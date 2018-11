Von: Redaktion DER FARANG | 13.11.18

Brände zerstören Teile Kaliforniens - Trump wütet auf Twitter

LOS ANGELES/SAN FRANCISCO (dpa) - Gewaltige Brände im Norden und Süden Kaliforniens haben Hunderte Quadratkilometer Wald vernichtet und Tausende Häuser zerstört.



Nach Angaben des kalifornischen Feuerwehrverbands CPF mussten rund 250.000 Menschen vor den Flammen fliehen. Im Ort Paradise nördlich von Sacramento wütet das sogenannte «Camp Fire» seit Donnerstag. 29 Menschen kamen laut Polizei ums Leben, 228 Menschen werden nach Behördenangaben noch vermisst. Auch im südkalifornischen Malibu waren am Freitag zwei Menschen in einem Auto verbrannt. Das Anwesen von Moderator Thomas Gottschalk und seiner Frau Thea in Malibu brannte ab.

Prozess um Tod von Anna-Lena - Angeklagter schweigt zu Gewaltexzess

HANNOVER (dpa) - Tritte gegen Hals und Kopf, Schläge mit einem 25 Kilogramm schweren Ast: Nach einem Gewaltexzess wurde im Juni die 16-jährige Anna-Lena in Niedersachsen getötet.



Den mutmaßlichen Täter lernte sie nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft zufällig kennen. Seit Montag steht ein 24-Jähriger wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen vor dem Landgericht Hannover. Zum Prozessauftakt schwieg der muskulöse Mann zu den Vorwürfen. Die blutüberströmte Leiche der Jugendlichen hatten Spaziergänger am Tag nach der Tat vor einer Grundschule in der Nähe ihrer Wohnung in der Kleinstadt Barsinghausen gefunden.

Landgericht rollt Missbrauchsprozess gegen Kinderarzt neu auf

AUGSBURG (dpa) - Wegen Missbrauchs von rund 20 Jungen steht seit Montag ein Kinderarzt zum zweiten Mal vor dem Augsburger Landgericht.



Der 43-Jährige war im März 2016 zu dreizehneinhalb Jahren Gefängnis, Sicherungsverwahrung und einem Berufsverbot verurteilt worden. Der Bundesgerichtshof hatte dieses Urteil aber aufgehoben, weil die Augsburger Richter eine mögliche verminderte Schuldfähigkeit aufgrund der Pädophilie des Mannes nicht berücksichtigt hatten. Der Mediziner hatte im ersten Prozess alle Taten ohne Einschränkung zugegeben. Nach dem Termin am Montag sind 18 weitere Verhandlungstage geplant. Das Urteil wird voraussichtlich am 29. Januar 2019 verkündet.

Krise in Schwedischer Akademie: Berufungsverfahren gegen Arnault

STOCKHOLM (dpa) - Der Fall löste die Krise in der Schwedischen Akademie aus: Der Vergewaltigungsvorwurf gegen den Franzosen Jean-Claude Arnault wird vor einem Berufungsgericht in Stockholm seit Montag neu verhandelt.



Der Theaterregisseur war in erster Instanz im Oktober wegen Vergewaltigung verurteilt worden. Sein Anwalt sagte, sein Mandant halte sich für unschuldig. Arnault ist mit der Dichterin Katarina Frostenson verheiratet. Sie ist Mitglied der Schwedischen Akademie, die den Literaturnobelpreis vergibt. Die Vorwürfe gegen ihren Mann hatten einen Streit in der Akademie eskalieren lassen, was dazu führte, dass der Literaturnobelpreis dieses Jahr abgesagt wurde.

Kritiker küren Aachener Ludwig Forum zum Museum des Jahres

KOBLENZ/AACHEN (dpa) - Zweifache Würdigung des Aachener Ludwig Forums für zeitgenössische Kunst: Das Museum mit umfangreichen Beständen aus der Sammlung von Irene und Peter Ludwig ist von der deutschen Sektion des Internationalen Kunstkritikerverbandes AICA zum Museum des Jahres 2018 gewählt worden.



Das Ludwig Forum sei vor allem durch gut präsentierte und recherchierte thematische Sonderausstellungen aufgefallen, die künstlerische Strömungen der Gegenwart und jüngeren Vergangenheit in neuem Licht zeigten, begründete der Verband am Montag die Wahl. Als Ausstellung des Jahres kürte der Verband die im Ludwig Forum präsentierte Schau «Flashes of the Future - Die Kunst der 68er oder Die Macht der Ohnmächtigen».

Cat content in Ägypten: Archäologen finden Dutzende Katzenmumien

KAIRO (dpa) - Archäologen haben in Ägypten Dutzende Katzenmumien in Grabkammern entdeckt.



In drei Gräbern nahe der Hauptstadt Kairo seien die konservierten Tiere gefunden worden, teilte Antikenminister Chaled al-Enani am Wochenende mit. Die Kammern hätten als Nekropole für die mehr als 3.000 Jahre alten Katzen gedient. Zudem seien auch 100 vergoldete Holzstatuen von Katzen entdeckt worden sowie eine Skulptur aus Bronze, die der Katzengöttin Bastet - Schützerin gegen das Böse und Göttin der Fruchtbarkeit - gewidmet war. Andere Statuen aus Holz stellen einen Löwen, eine Kuh und einen Falken dar. Schon vor rund 4.000 Jahren hielten reiche Ägypter Katzen als Haustiere.