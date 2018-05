Nachrichten aus aller Welt

Von: Redaktion DER FARANG | 27.05.18

Stoltenberg kündigt Treffen des Nato-Russland-Rates an

BERLIN (dpa) - Die Nato will den von wachsenden Spannungen belasteten Dialog mit Russland in der kommenden Woche fortsetzen.

Ein Treffen des Nato-Russland-Rates sei für Donnerstag geplant, sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg dem «Spiegel». Stoltenberg betonte den Wert der Treffen trotz anhaltender Differenzen. «Wir müssen unsere Beziehung mit Russland managen. Auch um sicherzustellen, dass Zwischenfälle nicht außer Kontrolle geraten.» Der Nato-Russland-Rat ist das wichtigste Forum für politische Gespräche zwischen dem westlichen Militärbündnis und Russland. Es ist das erste Treffen des Nato-Russland-Rats seit Herbst 2017.

Kolumbien wird «globaler Partner» der Nato

BOGOTÁ (dpa) - Als erstes lateinamerikanisches Land wird Kolumbien ein «globaler Partner» des Militärbündnisses Nato.

«Der Beitritt von Kolumbien zur Nato verbessert das Image unseres Landes und gewährt uns mehr Spielraum im internationalen Kontext», sagte Präsident und Friedensnobelpreisträger Juan Manuel Santos in der Nacht zum Samstag (Ortszeit). Die offizielle Aufnahme Kolumbiens ist für kommende Woche in Brüssel geplant. «Globale Partner» der Nato kooperieren mit dem Bündnis, sind aber keine vollwertigen Mitglieder. Bisherige «globale Partner» sind Afghanistan, Australien, der Irak, Japan, Südkorea, die Mongolei, Neuseeland und Pakistan.

Führung der kolumbianischen ELN-Rebellen der Entführung beschuldigt

BOGOTÁ (dpa) - Inmitten der Friedensverhandlungen zwischen der kolumbianischen Regierung und der linken Guerillaorganisation ELN hat die Generalstaatsanwaltschaft die Führungsriege der Rebellen für die Entführung mehrerer Journalisten verantwortlich gemacht.

Der Befehl zur Verschleppung mehrerer Reporter aus Spanien, den Niederlanden und Kolumbien sei aus dem Zentralkommando der ELN gekommen, erklärten die Ermittler am Samstag. Die Regierung und die ELN verhandeln derzeit in Kuba über ein Friedensabkommen, wie es die größere Guerillagruppe Farc bereits 2016 unterzeichnet hatte.

Protest gegen Verhandlungen mit IWF in Argentinien

BUENOS AIRES (dpa) - Zehntausende Argentinier haben gegen Verhandlungen mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) protestiert.

Gewerkschaften, Anhänger der Ex-Staatschefin Cristina Kirchner und linke Parteien hatten zu der Kundgebung am Freitag in Buenos Aires aufgerufen. Die Regierung von Präsident Mauricio Macri hat beim IWF eine flexible Kreditlinie von mindestens 30 Milliarden Dollar (26 Mrd. Euro) angefordert, nachdem der Peso rund 20 Prozent seines Wertes in Bezug auf den Dollar verloren hatte. Argentiniens Zentralbank büßte dabei knapp zehn Milliarden Dollar ein, rund 15 Prozent ihrer Devisenreserven. Argentinien ist stark von Auslandsanleihen abhängig, um das hohe Haushaltsdefizit von fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts (2017) zu decken.

US-Bürger nach zwei Jahren aus venezolanischer Haft entlassen

WASHINGTON/CARACAS (dpa) - Nach fast zwei Jahren Haft im Gefängnis des venezolanischen Geheimdienstes ist ein US-Bürger freigelassen worden.

