Von: Redaktion DER FARANG | 24.05.18

Löw glaubt weiter fest an Neuer bei der WM: «Sieht sehr gut aus»

EPPAN (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw glaubt weiterhin fest daran, dass Torhüter Manuel Neuer mit der deutschen Nationalmannschaft zur Fußball-WM nach Russland reisen kann.

«Stand heute gibt es keinerlei Probleme, auch nicht bei den höchsten Belastungen. Es sieht momentan sehr gut aus», sagte Löw am Donnerstag im Trainingslager in Eppan: «Wenn wir das Gefühl haben, dass er 100 Prozent Leistung bringen kann, dann kann er dabei sein. Wir schauen mal von Tag zu Tag.»

RB Leipzig weiter auf Trainersuche

LEIPZIG (dpa) - RB Leipzig steht bei den Planungen für die kommende Saison weiterhin unter hohem Zeitdruck.

Am 26. oder 27. Juli steht bereits das erste Qualifikationsspiel zur Europa League an - und noch hat der Fußball-Bundesligist keinen neuen Trainer als Nachfolger für Ralph Hasenhüttl gefunden. «Es gibt keinen neuen Stand. Alles ist offen», bestätigte der Fußball-Bundesligist der Deutschen Presse- Agentur. Am Donnerstag gab es erneut Spekulationen gegeben, dass RB-Sportdirektor Ralf Rangnick wie schon 2015 in Doppelfunktion als Trainer zurückkehren könnte. RB teilte mit, dass der Verein entsprechende Informationen nicht bestätigen kann.

Bayern München auch finanziell das dominierende Bundesliga-Team

LONDON (dpa) - Der FC Bayern München rangiert in der weltweiten Fußball-Geldliga weiter auf dem vierten Platz.

Nach der am Donnerstag veröffentlichten deutschen Version einer Studie der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Deloitte kommt der Rekordmeister in der Saison 2016/17 auf einen Umsatz von 587,8 Millionen Euro, ist damit in der «Football Money League» weiter das dominierende Bundesliga-Team und belegt seit zehn Jahren einen Platz in den Top 5 der Welt.

Ex-Nationalspieler Lewis Holtby bleibt beim Hamburger SV

HAMBURG (dpa) - Bundesliga-Absteiger Hamburger SV kann auch in der nächsten Spielzeit auf Mittelfeldspieler Lewis Holtby setzen.

Der 27-Jährige verlängerte am Donnerstag seinen Vertrag bei den Hanseaten um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2019. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur muss Holtby aber deutliche Gehaltseinbußen von mehr als 50 Prozent hinnehmen. Zuletzt soll der Ex-Nationalspieler 3 bis 3,5 Millionen Euro im Jahr verdient haben.

Champions-League-Endspiel 2020 in Istanbul - Positives Signal für DFB

KIEW (dpa) - Istanbul wird das Champions-League-Finale 2020 austragen.

Das entschied das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union am Donnerstag in Kiew. Demnach wird das Endspiel im Atatürk-Stadion stattfinden. Die Wahl für Istanbul dürfte ein positives Signal für die deutschen Chancen auf die Austragung der Fußball-EM 2024 sein. Der Deutsche Fußball-Bund konkurriert mit der Türkei um den Zuschlag für die Endrunde in sechs Jahren. Die Entscheidung über den Ausrichter fällt am 27. September in Nyon.

UEFA-Chef attackiert FIFA-Boss - «Fußball steht nicht zum Verkauf»

BRÜSSEL (dpa) - Aleksander Ceferin hat als Präsident der Europäischen Fußball-Union den Weltverbandschef Gianni Infantino wegen des geplanten Verkaufs von Fußball-Turnieren für 25 Milliarden Dollar scharf attackiert.

«Der Fußball steht nicht zum Verkauf. Ich kann nicht akzeptieren, dass einige Leute, einige unserer Kollegen, die vom Profitstreben geblendet sind, darüber nachdenken, die Seele von Fußball-Turnieren an nebulöse private Fonds zu verkaufen», sagte Ceferin bei einer Debatte zur Kommerzialisierung im Profisport.

