogenannter Lucky Loser aber kurzfristig den am Rücken verletzten Serben Viktor Troicki.

Tausende Real-Fans feiern die Nacht durch am Madrider Cibeles-Platz

MADRID (dpa) - Tausende Fans von Real Madrid haben den dreizehnten Champions-League-Triumph bis in die frühen Morgenstunden des Sonntags gefeiert.



Die Straßen um den Cibeles-Brunnen im Zentrum der spanischen Hauptstadt waren schon kurz nach dem Abpfiff des Finales in Kiew gegen den FC Liverpool (3:1) brechend voll. TV-Sender schätzen die Zahl der Teilnehmer auf mindestens 20.000. Die Fans skandierten immer wieder «Campeones, campeones» (Meister, Meister) und «Wir sind die Könige von Europa».

Karius entschuldigt sich für Blackout: «Es tut mir leid für alle»

KIEW (dpa) - Liverpools Torhüter Loris Karius hat sich für seinen fatalen Blackout im verlorenen Champions-League-Finale bei seinen Teamkollegen und den Fans entschuldigt.



«Es tut mir leid für alle, für das Team, für den ganzen Club. Ich habe sie im Stich gelassen», sagte der Keeper des FC Liverpool in der Nacht zum Sonntag nach der 1:3-Niederlage im Königsklassen-Endspiel gegen Real Madrid. «Diese Tore haben uns den Titel gekostet», räumte der frühere Mainzer ein, der im Endspiel die wohl bislang schlimmsten Momente seiner Fußballerkarriere erlebte.

Flensburg vor Gewinn der zweiten Handball-Meisterschaft

LÜBBECKE (dpa) - Die SG Flensburg-Handewitt steht dicht vor der zweiten deutschen Handball-Meisterschaft nach 2004.



Der Vizemeister des Vorjahres gewann am 33. Spieltag beim Aufsteiger TuS N-Lübbecke mit 27:24 (17:16) und geht als Spitzenreiter in das Saisonfinale am kommenden Sonntag gegen Frisch Auf Göppingen. Der Tabellendritte Füchse Berlin verlor bei der MT Melsungen mit 24:31 (12:15) und ist damit aus dem Titelrennen ausgeschieden. Im Kampf gegen den Abstieg feierte Altmeister VfL Gummersbach einen 23:22 (11:10)-Sieg beim TV Hüttenberg und kann damit für ein weiteres Jahr in der Bundesliga planen.

Vize-Weltmeister Freimuth gibt in Götzis auf_ «Mentale Müdigkeit»

GÖTZIS (dpa) - Vize-Weltmeister Rico Freimuth hat beim Zehnkampf- Meeting in Götzis/Österreich am Sonntag überraschend aufgegeben.



Der 30-Jährige vom SV Halle/Saale begründete dies mit «mentaler Müdigkeit». Freimuth beendet möglicherweise ganz die Saison und verzichtet auch auf die Leichtathletik-Europameisterschaft im August in Berlin. «Das kann heißen, dass ich die EM gar nicht in Angriff nehme. Das ist sogar realistisch», sagte er.

Nach Harnik-Verpflichtung: Johannsson bei Werder vor dem Absprung

BREMEN (dpa) - Nach der Verpflichtung von Martin Harnik steht der Amerikaner Aron Johannsson bei Werder Bremen vor dem Absprung.



«Wir sind bei Aron gesprächsbereit, wenn für ihn ein passendes Angebot kommen wird», sagte Bremens Sport-Geschäftsführer Frank Baumann am Wochenende dem Online-Portal deichstube.de. Auch Johannsson tendiert wegen der Konkurrenz im Angriff des Fußball-Bundesligisten zu einem Wechsel. «Aron möchte natürlich auch mehr spielen. Deswegen ist er da offen», sagte Baumann. «Wenn ein attraktives Angebot reinkommt, wäre er auch für eine Veränderung offen.»