Das bestätigten die Behörden in den USA und in Venezuela am Samstag. Nach seiner Rückkehr in die Heimat wurde Joshua Holt am Abend von US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus empfangen. Holt war 2016 nach Venezuela gereist, um zu heiraten. Später wurden bei einer Razzia in seiner Wohnung angeblich Schusswaffen, Munition, ein Sprengsatz und detaillierte Karten der Hauptstadt Caracas entdeckt. Holt wurde wegen Terrorismus und Spionage festgenommen und fast zwei Jahre im Geheimdienstgefängnis Helicoide inhaftiert. Die US-Regierung bezeichnete ihn als Geisel der sozialistischen Führung in Venezuela.

Zehntausende protestieren in Frankreich gegen Macrons Politik

PARIS (dpa) - In Frankreich haben erneut Zehntausende Menschen gegen die Reformpolitik von Präsident Emmanuel Macron demonstriert und mehr soziale Gerechtigkeit eingefordert.

Nach Angaben der Gewerkschaft CGT waren am Samstag allein in Paris 80 000 Personen auf der Straße, die Polizei sprach von etwa 21.000. Rund 60 Organisationen hatten zu der «Marée populaire» (etwa: Volkswoge») aufgerufen, darunter mehrere Gewerkschaften und die Linkspartei «France Insoumise» (Das unbeugsame Frankreich). Linke Kritiker gehen schon seit Monaten gegen diverse Reformen des Staatschefs auf die Straße, den sie als «Präsidenten der Reichen» geißeln.

Sozialdemokraten suchen «starke Persönlichkeit» für EU-Wahl

WIEN (dpa) - Österreichs Sozialdemokraten wollen auf EU-Ebene eine stärkere Rolle spielen. Dies sagte SPÖ-Chef Christian Kern der Zeitung «Der Standard».

So werde der gesamteuropäische Spitzenkandidat der EU-Sozialdemokraten «wahrscheinlich» in Wien nominiert, sagte er mit Blick auf die Europawahl in einem Jahr. Den Vizepräsidenten der EU-Kommission, den Niederländer Frans Timmermans, bezeichnete er als «exzellente Wahl». Es gebe aber «auch unter den Regierungschefs einige, die hervorragend geeignet wären». Bei der EU-Wahl 2014 hatten die Parteienfamilien erstmals europaweite Spitzenkandidaten nominiert. Für die Sozialdemokraten ging der damalige Parlamentspräsident Martin Schulz (SPD) ins Rennen.

Ägyptisches Gericht bestätigt Youtube-Sperre wegen Anti-Islam-Videos

KAIRO (dpa) - Wegen eines anti-islamischen Videos hat das ägyptische Oberverwaltungsgericht die staatliche Telekommunikationsbehörde aufgefordert, den Internetdienst Youtube für einen Monat zu sperren.

Das Gericht bestätigte damit am Samstag ein früheres Urteil der Vorinstanz. Bei dem umstrittenen Video handelt es sich um eine 14-minütige Sequenz von «Innocence of Muslims» («Unschuld der Muslime»). Darin wird der islamische Prophet Mohammed als Mörder, Vergewaltiger und Frauenheld dargestellt.

UN: Dürre in Afghanistan bedroht zwei Millionen Menschen

KABUL (dpa) - Eine verheerende Dürre gefährdet nach einem neuen UN-Bericht die Lebensmittelversorgung von mindestens zwei Millionen Afghanen.

Nach ausbleibenden Regen- und Schneefällen im vergangenen Winter haben Bauern in den am stärksten betroffenen rund 20 Provinzen des Landes den Anbau von Weizen und anderen Nutzpflanzen reduziert oder verschoben, wie das UN-Nothilfebüro (Ocha) am Freitagabend berichtete. Damit sei die Lebensgrundlage vieler Afghanen drastisch geschmälert worden. Nach Angaben von Ocha werden dringend rund 115 Millionen US-Dollar benötigt, um die Betroffenen in den kommenden sechs Monaten mit Nahrung und Trinkwasser zu versorgen.