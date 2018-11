Von: Redaktion DER FARANG | 06.11.18

Gutes und günstiges Essen für alle Schüler - ein Wunschtraum?

BERLIN (dpa) - Kinder und Jugendliche könnten laut einer Studie ohne große Mehrkosten einen gesünderes Mittagessen an Schulen bekommen.

Die Kosten für Waren im Einklang mit Qualitätsstandards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) lägen in vergleichbarer Höhe wie bei konventionellen Anbietern, heißt es in einer am Dienstag in Berlin vorgestellten DGE-Studie zu Kosten in der Schulverpflegung. Der Unterschied im Vergleich zum jetzigen Durchschnitt betrage vier Cent pro Essen, sagte Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU). Gesündere Angebote seien machbar, wenn man nur wolle. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) appellierte, Kindern frühzeitig einen «fröhlichen Umgang mit gesunden Lebensmitteln» zu vermitteln.

Tote nach Hauseinsturz in Marseille - Verwaltung in der Kritik

MARSEILLE (dpa) - In den Ruinen der eingestürzten Häuser in Marseille haben Einsatzkräfte mehrere Leichen entdeckt.

Am Dienstagnachmittag wurde eine dritte Leiche geborgen, wie die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft mitteilte. Dabei handele es sich um einen Mann - zuvor wurden bereits ein Mann und eine Frau in den Trümmern der maroden Wohnhäuser entdeckt. Mehrere Menschen werden noch vermisst. Die Wohnungspolitik der südfranzösischen Hafenstadt gerät jetzt in die Kritik. Zwei Häuser waren am Montagmorgen im Zentrum in einer engen Straße eingestürzt. Eines davon stand leer, weil es baufällig war. Das andere Gebäude, das erst im Oktober inspiziert wurde, war bewohnt, aber ebenfalls marode.

Mutmaßlicher Kopf von Schleuserbande verhaftet - Großeinsatz

BERLIN (dpa) - Bei einem Großeinsatz gegen eine mutmaßliche Schleuserbande haben Bundespolizisten in Berlin und Brandenburg vier Hauptverdächtige verhaftet.

Die drei Männer und eine Frau sollen in etwa 200 bislang ermittelten Fällen Scheinehen arrangiert haben, wie ein Sprecher der Bundespolizei der Deutschen Presse-Agentur sagte. Ihnen werde zur Last gelegt, die gewerbsmäßige Einschleusung von Ausländern organisiert zu haben. Bis zum Dienstagmittag wurden bei der am Morgen gestarteten Aktion 50 Objekte in drei Bundesländern durchsucht. Die meisten durchsuchten Wohnungen waren in Berlin in mehreren Stadtbezirken. In Brandenburg wurde eine, in Nordrhein-Westfalen zwei Privatwohnungen durchsucht.

Prozess gegen Drogenboss «El Chapo» geht mit Jury-Auswahl weiter

NEW YORK (dpa) - Fast zwei Jahre nach seiner Auslieferung an die USA steht der ehemalige mexikanische Drogenboss Joaquín «El Chapo» Guzmán in New York vor Gericht.

Am Dienstag, dem zweiten Tag des Prozesses, sollte zunächst die Auswahl der zwölf Geschworenen weitergehen. Sie sollen aus Sicherheitsgründen anonym über Guzmáns Schicksal entscheiden. Die US-Justiz wirft dem 61-jährigen unter anderem Drogenhandel, Geldwäsche und das Führen einer kriminellen Organisation - des mexikanischen Drogenkartells Sinaloa - vor. Er soll tonnenweise Kokain und Heroin in die USA geschmuggelt und damit Milliarden verdient haben. Zudem soll «El Chapo» für bis zu 3.000 Morde verantwortlich sein.

Schauspieler Idris Elba zum «Sexiest Man Alive» gekürt

LOS ANGELES (dpa) - Der britische Schauspieler und Musiker Idris Elba (46) ist nach Ansicht des US-Magazins «People» der «Sexiest Man Alive».

Die Zeitschrift kürte den Hollywood-Star zum diesjährigen Mann mit dem größten Sex-Appeal, wie in der Nacht zum Dienstag bekannt wurde. Mit einem strahlenden Lächeln ziert Elba in Jeans, T-Shirt und Strickjacke das Cover der am Freitag erscheinenden Ausgabe.

Ulrike Lorenz wird neue Präsidentin der Klassik Stiftung Weimar

WEIMAR (dpa) - Die Mannheimer Kunsthallen-Chefin Ulrike Lorenz wird als erste Frau an die Spitze der Klassik Stiftung Weimar rücken.

Der Stiftungsrat wählte die 55-Jährige am Dienstag einstimmig zur neuen Vorsitzenden. Sie folgt auf Hellmut Seemann, der die Stiftung seit 2001 und noch bis Ende Juli 2019 leitet. Die Klassik Stiftung Weimar umfasst mehr als 20 Museen, Schlösser, historische Häuser und Parks sowie Sammlungen der Literatur und Kunst. Lorenz ist unter anderem für das Bauhaus-Museum zuständig, das im kommenden April eröffnen soll.