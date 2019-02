Von: Redaktion DER FARANG | 28.02.19

Schunkeln und Schnipseln: Die Narren melden sich zurück

KÖLN/DÜSSELDORF (dpa) - In den Karnevalshochburgen regieren seit Donnerstag wieder die Narren - und vor allem die Närrinnen.



In vielen Städten stürmten die Frauen an Weiberfastnacht die Rathäuser und übernahmen symbolisch die Macht. So nahmen in Düsseldorf die alten «Möhnen» den Bürgermeister gefangen. In Köln forderte das Dreigestirn die Stadtschlüssel ein. Auch in Mainz starteten mehr als 1.000 Frauen und Mädchen in die tollen Tage. Vielerorts wurden Krawatten abgeschnippelt. Die ersten fantasievoll verkleideten Karnevalstouristen waren schon am Morgen in der Kölner Altstadt eingetroffen. Die Stadt erwartete Hunderttausende Besucher.

Schulleiterin sieht in toter Schülerin kein Mobbing-Opfer

BERLIN (dpa) - Der Tod einer elfjährigen Schülerin Ende Januar in Berlin geht nach Angaben der Schulleiterin nicht auf Mobbing zurück.



«Die Schülerin, die verstorben ist, war kein Mobbing-Opfer», sagte Daniela Walter am Donnerstag bei einer Anhörung zum Thema Mobbing im Bildungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses. Sie habe nach dem Tod des Kindes in einem Krankenhaus von Anfang an mit den Eltern in engem Kontakt gestanden, sagte Walter. Sie betonte, die Familie des Mädchens habe bis heute nichts zur Todesursache gesagt. Am Donnerstag sei das Kind beigesetzt worden. Der Tod des Mädchens war Anfang Februar bekanntgeworden.

Fall der vermissten Rebecca: Berliner Polizei nimmt Verdächtigen fest

BERLIN (dpa) - Zehn Tage nach dem Verschwinden der 15-jährigen Rebecca in Berlin hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen.



Die Person werde derzeit vernommen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Die Polizei geht inzwischen von einem Verbrechen aus. Die umfangreichen Ermittlungen der Mordkommission hätten «den Verdacht einer Straftat erhärtet», hieß es. Ob die Schülerin noch lebt oder ob ihre Leiche gefunden wurde, sagte der Sprecher nicht. Auch zu dem festgenommenen Verdächtigen gab es keine weiteren Informationen. Rebecca war am 18. Februar verschwunden. Sie hatte bei ihrer Schwester übernachtet, erschien am Morgen aber nicht in der Schule.

Spurensuche zu Missbrauch auf Campingplatz geht weiter

LÜGDE/DETMOLD (dpa) - Im Fall des massenhaften Kindesmissbrauchs in Lüdge bei Detmold haben die Ermittler die Spurensicherung auf dem Campingplatz fortgesetzt.



Am Donnerstag durchsuchten wieder viele Beamte die Wohnparzelle des Hauptbeschuldigten, sicherten mögliche Beweismittel und Spuren. «Wir lassen hier wirklich keinen Stein auf dem anderen», sagte eine Polizeisprecherin. Nach und nach würden die Gegenstände aus der chaotischen Wohnunterkunft in einen Container geräumt. Zur Unterstützung war eine Hundertschaft im Einsatz. Die Polizei rechnet damit, die Beweismittelsicherung auf dem Campingplatz am Freitag zu beenden. Im Einsatz war erneut auch Spürhund «Artus».

Vier Pferde verenden bei Feuer in bekanntem Gestüt

BAD HOMBURG (dpa) - Vier Pferde sind bei dem Brand auf dem bekannten Zucht- und Rennstall Erlenhof in Bad Homburg verendet.



Drei weitere Pferde, zwei Mitarbeiter und ein Feuerwehrmann wurden bei dem Großbrand auf dem Gestüt verletzt, sagte ein Polizeisprecher. Die Mitarbeiter verletzten sich seinen Angaben nach bei dem Versuch, Pferde aus den brennenden Stallungen zu treiben und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Ein Tierarzt habe die verletzten Tiere inzwischen versorgt. Der Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten leicht verletzt, so der Sprecher. Das Feuer war aus noch unbekannter Ursache am frühen Donnerstagmorgen auf dem Hof ausgebrochen.

Streit um «Unendliche Geschichte» - Urteil im März

MÜNCHEN (dpa) - Im Streit um Vermarktungsrechte an Michael Endes Roman «Die Unendliche Geschichte» hat das Oberlandesgericht München eine Entscheidung vertagt.



Allerdings räumte das Gericht dem Kläger bei der mündlichen Verhandlung am Donnerstag kaum Chancen ein. Ein Rechtsanwalt, der sich einst die Verfilmungsrechte an dem Erfolgsroman sicherte und beim berühmten Film von 1984 Co-Produzent war, gibt an, Inhaber der Merchandising-Rechte zu sein. Ende selbst habe sie ihm auf Lebenszeit zugesichert. «Das war mit Michael Ende besprochen.» Gegen diese Ansicht wehren sich die Erben und der Nachlassverwalter des 1995 gestorbenen Schriftstellers.