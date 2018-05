Von: Redaktion DER FARANG | 25.05.18

EPPAN (dpa) - Auch Boateng ins WM-Trainingslager gereist

EPPAN (dpa) - Fußball-Bundestrainer Joachim Löw hat ab sofort im Trainingslager in Südtirol bis auf Champions-League-Finalist Toni Kroos den gesamten vorläufigen WM-Kader zusammen. Am Freitag reiste auch Jérôme Boateng in Eppan an. Der Nationalspieler des FC Bayern München befindet sich allerdings nach einer Oberschenkelverletzung noch im Aufbautraining. Das Bayern-Quartett Mats Hummels, Thomas Müller, Joshua Kimmich und Niklas Süle hatte ebenso wie Torwart Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona und Antonio Rüdiger vom FC Chelsea noch zwei Tage mehr zur Erholung erhalten.

Sieben deutsche Tennis-Herren in Paris dabei - Otte scheitert knapp

PARIS (dpa) - Bei den am Sonntag beginnenden French Open in Paris sind bei den Herren sieben deutsche Tennisprofis dabei.



Über die Qualifikation schaffte es kein weiterer deutscher Spieler mehr, sich das Hauptfeld-Ticket für das zweite Grand-Slam-Turnier der Saison zu sichern. Als Letzter musste sich am Freitag in der letzten Runde der Qualifikation Oscar Otte geschlagen geben. Der 24 Jahre alte Kölner verlor gegen den Spanier Carlos Taberner 2:6, 6:2, 4:6. Angeführt wird das deutsche Kontingent von Alexander Zverev. Die Nummer drei der Welt spielt in der ersten Runde gegen den Litauer Ricardas Berankis.

Freiburger Petersen will sich in endgültigen WM-Kader kämpfen

EPPAN (dpa) - Nils Petersen weiß, dass er nach seiner auch für ihn selbst überraschenden Nominierung in den vorläufigen WM-Kader zu den möglichen Streichkandidaten zählt.



«Ich hoffe, dass ich noch länger Teil dieser Mannschaft bleiben darf», sagte der 29 Jahre alte Angreifer vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg am Freitag im Trainingslager in Südtirol. Petersen ist der einzige Akteur ohne Länderspieleinsatz im 27-köpfigen Aufgebot. Bundestrainer Joachim Löw muss bis zum 4. Juni noch einen Torwart und drei Feldspieler streichen. «Vielleicht kann ich ja der Überraschungsmoment sein, den keiner kennt», sagte Petersen mit Blick auf die WM in Russland.

DFL vergibt Lizenzen für Saison 2018/19 an alle 36 Bundesligaclubs

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Alle 36 Clubs der Fußball-Bundesliga und der 2. Bundesliga erhalten die Lizenz für die kommende Saison 2018/19.



Wie die Deutsche Fußball Liga am Freitag mitteilte, ist diese Entscheidung vom Lizenzierungsausschuss unter der Leitung des Vorsitzenden Helmut Hack getroffen worden. Die DFL überprüft im Sinne eines integren und fairen Wettbewerbs im Lizenzierungsverfahrens neben der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Clubs auch infrastrukturelle, rechtliche, personell-administrative, medientechnische und sportliche Kriterien.

Hrubesch verzichtet gegen Kanada auf Wolfsburger Spielerinnen

DÜSSELDORF (dpa) - Bundestrainer Horst Hrubesch gönnt einigen Fußball-Nationalspielerinnen vom VfL Wolfsburg für das Länderspiel am 10. Juni in Hamilton gegen Kanada eine Pause.



Alexandra Popp, Lena Goeßling, Anna Blässe und Babett Peter gehören ebenso wie Dzsenifer Marozsan von Olympique Lyon nicht dem am Freitag nominierten Aufgebot für das Testspiel an. «Gerade die durch drei Wettbewerbe stark beanspruchten Spielerinnen sollen sich nach der kräfteraubenden Saison zunächst regenerieren», erklärte Hrubesch. Wolfsburg hatte am Donnerstag das Finale der Champions League gegen Lyon mit 1:4 nach Verlängerung verloren.

Frühere Schwimmerin Samulski gestorben - «Eine unserer Besten»

ESSEN (dpa) - Die frühere Schwimmerin Daniela Samulski ist tot. Der Deutsche Schwimm-Verband bestätigte am Freitag den Tod der WM-Medaillengewinnerin von 2009 und veröffentlichte auf seiner Homepage ein Schwarz-Weiß-Foto der ehemaligen Athletin.



Samulski wäre in der kommenden Woche 34 Jahre alt geworden. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung darüber berichtet. «Tief bestürzt haben wir vom Tod von Daniela Samulski erfahren, die am Dienstagabend nach langem Krebsleiden verstorben ist», hieß es in der Verbandsmitteilung. Die gebürtige Berlinerin hinterlässt nach DSV-Angaben einen Sohn.

Geschäftsführer Mintzlaff verlängert bei RB Leipzig bis 2023

LEIPZIG (dpa) - Oliver Mintzlaff hat seinen Vertrag als Geschäftsführer beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig vorzeitig bis 2023 verlängert.



Das teilte der Verein am Freitag mit. «RB Leipzig hat aus meiner Sicht alles, um perspektivisch ein echter Top-Club zu werden», sagte der auch als Vorstandschef agierende Mintzlaff.