Von: Redaktion DER FARANG | 21.08.18

Sturz von Kreuzfahrtschiff - Britin überlebt zehn Stunden in Adria

ZAGREB/LONDON (dpa) - Mit Hilfe von Singen und Yoga-Fitness hat eine vom Kreuzfahrtschiff ins Mittelmeer gestürzte Urlauberin zehn Stunden im Wasser überlebt.



Die Britin war am Samstagabend von der «Norwegian Star» in die Adria gefallen, wie das kroatische Innenministerium in Zagreb mitteilte. Die genaue Ursache war am Montag noch unklar. «Allem Anschein nach war sie betrunken», zitierte die britische Zeitung «Daily Mail» einen Passagier. Die Frau soll demnach vom siebten Deck gestürzt sein. Trotz intensiver Suche wurde sie laut Ministerium erst gegen 10 Uhr am Sonntag nur 1300 Meter von der Unglücksstelle entfernt entdeckt und von der Marine geborgen.

1,2 Millionen Inder flüchten vor Flut in Notunterkünfte

THIRUVANANTHAPURAM (dpa) - Die Wasserstände sinken allmählich im südindischen Kerala - die Zahl der Toten dürfte aber weiter steigen.



Sie lag am Montag bei 351, wie der Chef der Katastrophenschutzbehörde des Bundesstaates, P.H. Kurien, auf Anfrage mitteilte. Mindestens 30 Menschen wurden noch vermisst. 191 der Todesopfer kamen seit dem 8. August ums Leben. Der Monsunregen, der seit dem Tag besonders heftig gewesen war, ließ am Wochenende nach, und für diese Woche war nur leichter Regen vorhergesagt. Die meisten der zwischenzeitlich mehr als 100.000 Menschen, die von der Außenwelt abgeschnitten waren, wurde Kurien zufolge inzwischen gerettet.

Verdächtige Geräusche an Brücke in Genua: «No-go-Area» für Feuerwehr

GENUA (dpa) - Aus Sicherheitsgründen haben Feuerwehrleute in Genua ihre Arbeit unter einem der beiden Brückenreste vorläufig eingestellt.



Der Rumpf, der über evakuierten Wohnhäusern verläuft, mache Geräusche, die sich von denen in den vergangenen Tagen unterschieden, sagte Feuerwehr-Sprecher Luca Cari am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Die Bewohner der Häuser dürften deshalb von nun an keine persönlichen Gegenstände mehr aus ihren Wohnungen holen. Am Montag sollten die ersten betroffenen Familien neue Bleiben bekommen, kündigte der Regionalpräsident von Ligurien, Giovanni Toti, an. Bis zum 20. September sollten weitere 40 Wohnungen bereitstehen.

Mindestens zwölf Tote bei jüngsten Erdbeben in Indonesien

JAKARTA (dpa) - Die Serie von Erdbeben auf der indonesischen Ferieninsel Lombok nimmt kein Ende. Die Insel wurde nach den beiden neuen schweren Erdstößen vom Sonntag von mehr als 100 Nachbeben erschüttert.



Nach einer neuen Bilanz der Behörden von Montag kamen auf Lombok und der Nachbarinsel Sumbawa mindestens zwölf Menschen ums Leben. Insgesamt liegt die Zahl der Todesopfer seit Beginn der Beben Ende Juli jetzt schon bei etwa 500. Der Inselstaat Indonesien liegt auf dem Pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde. Dort gibt es auch etwa 130 aktive Vulkane - so viele wie nirgendwo sonst auf der Welt.

Brand in Gemeindeverwaltung verursacht Millionenschaden

SAARBURG (dpa) - Ein Feuer in der Gemeindeverwaltung von Saarburg bei Trier hat einen Schaden von mehreren Millionen Euro verursacht.



Mehr als die Hälfte der Büros in dem historischen Gebäude sei dauerhaft nicht zu nutzen - die Verwaltung sei derzeit nicht einsatzbereit, sagte der Bürgermeister der Verbandsgemeinde, Jürgen Dixius (CDU), am Montag in Saarburg. «Es ist schon eine Katastrophe.» Der Brand war am Sonntagabend aus unklarer Ursache im Dachgeschoss ausgebrochen - und hatte sich rasch ausgebreitet. «Es war eine enorme Feuersbrunst», sagt der Wehrleiter der Verbandsgemeinde, Bernhard Hein.

Hornissen attackieren Rentnergruppe - acht Verletzte

SCHNAKENBEK (dpa) - Hornissen haben in Schnakenbek an der Elbe eine Rentnergruppe auf einem Wanderpfad attackiert.



Dabei wurden am Sonntagabend acht Menschen verletzt, wie die Polizei am Montagmorgen sagte. Die Rentner wurden von den Hornissen mehrfach gestochen. Einer von ihnen kam ins Krankenhaus, nachdem ein herbeigeeilter Notarzt ihn untersucht hatte. Weil die Gruppe auf einem Wanderpfad an der Elbe in Schleswig-Holstein an der Grenze zu Niedersachsen unterwegs war, erwies sich die Rettung als schwierig. So mussten die Feuerwehrkräfte mit Booten anrücken, um die Rentner zu transportieren.