Vettel bei Monaco-Auftakt hinter Hamilton - Ricciardo mit Bestzeit

MONTE CARLO (dpa) - Sebastian Vettel ist im Auftakttraining zum Formel-1-Rennen von Monaco nicht über Platz vier hinausgekommen.

Der Ferrari-Star landete am Donnerstag direkt hinter seinem WM-Rivalen Lewis Hamilton im Mercedes. Auf dem engen Stadtkurs im Fürstentum sicherte sich Red-Bull-Pilot Daniel Ricciardo die erste Bestzeit vor Teamkollege Max Verstappen. Red Bull bestreitet sein 250. Grand-Prix-Wochenende und gilt als aussichtsreich für einen Sieg am Sonntag. Renault-Pilot Nico Hülkenberg musste sich auf dem 3,337 Kilometer kurzen Kurs mit Position 13 begnügen.

Andres Iniesta unterschreibt Vertrag beim Podolski-Verein Vissel Kobe

TOKIO (dpa) - Der spanische Mittelfeld-Star Andres Iniesta hat am Donnerstag seinen Vertrag beim japanischen Verein Vissel Kobe unterschrieben und ist damit künftig Teamgefährte vom deutschen Ex-Nationalspieler Lukas Podolski.

Dies sei ein «sehr spezieller Tag» für ihn und eine «wichtige Herausforderung» in seiner Karriere, sagte der 34-jährige Weltmeister von 2010 bei der Vertragsunterzeichnung in Tokio. «Dies ist ein Land, das ich wirklich liebe», sagte Iniesta an der Seite von Hiroshi Mikitani, dem Besitzer des japanischen Clubs.

FIFA-Chefarzt: Keine Russen in Dopingtests bei WM involviert

ZÜRICH (dpa) - Bei der Organisation der Dopingtests während der Fußball-Weltmeisterschaft will der Weltverband FIFA den russischen Gastgeber komplett außen vor lassen.

Der Prozess «vom Beginn bis zum Ende» solle «von der FIFA ohne russisches Eingreifen» geschehen, sagte FIFA-Chefarzt Michel D'Hooghe der englischen Zeitung «The Times» (Donnerstag). «Das bedeutet, dass die Chaperones, die die Spieler vom Feld geleiten, von der FIFA eingesetzt und nicht-russisch sein werden.» Die bei der Weltmeisterschaft (14. Juni - 15. Juli) entnommenen Proben werden im Labor in Lausanne analysiert.

Frankfurts Hasebe führt Japans Nationalmannschaft als Kapitän an

KASAN (dpa) - Der Frankfurter Bundesliga-Profi Makoto Hasebe führt die japanische Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland als Kapitän an.

Nationaltrainer Akira Nishino benannte den 34 Jahre alten Mittelfeldspieler drei Wochen vor Beginn des Turniers zum Spielführer. Der Frankfurter ist einer von acht Bundesliga-Profis im vorläufigen 27-köpfigen Aufgebot Japans. Am 31. Mai will Nishino sein 27-köpfiges Aufgebot benennen.

Washington nach 20 Jahren wieder im Stanley-Cup-Finale

TAMPA (dpa) - Die Washington Capitals aus der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL haben zum ersten Mal seit 1998 wieder das Stanley-Cup-Finale erreicht.

Das Team aus der US-Hauptstadt besiegte am Mittwoch (Ortszeit) die Tampa Bay Lightning im entscheidenden siebten Spiel der Halbfinalserie klar 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). Im Stanley-Cup-Finale trifft Washington auf das Überraschungsteam der Vegas Golden Knights.

Olympiasieger Robert Harting plant Härtetest für EM-Norm

BERLIN (dpa) - Bei vier Wettkämpfen innerhalb von 13 Tagen will Diskuswurf-Olympiasieger Robert Harting seine Form testen, die Erfüllung der EM-Norm und die Teilnahme an seinem letzten ISTAF am 2. September hat der Berliner aber fest im Visier.

«Das ist eine kleine Hau-Ruck-Aktion. Aber da muss natürlich die Norm fallen», sagte der 33-Jährige am Donnerstag bei einer Pressekonferenz zum Berliner Stadionfest der Leichtathleten. Beim ISTAF will Harting seine außergewöhnliche Karriere definitiv beenden.