Von: Redaktion DER FARANG | 04.06.18

Lewandowski führt Polens WM-Kader an - Stuttgarts Kaminski gestrichen

WARSCHAU (dpa) - Stürmerstar Robert Lewandowski vom FC Bayern München führt wie erwartet das polnische Aufgebot für die Fußball-WM in Russland an.



Neben Lewandowski stehen auch die Bundesliga-Profis Jakub Blaszczykowski vom VfL Wolfsburg und Lukasz Piszczek von Borussia Dortmund in dem finalen 23-er Kader, den Nationaltrainer Adam Nawalka am Montag bekanntgab. Nicht dabei ist dagegen Verteidiger Marcin Kaminski vom VfB Stuttgart, der von Nawalka aus dem vorläufigen WM-Aufgebot gestrichen wurde. Die Polen bestreiten ihr erstes WM-Spiel am 19. Juni gegen Senegal. Weitere Gegner in der Gruppe H sind Kolumbien (24. Juni) und Japan (28. Juni).

Löw streicht Leno, Tah, Sané und Petersen - Neuer Nummer eins

EPPAN (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw hat Torwart Bernd Leno, Jonathan Tah, Nils Petersen und Leroy Sané aus dem WM-Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gestrichen.



«Wir haben uns die Entscheidung nicht einfach gemacht», sagte Löw am Montag bei einer Pressekonferenz im Trainingslager in Südtirol. Die Enttäuschung bei den vier Profis sei «sehr, sehr groß», erläuterte Löw. Damit ist auch klar, dass Torwart Manuel Neuer als Nummer eins zur Weltmeisterschaft nach Russland fährt. «Er hat uns nochmal bestätigt, dass er sich 100 Prozent fit fühlt und dass der Fuß keine Probleme gemacht hat», sagte Löw.

Serena Williams zieht bei French Open vor Achtelfinale zurück

PARIS (dpa) - Die ehemalige Tennis-Weltranglisten-Erste Serena Williams tritt nicht zu ihrem French-Open-Achtelfinale gegen Maria Scharapowa an diesem Montag in Paris an.



Das teilte die 36 Jahre alte Amerikanerin kurz vor dem geplanten Beginn der Partie in Paris mit und nannte eine Verletzung des Brustmuskels als Grund. Zuletzt hatte Serena Williams im Einzel am Samstag in der dritten Runde gegen Julia Görges gewonnen. An der Seite ihrer Schwester Venus war sie am Sonntag im Doppel ausgeschieden. Die Gewinnerin von 23 Grand-Slam-Titeln war in Paris erstmals seit ihrer Babypause zu einem der vier wichtigsten Turniere angetreten.

Curry führt Golden State zum erneuten Sieg gegen Cleveland

OAKLAND (dpa) - Die Golden State Warriors haben in der Finalserie der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA einen erneuten Heimsieg gefeiert.



Der Titelverteidiger konnte sich am Sonntag (Ortszeit) im zweiten Spiel der Best-of-Seven-Serie klar mit 122:103 gegen Vizemeister Cleveland Cavaliers durchsetzen. Stephen Curry führte sein Team mit 33 Punkten, acht Assists und sieben Rebounds zum zweiten Erfolg in Serie. Mit neun verwandelten Dreiern im Spiel stellte der 30-Jährige außerdem einen neuen NBA-Final-Rekord auf. Nach dem zweiten Sieg im zweiten Spiel führen die Warriors in der Finalserie mit 2:0 nach Spielen. Das dritte Spiel wird am Mittwoch in Cleveland im US-Bundesstaat Ohio ausgetragen.

Marterer verliert French-Open-Achtelfinale gegen Nadal

PARIS (dpa) - Tennisprofi Maximilian Marterer ist nach einer glatten Niederlage gegen den Weltranglisten-Ersten Rafael Nadal im Achtelfinale der French Open ausgeschieden.



Der Nürnberger unterlag dem Titelverteidiger und zehnmaligen Paris-Champion am Montag 3:6, 2:6, 6:7 (4:7). Damit steht als einziger der deutschen Tennis-Herren Alexander Zverev im Viertelfinale. Der Weltranglisten-Dritte trifft an diesem Dienstag auf den Österreicher Dominic Thiem.

1899 Hoffenheim: Kein Kommentar zu Nagelsmann-Gerüchten mit Real

MADRID (dpa) - 1899 Hoffenheim will einen «Bild»-Bericht, wonach Real Madrid bei Trainer Julian Nagelsmann angefragt hat, nicht kommentieren.



Dies sagte ein Sprecher des Fußball-Bundesligisten am Montag. Nach Angaben des Blattes hat der Champions-League-Sieger nach dem Rücktritt von Trainer Zinédine Zidane Nagelsmann kontaktiert. Demnach soll es «konkretes Interesse» an dem 30-Jährigen gegeben haben. Nagelsmann soll aber «nach kurzem Überlegen abgewunken» haben. Der Trainer hat beim Champions-League-Teilnehmer der nächsten Saison einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021, verfügt allerdings über eine Ausstiegsklausel 2019. Bis dahin hatte Mäzen Dietmar Hopp seinen Erfolgscoach in die Pflicht genommen.

Trainerentscheidung bei RB Leipzig wird laut Mintzlaff «überraschend»

LEIPZIG (dpa) - Die Trainer-Entscheidung bei RB Leipzig rückt langsam näher.



Vorstandschef Oliver Mintzlaff arbeitet nach eigenen Worten mit Hochdruck an der 1a-Lösung und kündigte in Kürze eine vielleicht unerwartete Entscheidung an. «Ich bin mir sicher: Unsere Wunschlösung wird für den einen oder anderen am Ende überraschend sein», sagte er in einem Interview mit der «Bild» (Montag). Weitere Details wollte er nicht verraten, auch nicht «inwiefern Ralf Rangnick Teil dieser Wunschlösung am Ende ist. Ralf hat in unserem Verein nicht nur Spieler, sondern auch viele Mitarbeiter weiterentwickelt. Das weiß auch ein möglicher neuer Trainer: Jeder profitiert von einer Zusammenarbeit mit ihm», sagte Mintzlaff vielsagend.

Salah führt Ägyptens WM-Aufgebot an - Auch Oldie Al-Hadari dabei

KAIRO (dpa) - Der verletzte Stürmerstar Mohamed Salah führt das erste WM-Aufgebot Ägyptens seit 28 Jahren an.



Nationaltrainer Héctor Cúper berief den 25-Jährigen vom FC Liverpool am Montag in seinen endgültigen 23er Kader für die Fußball-Endrunde in Russland. Neben Salah ist auch Mohamed Elneny eine angeschlagene Schlüsselfigur. Bei seinem Verein FC Arsenal konnte der Mittelfeldspieler wegen einer Verletzung am Sprunggelenk in der Endphase der Saison nicht mehr spielen, bei der WM ist der 25-Jährige für Cúper nicht zu ersetzen.