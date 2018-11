Von: Redaktion DER FARANG | 06.11.18

US-Kultrocker Axl Rose liest Trump die Leviten

WASHINGTON (dpa) - Kultrocker Axl Rose ist sauer auf die Republikaner von US-Präsident Donald Trump, weil sie ohne Genehmigung Musik seiner Band Guns N' Roses während des Wahlkampfes spielen.



Es gebe jemanden im Weißen Haus, der wenig Achtung vor der Wahrheit, Moral oder Empathie jeder Art habe, twitterte Rose am Sonntag. In einer Reihe weiterer Tweets ließ der Frontmann von Guns N' Roses seinem Frust freien Lauf, weil die Republikaner Schlupflöcher suchten, um ohne Genehmigung Musik der Gruppe auf politischen Veranstaltungen zu spielen. Es sei schon eine Art Ironie, dass Trump-Unterstützer der «Anti-Trump-Musik» zuhörten, spottete der Sänger.

Tierschützer: Brieftaubenwesen darf kein Kulturerbe werden

STUTTGART/BONN (dpa) - Deutschlands Tierschützer laufen Sturm gegen eine mögliche Anerkennung des Brieftaubensports als nationales Kulturerbe.



«Unzählige Brieftauben werden für Wettkämpfe ausgebeutet und dabei verletzt oder gar getötet», sagte die Artenschutzreferentin beim Deutschen Tierschutzbund, Denise Abe, in Bonn. Es dürfe nicht sein, «dass solche tierschutzwidrigen Praktiken durch eine Anerkennung als immaterielles Kulturerbe auch noch gefördert werden». Der Verband Deutscher Brieftaubenzüchter strebt nach dem Status Immaterielles Kulturerbe, eine Eintragung als schützenswerte bundestypische Tradition. Die Entscheidung fällt Anfang Dezember.

Prozess gegen Drogenboss «El Chapo» beginnt mit Jury-Auswahl

NEW YORK (dpa) - Nach rund zwei Jahren im Hochsicherheitsgefängnis in Manhattan beginnt für den mexikanischen Drogenboss Joaquín «El Chapo» Guzmán der Strafprozess.



Zunächst sollte dabei am Montag am Gericht in New York mit der Auswahl der zwölf Geschworenen begonnen werden, die aus Sicherheitsgründen anonym über Guzmáns Schicksal entscheiden sollen. Zu groß sei die von Guzmán ausgehende Gewalt, nachdem er mutmaßlich Hunderte Menschen ermorden, angreifen und entführen ließ, so Richter Brian Cogan. Der Auswahlvorgang könnte sich über mehrere Tage hinziehen. Der eigentliche Prozessauftakt mit den Eröffnungsplädoyers ist für den 13. November geplant.

Camila Cabello triumphiert bei MTV Europe Music Awards

BILBAO (dpa) - Die bereits im Vorfeld als Favoritin gehandelte kubanisch-amerikanische Sängerin Camila Cabello hat bei den MTV Europe Music Awards im nordspanischen Bilbao abgeräumt.



Die 21-Jährige gewann bei der Mega-Show in der Bizkaia Arena in den wichtigen Kategorien Bester Song (für ihren Chart-Hit «Havana»), Beste Künstlerin sowie Bestes Video. Strahlend nahm Cabello in einer roten Abendrobe die Preise entgegen und richtete dabei einen Gruß an ihre Mitbewerberin und gute Freundin Ariana Grande, die ebenfalls nominiert war - aber leer ausging. Das junge Publikum in der Arena kreischte speziell bei den Auftritten von Nicki Minaj.

Japans Literaturstar Murakami vermacht seiner Universität Manuskripte

TOKIO (dpa) - Der weltberühmte japanische Bestseller-Autor Haruki Murakami («1Q84») vermacht seiner Alma Mater Manuskripte seiner Bücher und Übersetzungen.



Zu diesem Zweck plant der 69-Jährige eine Bibliothek an der Elite-Universität Waseda in Tokio, wie japanische Medien am Montag berichteten. «Ich bin mehr als glücklich, wenn diese Materialien für jene von Nutzen sein können, die meine Arbeiten studieren möchten, egal ob sie Japaner oder Nicht-Japaner sind», sagte Murakami auf seiner ersten Pressekonferenz seit 37 Jahren. Murakami gilt sein langem als Kandidat für den Literaturnobelpreis. Er zählt zu den bekanntesten Autoren der Gegenwartsliteratur Japans.

Trauer und Fassungslosigkeit nach Unwetter-Katastrophe in Italien

BERLIN/ROM (dpa) - Nach schweren Unwettern mit rund 30 Toten in Italien herrschen Trauer und Fassungslosigkeit.



Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach den Angehörigen der Opfer am Montag ihr Beileid aus. Die Unwetter, die in Italien wüteten, hätten «schreckliche Folgen», sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Seibert fügte hinzu, die Kanzlerin «teilt die Trauer des italienischen Volkes». Seit mehr als einer Woche wüteten Unwetter in weiten Teilen des Landes. Auf Sizilien starben allein am Wochenende zwölf Menschen. Am Freitag wurde eine Deutsche auf einer Insel nahe Sardinien von einem Blitz erschlagen.