«Die Königin» ist 60 - Madonna feiert sich zum Geburtstag selbst

BERLIN (dpa) - Kein Problem mit dem Altern: Madonna hat ihre Fans am Donnerstag mit einem Gruß aus der marokkanischen Stadt Marrakesch an ihren 60. Geburtstag erinnert.



«Für den Fall, dass es jemand vergessen hat!», schrieb die US-amerikanische Popsängerin auf Twitter. Dazu postete sie die Hashtags «birthday» und «Marakesh» und mehrere Emojis, etwa eine Krone und eine Geburtstagstorte. Auf einem Foto hält sich die «Queen of Pop» passenderweise ein kunstvoll verziertes Stück Stoff vor die Stirn mit der Aufschrift «Die Königin» in arabischer und englischer Sprache. Auf weiteren Bildern ist sie mit Beduinenschmuck zu sehen.

Michael Schumachers Sprecherin stellt klar: Kein Umzug nach Mallorca

GENF (dpa) - Das Management von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher hat Berichten widersprochen, die Familie des Sportlers ziehe aus der Schweiz nach Mallorca um.



«Die Familie Schumacher plant nicht nach Mallorca umzuziehen. Das Haus dort bleibt wie bisher ein Ferienhaus», teilte am Donnerstag Schumachers Managerin Sabine Kehm mit. Die Schweizer Illustrierte «'L'Illustré» hatte zuvor berichtet, der vor fast fünf Jahren beim Skifahren verunglückte Michael Schumacher werde demnächst aus seinem Haus in Gland am Genfersee nach Mallorca verlegt. Sie berief sich auf die Bürgermeisterin des Ortes Andratx auf Mallorca, in dem Familie Schumacher ein Haus hat.

Rod Stewart entrümpelt seine Villa

STANSTED MOUNTFITCHET (dpa) - Rod Stewart (73) entrümpelt eine seiner Villen in der südostenglischen Grafschaft Essex.



Der Rocksänger lässt einen Teil seiner Möbel versteigern. Das berichteten britische Medien am Donnerstag unter Berufung auf das Auktionshaus Sworders im nahen Stansted Mountfitchet. Unter den Angeboten sind ein Teakholzsessel mit einem Sitzkissen aus Leopardenfellimitation sowie zwei Beistelltische mit vergoldetem Bronzefuß. Das Mobiliar ist auf der Webseite des Auktionshauses zu sehen. Die Möbel sollen jeweils bis zu 3.000 Pfund (3.350 Euro) einbringen.

Die ersten Promis haben das «Big Brother»-Haus bezogen

KÖLN (dpa) - Tür zu, Tschüss Außenwelt: Vor der Eröffnungsshow am Freitag sind die ersten Kandidaten bereits in das «Promi Big Brother»-Haus in Köln gezogen.



Sonderlich gemütlich leben sie dort aktuell allerdings nicht. Die bislang neun Insassen des TV-Knastes hausen auf einem dreckigen, 70 Quadratmeter großen und «Baustelle» genannten Areal, wie Sat.1 am Donnerstag erklärte. Es gibt keine Betten und kein Badezimmer, nur ein Campingklo, eine Feuerstelle und einen Kalt-Wasserhahn. Der Einzug ging demnach bereits am Mittwoch vonstatten. Die Eröffnungsshow zeigt Sat.1 am Freitag (20.15 Uhr).

Vier Mal Schöneberger, Jauch und Gottschalk auf RTL

BERLIN (dpa) - An vier Wochenenden hintereinander zeigt RTL die neue TV-Show «Denn sie wissen nicht, was passiert!» - das neue Spektakel mit Barbara Schöneberger, Günther Jauch und Thomas Gottschalk.



Drei der Ausgaben sind immer samstags ab 18. August (20.15 Uhr) zu sehen, die vierte kommt am Freitag, 7. September (20.15 Uhr), wie der Kölner Privatsender am Donnerstag mitteilte. In jeder Ausgabe des Ratespiels geraten die drei Showexperten völlig unvorbereitet in die Sendung und müssen (so wie die Zauberschüler in den Harry-Potter-Romanen) einen sprechenden Hut aufsetzen, der ihnen vorgibt, wer die Moderation der jeweiligen Sendung übernimmt.

Emma Stone blickt ihrem 30. Geburtstag nachdenklich entgegen

LOS ANGELES (dpa) - US-Schauspielerin Emma Stone («La La Land») wird Anfang November 30 Jahre alt - und empfindet das als gewissen Einschnitt.



«Es ist unheimlich, wie sehr das Dreißigwerden dein Leben kristallisiert», sagte die Oscar-Preisträgerin in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview, das ihre Schauspielkollegin und Freundin Jennifer Lawrence (28) mit ihr für das Magazin «Elle» führte. «Anstatt einfach die Träume zu leben, die ich in meiner Jugend hatte, und den Job zu bekommen, den ich machen möchte, und Freunde zu finden und all das, heißt es jetzt: «Was will ich jetzt aktiv als Erwachsene?»»

Phil Collins denkt über Genesis-Reunion mit Sohn am Schlagzeug nach

LONDON (dpa) - Der britische Popmusiker Phil Collins (67) hält ein Comeback seiner Band Genesis für möglich - allerdings nur bei einer personellen Änderung: Sein jugendlicher Sohn Nicholas sollte dann seinen früheren Platz am Schlagzeug einnehmen.



«Ich denke, dass, wenn wir irgendetwas machen würden, es mit Nic an den Drums sein müsste. Weil ich nicht denke, dass ich dazu in der Lage bin», sagte Collins, der wegen eines Nervenschadens die Schlägel nicht mehr fest in der Hand halten kann, der Musikzeitschrift «Rolling Stone» in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview. Bei Collins' aktueller Solo-Tour «Not Dead Yet» singt der 67-Jährige und wird von Nicholas am Schlagzeug begleitet.

Aerosmith: «Werden Sin City im Sturm erobern»

LAS VEGAS (dpa) - Die Rocker von der US-Band Aerosmith haben Einzelheiten zu ihrer geplanten Konzertreihe in Las Vegas bekanntgegeben.



«Wir werden Sin City mit unser «Deuces Are Wild»-Reihe im Sturm erobern», schrieb die Band am Mittwoch auf ihrer Webseite. Von April bis Juli 2019 stehen 18 Auftritte im Park-MGM-Resort auf dem berühmten Las Vegas Strip an. Die Ticketpreise für das Eröffnungskonzert liegen bei knapp 70 bis 688 Dollar. Aerosmith wurde 1970 in Boston gegründet. Zu den größten Hits der Band zählen «Walk This Way», «Dream On» und «I Don't Want to Miss a Thing».