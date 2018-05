Von: Redaktion DER FARANG | 25.05.18

1899 Hoffenheim holt niederländischen Nationalspieler Joshua Brenet

ZUZENHAUSEN (dpa) - Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim hat den niederländischen Nationalspieler Joshua Brenet verpflichtet.

Der 24 Jahre alte Außenverteidiger vom PSV Eindhoven erhält nach Club-Angaben vom Donnerstag einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022. Brenet ist nach Leonardo Bittencourt (1. FC Köln) und Ishak Belfodil (Standard Lüttich) der dritte Neuzugang des Champions-League- Teilnehmers für die neue Saison. Der zweimalige Nationalspieler Brenet kommt auf 27 Einsätze in Champions- und Europa League.

Wolfsburger Fußballfrauen verlieren Champions-League-Finale 1:4

KIEW (dpa) - Die Fußball-Frauen des VfL Wolfsburg haben das Finale der Champions League gegen Olympique Lyon verloren und damit das erhoffte Triple verpasst.

Der deutsche Meister und Pokalsieger unterlag dem Titelverteidiger aus Frankreich am Donnerstagabend in Kiew trotz 1:0-Führung noch mit 1:4 (0:0) nach Verlängerung. Vor 14 237 Zuschauern im Walerij-Lobanowski-Stadion trafen Amandine Henry (98. Minute), Eugenie Le Sommer (99.), Ada Hegerberg (102.) und Camille Abily (116.) für Lyon; die Dänin Pernille Harder hatte Wolfsburg zuvor in Führung gebracht (93.).

Anklage in WM-Affäre - Grindel: «Sind nicht unmittelbar Gegenstand»

KIEW (dpa) - DFB-Präsident Reinhard Grindel hat mit Zurückhaltung auf die Anklage der Staatsanwaltschaft Frankfurt gegen die drei Ex-Funktionäre Wolfgang Niersbach, Theo Zwanziger und Horst R. Schmidt in der Affäre um die WM 2006 wegen Steuerhinterziehung reagiert.

«Wir sind nicht unmittelbar Gegenstand des Verfahrens, sondern werden aufmerksam beobachten, wie dort die Sachverhalte vom Gericht bewertet werden, aber es hat keine unmittelbare Wirkung auf das Steuerverfahren, das gegen DFB geführt wird», sagte Grindel der Deutschen Presse-Agentur am Rande der Exekutivsitzung der Europäischen Fußball-Union in Kiew.

Berliner Radprofi Schachmann feiert Etappensieg bei Giro d'Italia

PRATO NEVOSO (dpa) - Maximilian Schachmann hat als erster deutscher Radprofi einen Etappensieg beim 101.

Giro d'Italia gefeiert. Der 24 Jahre alte Berliner vom Team Quick-Step holte sich am Donnerstag das schwere 18. Teilstück der Italien-Rundfahrt und sicherte sich in überlegener Manier den bislang größten Erfolg seiner Karriere. Am Ende des langen Schlussanstiegs der Etappe über 196 Kilometer von Abbiategrasso bis Prato Nevoso ließ Schachmann seinen Rivalen Ruben Plaza aus Spanien und Mattia Cattaneo aus Italien keine Chance.

ALBA Berlin nach klarem Sieg in Ludwigsburg auf Playoff-Finalkurs

LUDWIGSBURG (dpa) - ALBA Berlin steht vor dem Einzug ins Playoff- Finale der Basketball-Bundesliga.

Nach dem deutlichen 100:74 (42:37)-Erfolg am Donnerstag bei den MHP Riesen Ludwigsburg führt der Hauptstadt-Club in der Best-of-Five-Serie mit 2:0. Bereits am Sonntag (15.00 Uhr) können die Berliner mit einem weiteren Sieg in eigener Halle in die Final-Serie einziehen. Das erste Match gewann ALBA ebenfalls klar mit 102:87.

Rhein-Neckar Löwen verlieren - Flensburg auf dem Weg zum Titel

MANNHEIM (dpa) - Die Rhein-Neckar Löwen haben im Kampf um die deutsche Handball-Meisterschaft einen schweren Rückschlag erlitten.

Die Mannheimer verloren am Donnerstag ihr Heimspiel gegen die MT Melsungen mit 23:24 (15:13) und liegen zwei Spieltage vor dem Saisonende mit 51:13 Zählern einen Punkt hinter der spielfreien SG Flensburg-Handewitt, die jetzt die besten Chancen auf den zweiten Titel nach 2004 hat.

Tennisprofi Zverev startet bei French Open gegen Litauer Berankis

PARIS (dpa) - Der Tennis-Weltranglisten-Dritte Alexander Zverev trifft bei den French Open in der ersten Runde auf den Litauer Ricardas Berankis, der im Ranking die Nummer 92 ist.

Das ergab am Donnerstag die Auslosung für das zweite Grand-Slam-Turnier der Saison, das am Sonntag in Paris beginnt. Die einstige Weltranglisten- Erste Angelique Kerber beginnt mit einem deutschen Duell gegen Mona Barthel. Titelverteidiger Rafael Nadal aus Spanien startet gegen den Ukrainer Alexander Dolgopolow.

Ricciardo mit Tagesbestzeit in Monaco - Vettel Dritter vor Hamilton

MONTE CARLO (dpa) - Red-Bull-Pilot Daniel Ricciardo und sein Teamkollege Max Verstappen haben das Donnerstagstraining zum Formel-1-Rennen in Monaco bestimmt.

Ricciardo sicherte sich in 1:11,841 Minuten am Nachmittag die Tagesbestzeit vor Verstappen. Ferrari-Star Sebastian Vettel konnte sich als Dritter immerhin vor Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton positionieren. Im Auftakttraining lag der britische WM-Spitzenreiter noch vor seinem deutschen Verfolger. Renault-Pilot Nico Hülkenberg landete auf dem 3,337 Kilometer kurzen Kurs auf Position sieben.

Tennisprofi Peter Gojowczyk beim Turnier in Genf im Halbfinale

GENF (dpa) - Wenige Tage vor Beginn der French Open befindet sich Tennisprofi Peter Gojowczyk weiter in guter Form.

Der 28 Jahre alte Münchner setzte sich am Donnerstag in Genf gegen den Italiener Andreas Seppi mit 6:3, 6:7 (3:7), 6:3 durch und steht damit im Halbfinale. Die Partie bei der mit 561 345 Euro dotierten Sandplatz- Veranstaltung dauerte zwei Stunden. Gojowczyk spielt nun am Freitag gegen Seppis Landsmann Fabio Fognini oder den Amerikaner Tennys Sandgren um den Einzug ins Finale.

Anfang-Nachfolge geklärt: Tim Walter wird Trainer von Holstein Kiel

KIEL (dpa) - Tim Walter wird neuer Trainer von Holstein Kiel. Das teilte der Fußball-Zweitligist am Donnerstagabend mit.

Der 42-Jährige hat nach Vereinsangaben einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2020 unterschrieben. «Mit Tim haben wir unseren Wunschtrainer verpflichten können, der unser Konzept, junge Spieler zu fördern und zu entwickeln, voll mitgeht», sagte Holsteins Geschäftsführer Wolfgang Schwenke in einer Pressemitteilung. Walter tritt die Nachfolge von Markus Anfang an, der zum 1. FC Köln wechselt.