Löw legt sich fest: Wenn Neuer zur WM geht, dann als Nummer eins

EPPAN (dpa) - Joachim Löw hat Manuel Neuer eine Einsatzgarantie gegeben, falls der DFB-Kapitän nach achtmonatiger Wettkampfpause mit zur Fußball-WM reist.



«Ja, das denke ich schon. Das war Manuel bislang immer», sagte der Bundestrainer am Samstag in einem Interview der ARD-«Sportschau», auf die Frage, ob Neuer in Russland die Nummer eins sein werde. «Wenn wir uns entscheiden, ihn dann auch mitzunehmen und er wirklich auch gesund ist. Und er selber das Gefühl hat, in guter Verfassung zu sein, dass alle Abläufe stimmen», ergänzte Löw. Löw muss bis zum 4. Juni entscheiden, ob der 32 Jahre alte Weltmeister-Torwart mit zum endgültigen deutschen WM-Aufgebot gehört.

Ricciardo rast zu Monaco-Pole - Vettel auf Position zwei

MONTE CARLO (dpa) - Red-Bull-Pilot Daniel Ricciardo hat sich auf eindrucksvolle Weise die Pole Position für das Formel-1-Rennen von Monaco gesichert. Der Australier dominierte am Samstag auch die Qualifikation und startet von Rang eins in das sechste Saisonrennen am Sonntag (15.10 Uhr/RTL). Ferrari-Star Sebastian Vettel landete direkt vor Mercedes-Fahrer und WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton auf Platz zwei. Für Ricciardo und Red Bull war es die erste Pole seit Monaco vor zwei Jahren. Insgesamt war es erst die zweite überhaupt des 28-Jährigen, der auf den neuen noch schnelleren Hypersoft-Reifen Streckenrekord fuhr.

Froome vor Gesamtsieg bei Giro d'Italia - Nieve gewinnt 20. Etappe

CERVINIA (dpa) - Radprofi Chris Froome fährt dem Gesamtsieg beim 101. Giro d'Italia entgegen. Der Brite kam nach seiner unglaublichen Vorstellung am Vortag auf der 20. Etappe sicher ins Ziel und verteidigte am Samstag seinen Vorsprung auf den Zweiten Tom Dumoulin. Der viermalige Tour-de-France-Sieger wehrte auf dem 20 Kilometer langen Schlussanstieg auf der vorletzten Etappe hinauf nach Cervinia mehrere Angriffe Dumoulins ab. Der Tagessieg auf dem 214 Kilometer langen Teilstück über drei Alpenpässe ging an den Spanier Mikel Nieve. An seinem 34. Geburtstag setzte er sich gegen den Niederländer Robert Gesink und den Österreicher Felix Großschartner durch.

Gojowczyk verliert Finale bei Tennis-Turnier in Genf glatt

GENF (dpa) - Der deutsche Tennisprofi Peter Gojowczyk hat seinen zweiten Turniersieg auf der ATP-Tour klar verpasst. Der Münchner verlor am Samstag das Endspiel in Genf 2:6, 2:6 gegen den Ungarn Marton Fucsovics. Für den 26 Jahre alten Weltranglisten-60. war es der erste ATP-Titel seiner Karriere. Gojowczyk lag im ersten Satz schnell 0:4 hinten, dann fand der 49. der Weltrangliste besser ins Match. Beim Stand von 2:2 im zweiten Satz gab der 28 Jahre alte Davis-Cup-Spieler dann erneut seinen Aufschlag ab, mit einem weiteren Break zum 2:5 war die Entscheidung gefallen. Nach nur 68 Minuten beendete Fucsovic das Match.

Schwedin Larsson gewinnt Nürnberger Tennis-Turnier

NÜRNBERG (dpa) - Nach dem frühen Aus der deutschen Hoffnungsträgerinnen hat sich die Schwedin Johanna Larsson den Titel beim Tennis-Turnier in Nürnberg gesichert. Im umkämpften Überraschungsfinale setzte sich die Weltranglisten-97. am Samstag gegen Alison Riske aus den USA 7:6 (7:4), 6:4 durch. Im zweiten Satz holte die 29-jährige Larsson einen 1:4-Rückstand auf und nutzte nach 1:46 Stunden ihren ersten Matchball. Für ihren zweiten WTA-Titel erhielt sie ein Preisgeld von 34 677 Euro.

Triple perfekt: Düsseldorf zum 30. Mal deutscher Tischtennis-Meister

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Das beste deutsche Tischtennis-Team Borussia Düsseldorf hat das Triple aus Meisterschaft, Pokalsieg und Champions- League-Triumph perfekt gemacht. Die Mannschaft von Starspieler Timo Boll gewann am Samstag in Frankfurt am Main das Playoff-Endspiel der Tischtennis-Bundesliga gegen TTF Ochsenhausen mit 3:1. Für die Düsseldorfer war es bereits der 30. deutsche Meistertitel insgesamt, der fünfte nacheinander und das dritte Triple nach 2010 und 2011.

Vize-Weltmeisterin Schäfer patzt beim Siebenkampf in Götzis

GÖTZIS (dpa) - Vize-Weltmeisterin Carolin Schäfer hat die EM-Qualifikation beim Siebenkampf in Götzis verpatzt. Die Frankfurterin legte am Samstag drei ungültige Versuche im Kugelstoßen hin und ist nun auf die zweite Ausscheidung in drei Wochen in Ratingen angewiesen. Schäfer gilt als eine der Favoritinnen für die Leichtathletik-EM vom 7. bis 12. August in Berlin. Sie wollte sich beim Traditions-Meeting in Österreich schon das EM-Ticket sichern. Nach drei Disziplinen führte im Mösle-Stadion Olympiasiegerin und Weltmeisterin Nafissatou Thiam mit 3189 Punkten. Die Belgierin lag damit auf Europarekord-Kurs.