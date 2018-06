Nachrichten aus aller Welt

Von: Redaktion DER FARANG | 04.06.18

Polizist soll auf Mann im Berliner Dom geschossen haben

BERLIN (dpa) - Im Berliner Dom soll ein Polizist am Sonntagnachmittag auf einen Mann geschossen haben. Das sagte eine Sprecherin der Berliner Polizei.

Zudem soll ersten unbestätigten Angaben zufolge auch ein Polizist verletzt worden sein, sagte die Sprecherin, die noch auf dem Weg zum Tatort war. Mehr Informationen konnte sie zunächst noch nicht geben. Auf Twitter waren in Augenzeugen-Videos Einsatzkräfte mit Maschinenpistolen zu sehen. Rund um den Dom war ein Absperrband hochgezogen. Der Berliner Dom liegt auf der historischen Museumsinsel mitten in Berlin - und unweit des Alexanderplatzes. Besonders sonntags sind dort viele Touristen und Gäste unterwegs.

20 Jahre nach der ICE-Katastrophe: Gedenken in Eschede

ESCHEDE (dpa) - Überlebende, Angehörige von Opfern und Helfer haben am Sonntag im niedersächsischen Eschede der ICE-Katastrophe vor 20 Jahren gedacht.

Bei dem bislang schwersten Bahnunglück in der bundesdeutschen Geschichte waren 101 Menschen ums Leben gekommen, 88 Reisende wurden schwer verletzt. «Die Erinnerung daran ist ständige Mahnung, dass Sicherheit Vorrang vor allem Anderen haben muss», sagte Bahn-Vorstand Richard Lutz. Er bekräftigte die Entschuldigung der Bahn für das entstandene menschliche Leid. Am 3. Juni 1998 kurz vor 11 Uhr entgleiste der Intercity-Express 884 «Wilhelm Conrad Röntgen» in der kleinen niedersächsischen Gemeinde. Mit Tempo 200 prallte er gegen eine Betonbrücke. Der Zug war auf dem Weg von München nach Hamburg. Ursache des Unglücks war ein gebrochener Radreifen, der sich an einer Weiche vor der Brücke verhakt hatte. Ein Strafverfahren gegen die Bahn und den Reifenhersteller wurde 2003 eingestellt.

Humanethologe und Konrad Lorenz-Schüler Eibl-Eibesfeldt gestorben

MÜNCHEN/STARNBERG (dpa) - Der Verhaltensforscher und Gründer des Fachs Humanethologie, Irenäus Eibl-Eibesfeldt, ist am Samstag gestorben.

Die Nachricht wurde der Deutschen Presse-Agentur aus seinem engen Freundes- und Familienkreis übermittelt. Am 15. Juni wäre er 90 Jahre alt geworden. Der Österreicher Eibl-Eibesfeldt war Schüler des Medizin- Nobelpreisträgers und Verhaltensforschers Konrad Lorenz. Er erforschte über Jahrzehnte Verhalten, zuerst bei Tieren und dann beim Menschen - und begründete die Humanethologie als eigene Disziplin.

Platz für Astro-Alex: Alte ISS-Crew kehrt sicher zur Erde zurück

SCHESKASGAN (dpa) - Drei Tage vor dem Start des deutschen Astronauten Alexander Gerst ins All sind drei Raumfahrer sicher von der Internationalen Raumstation ISS zur Erde zurückgekehrt.

In einer russischen Sojuskapsel landeten sie am Sonntag um 14.39 Uhr (MESZ) in der kasachischen Steppe nahe der Stadt Scheskasgan, wie die Raumfahrtbehörden Nasa und Roskosmos mitteilten. Der Russe Anton Schkaplerow, der US-Amerikaner Scott Tingle und der Japaner Norishige Kanai hatten l68 Tage, also knapp ein halbes Jahr auf dem Außenposten der Menschheit verbracht. Aus dem All zurück brachten sie einen Fußball, der beim Eröffnungsspiel der Weltmeisterschaft am 14. Juni in Moskau zum Einsatz kommen soll.

DWD: Besonders viel Sonne in Frankfurt im rekordverdächtig warmen Mai

OFFENBACH (dpa) - Im rekordverdächtig warmen Mai hat besonders Frankfurt am Main viel Sonne abbekommen.

Mit 18,2 Grad Celsius lag die Durchschnittstemperatur in Hessens größter Stadt um bis zu 4,5 Grad über dem langjährigen Durchschnitt. Die gleiche Temperatur wurde vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Berlin-Tegel gemessen - auch dort 4,3 Grad mehr als üblich. Das ist ein Ergebnis einer ersten detaillierten Auswertung der Mai-Daten der bundesweit rund 2.000 Messstationen, die der DWD am Wochenende veröffentlichte. Vergleichsweise kühl war es demnach in Carlsfeld (Sachsen) mit 12,5 Grad, Meßstetten (Baden-Württemberg) mit 12,6 Grad und auf dem Kahlen Asten (Nordrhein-Westfalen) mit 12,6 Grad. Den meisten Niederschlag stellten die Meteorologen in Bruchweiler (Rheinland-Pfalz) mit 289,8 Litern pro Quadratmeter fest, besonders wenig Regen fiel in Platz Wittenberg (Sachsen-Anhalt) mit gerade einmal 0,4 Litern pro Quadratmeter.